പുകവലിയേക്കാളും മദ്യപാനത്തേക്കാളും അപകടം ഈ അഡിക്ഷൻ; ഡോക്ടറോട് യോജിച്ച് നെറ്റിസണ്സ്
പോൺ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
Published : October 16, 2025 at 6:19 PM IST
അടുത്തിടെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് പോൺ അഡിക്ഷനെതിരെ ഡോക്ടർ നൽകുന്ന ചില നിർദേശങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോൺ അഡിക്ഷൻ വർധിച്ചു വരികയാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുവാക്കൾക്ക് നിർദേശങ്ങളുമായി ഡോക്ടർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായി പുകവലിക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അപകടമാണ് പോൺ അഡിക്ഷൻ എന്ന് ഓർത്തോ പീഡിക് സർജനും സ്പോട്സ് ഡോക്ടറുമായി മനൻ വോറ തൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായ പോൺ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവാക്കളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന അമിതമായ പോൺ അഡിക്ഷനെതിരെ ഡോക്ടർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ പാശ്വഫലങ്ങളും വിശദീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
ഡോക്ടർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ
'മദ്യം, പുകവലി എന്നിവയെക്കാള് ആളുകളെ കൂടുതല് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആസക്തിയാണ് പോൺ വീഡിയോകളോടുള്ള അമിതമായ താത്പര്യം. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി അപൂർവമായി മാത്രമേ ആളുകൾ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ പോൺ വീഡിയോകൾ കാണുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്' എന്ന് ഡോക്ടർ മനൻ വോറ തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.
ആരെയും ലജ്ജിപ്പിക്കുക എന്നതല്ല തൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇന്നത്തെ കൗമാരക്കാർക്കും യുവാക്കൾക്കും ആവശ്യമായ ഉപദേശം നൽകുക എന്നതാണ് താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡോക്ടർ ആരംഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രധാന അനന്തരഫലങ്ങള് ഇവയാണ്.
- പോൺ ആസക്തിയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നു.
- ഇത്തരം ആസക്തി വച്ച് പുലർത്തുമ്പോൾ, ഇത് സ്ഥിരമായി കാണുന്നതിന് പ്രേരണയാകും.
- തുടർച്ചയായുള്ള ശീലം തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രതിഫലന സംവിധാനത്തെ അമിതമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കും.
- കടുത്ത മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
- ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, ഏകാന്തത തുടങ്ങിയവ ദിനംപ്രതി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
പല ആളുകളും സമ്മർദം കുറക്കാനും വിരസതയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുമാണ് ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് ഒരു ദിവസം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും മാനസികാവസ്ഥ വഷളാകുന്നു എന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു.
ഡോക്ടറുടെ വൈറലായ ഓൺലൈൻ ഉപദേശം
ഡോ. വോറയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് യോജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഒരു വ്യക്തി പോൺ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ആശ്വാസവും സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ശീലങ്ങളെ പിന്തുണക്കരുത് എന്ന നിർദേശമാണ് ഡോക്ടർക്ക് നൽകാനുള്ളത്. റീലുകളിൽ ഇത്തരം പോൺ കണ്ടൻ്റുകൾ നിരോധിക്കണം എന്ന ആശയവും ഡോക്ടർ മുമ്പോട്ടു വക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് കുട്ടികളെ പോലും ബാധിച്ചേക്കാം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോൺ അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം പുറത്തുകടക്കാം എന്നതിന് പല പഠനങ്ങളും ഡോക്ടർ എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പോൺ അഡിക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണവും കാണിക്കുന്നു. പോൺ അഡിക്ഷൻ്റെ അന്തരഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായി മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ അദ്ദേഹം വീഡിയോയിലൂടെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
Also Read: കുട്ടികളോടുള്ള അമിത കരുതല് ആപത്ത്; 'സ്നോപ്ലോ പാരൻ്റിങ്' നല്ലതല്ല, പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടാന് അവരും പഠിക്കട്ടെ