ഈ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരാനുള്ള ആശംസകൾ ഇതാ...
ദീപാവലി ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മധുരത്തോടൊപ്പം ദീപാവലി സന്ദേശങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം.
Published : October 19, 2025 at 8:59 PM IST
ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഒരു ദീപാവലി ദിനംകൂടി ഇങ്ങെത്തി. ഒക്ടോബർ 20 ന് നാടെങ്ങും പടക്കത്തിൻ്റെയും കച്ചേരികളുടെയും ആരവങ്ങളുടെയും സുദിനമാണ്. കാലാകാലങ്ങളായി നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലും പൈതൃകത്തിലും വേരൂന്നിയവയാണ് ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഐതിഹ്യം. ഈ സുദിനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികൾ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മധുരവും പുഞ്ചിരികളും ഏവരിലും നിറയുകയാണ്.
നാടിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളും പാരമ്പര്യവും എല്ലാം കോട്ടം തട്ടാതെ നിലനിർത്തിവരുന്നതിൽ എപ്പോഴും പ്രധാന സ്ഥാനമാണ് ആഘോഷങ്ങള്ക്കുള്ളത്. ഈ ദിനത്തിൽ നാടെങ്ങും ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ധാരാളം ആശംസകളും നിങ്ങൾക്കെത്തും. ഈ ഉത്സവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ നേരാം.
ദീപാവലി ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശംസകൾ നേരൂ..
- ഏവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ.
- സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ ഈ ദീപാവലി ദിനം.
- 'തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ' ഇരുളിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഈ ദീപാവലി ദിനം നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ.
- ദീപാവലി ദിനം ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്നേഹവും ഐശ്വര്യം നിറയ്ക്കട്ടെ.
- നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ദീപാവലി ദിനം ആശംസിക്കുന്നു.
- ഉള്ളിൽ സ്നേഹവും നന്മയും നിറയട്ടെ...ദീപാവലി ദിനാശംസകൾ.
- ഏവർക്കും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നിറയട്ടെ ഈ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ.
- ദീപങ്ങൾ പോലെ പ്രകാശമാനമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസും ചിന്തകളും.
- എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദീപാവലി ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു.
- നന്മയുടെയും ഐശ്യര്യത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആയിരം ദീപങ്ങൾ തെളിയട്ടെ.
- ദീപാവലിയുടെ മധുരം ജീവിത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ.
- ഈ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ മനസിലെ തിന്മകളെല്ലാം മായ്ച്ച് നന്മകൾ നിറക്കാം.
- ഏവർക്കും ഒരുമയോടെ ദീപാവലി ദിനം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാക്കാം.
- ദീപങ്ങൾ പോലെ ജീവിതവും പ്രകാശപൂരിതമാകട്ടെ. ഹാപ്പി ദീപാവലി.
- ഈ ദീപാവലി ദിനം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ആഘോഷിക്കാം. എന്നും ആയുരാരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കട്ടെ. ഹാപ്പി ദീപാവലി.
- ദീപാവലി നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിയും ആരോഗ്യവും ഭാഗ്യവും നൽകട്ടെ.
- നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീപാവലിയുടെ ദിവ്യപ്രകാശം പ്രകാശിക്കുകയും വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.
- നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ചിരിയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ സന്തോഷകരവും അനുഗ്രഹീതവുമായ ഒരു ദീപാവലി ആശംസിക്കുന്നു.
- ഈ ദീപാവലി പുതിയ അവസരങ്ങളും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളും അനന്തമായ സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ടുവരട്ടെ. ദീപാവലി ആശംസകൾ!
