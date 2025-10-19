ETV Bharat / lifestyle

ഈ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരാനുള്ള ആശംസകൾ ഇതാ...

ദീപാവലി ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മധുരത്തോടൊപ്പം ദീപാവലി സന്ദേശങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം‌.

DIWALI WISHES 2025 DIWALI CELEBRATIONS 2025 DHAN THERAS DIWALI 2025
Representational Image (getty images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 19, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
ശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഒരു ദീപാവലി ദിനംകൂടി ഇങ്ങെത്തി. ഒക്‌ടോബർ 20 ന് നാടെങ്ങും പടക്കത്തിൻ്റെയും കച്ചേരികളുടെയും ആരവങ്ങളുടെയും സുദിനമാണ്. കാലാകാലങ്ങളായി നാടിൻ്റെ സംസ്‌കാരത്തിലും പൈതൃകത്തിലും വേരൂന്നിയവയാണ് ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഐതിഹ്യം. ഈ സുദിനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികൾ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മധുരവും പുഞ്ചിരികളും ഏവരിലും നിറയുകയാണ്.

നാടിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളും പാരമ്പര്യവും എല്ലാം കോട്ടം തട്ടാതെ നിലനിർത്തിവരുന്നതിൽ എപ്പോഴും പ്രധാന സ്ഥാനമാണ് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളത്. ഈ ദിനത്തിൽ നാടെങ്ങും ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ധാരാളം ആശംസകളും നിങ്ങൾക്കെത്തും. ഈ ഉത്സവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ നേരാം.

ദീപാവലി ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശംസകൾ നേരൂ..

  • ഏവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ.
  • സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ ഈ ദീപാവലി ദിനം.
  • 'തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ' ഇരുളിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഈ ദീപാവലി ദിനം നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ.
  • ദീപാവലി ദിനം ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്‌നേഹവും ഐശ്വര്യം നിറയ്ക്ക‌ട്ടെ.
  • നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ദീപാവലി ദിനം ആശംസിക്കുന്നു.
  • ഉള്ളിൽ സ്‌നേഹവും നന്മയും നിറയട്ടെ...ദീപാവലി ദിനാശംസകൾ.
  • ഏവർക്കും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നിറയട്ടെ ഈ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ.
  • ദീപങ്ങൾ പോലെ പ്രകാശമാനമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസും ചിന്തകളും.
  • എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദീപാവലി ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു.
  • നന്മയുടെയും ഐശ്യര്യത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആയിരം ദീപങ്ങൾ തെളിയട്ടെ.
  • ദീപാവലിയുടെ മധുരം ജീവിത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ.
  • ഈ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ മനസിലെ തിന്മകളെല്ലാം മായ്‌ച്ച് നന്മകൾ നിറക്കാം.
  • ഏവർക്കും ഒരുമയോടെ ദീപാവലി ദിനം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാക്കാം.
  • ദീപങ്ങൾ പോലെ ജീവിതവും പ്രകാശപൂരിതമാകട്ടെ. ഹാപ്പി ദീപാവലി.
  • ഈ ദീപാവലി ദിനം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ആഘോഷിക്കാം. എന്നും ആയുരാരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കട്ടെ. ഹാപ്പി ദീപാവലി.
  • ദീപാവലി നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിയും ആരോഗ്യവും ഭാഗ്യവും നൽകട്ടെ.
  • നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീപാവലിയുടെ ദിവ്യപ്രകാശം പ്രകാശിക്കുകയും വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.
  • നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ചിരിയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ സന്തോഷകരവും അനുഗ്രഹീതവുമായ ഒരു ദീപാവലി ആശംസിക്കുന്നു.
  • ഈ ദീപാവലി പുതിയ അവസരങ്ങളും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളും അനന്തമായ സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ടുവരട്ടെ. ദീപാവലി ആശംസകൾ!

