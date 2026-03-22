'ട്രെൻഡായി വിവാഹമോചന മോതിരങ്ങൾ'; പുതിയ തുടക്കങ്ങളായി അടയാളപ്പെടുത്തി ധരിക്കുന്നവരിൽ സെലിബ്രിറ്റികളും
വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം പുതിയൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെയും സ്വയം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും (Self-love) പ്രതീകമായി ധരിക്കുന്ന മോതിരങ്ങളായി വിവാഹമോചന മോതിരങ്ങളെ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു.
Published : March 22, 2026 at 12:17 PM IST
മോതിരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക്. വിവാഹനിശ്ചയം, വിവാഹം, തുടങ്ങി എല്ലാ ശുഭ മുഹൂർത്തങ്ങളിലും മോതിരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനം തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യുവതീ യുവാക്കൾക്കിടയിലും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കിടയിലും ട്രെൻഡിങ്ങായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡിവോഴ്സ് റിംഗ് അഥവാ വിവാഹ മോചന മോതിരങ്ങൾ.
വിവാഹ മോചനം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ തന്നെ മറ്റൊരു തലത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ഈ മോതിരം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ. പലരും വ്യത്യസ്തമായ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു പിന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക തന്നെയുണ്ട്. വിവാഹത്തെയും പങ്കാളിയെയും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് മുൻപ് പലരും വിവാഹ, നിശ്ചയ മോതിരങ്ങൾ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് വെറും സങ്കൽപമാണെന്നും അത്തരത്തിൽ മോതിരത്തോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും സെലിബ്രിറ്റികളടക്കം പറഞ്ഞതോടെ അത് യുവാക്കളും അംഗീകരിച്ചു.
വിവാഹ മോചന മോതിരങ്ങളെ വിവാഹത്തിനു ശേഷമുള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ധരിക്കുന്നത്. ചിലരുടെ വിവാഹ മോതിരം തന്നെയാകും അത്. മറ്റു ചിലർ എല്ലാ വിവാഹ ആഭരണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ തുടക്കത്തിൽ പുതിയ മോതിരം ഇടുകയും ചെയ്യുന്നു.
വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം പുതിയൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെയും സ്വയം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും (Self-love) പ്രതീകമായി ധരിക്കുന്ന മോതിരങ്ങളാണ് വിവാഹമോചന മോതിരങ്ങളെന്ന് അമേരിക്കൻ സംഗീതജ്ഞരടക്കം പറയുന്നു. ഇവ പഴയ വിവാഹമോതിരം മാറ്റിയെഴുതിയതോ പുതിയതായി വാങ്ങിയതോ ആകാം. ഈ ട്രെൻഡ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു. നേരത്തെ അവ പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ചിലർ അത് വിൽക്കുകയോ ഭർതൃ വീട്ടുകാർക്ക് തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്യും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാൽ ഈ ട്രെൻഡ് സെലിബ്രറ്റികളിൽ വന്നു തുടങ്ങിയതോടെ അത് യുവാക്കളും പിന്തുടർന്നു. അങ്ങനെ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആഗോള ട്രെൻഡ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. 2024-ൽ, സൂപ്പർ മോഡൽ എമിലി റാറ്റജ്കോവ്സ്കി തൻ്റെ വിവാഹനിശ്ചയ മോതിരം വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം പുനഃർനിർമിച്ച് ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഉപയോഗിച്ചു. ഇത് എല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിച്ചു. താമസിയാതെ, മറ്റ് സെലിബ്രിറ്റികളും ഇത് പിന്തുടർന്നു.
ഗ്വെൻ സ്റ്റെഫാനി, ഡെമി ലൊവാറ്റോ, റേച്ചൽ സോ എന്നിവരെല്ലാം പലവിധത്തിൽ, വിവാഹ മോചനത്തിനു ശേഷമുള്ള മോതിരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഉപയോഗിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടിക് ടോക്ക്, പിൻട്രെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും വിവാഹമോചന മോതിരത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് പൂർണമായ ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. "മോതിരത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ, വൈകാരികത, നിങ്ങൾ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ അടയാളമാണ്” എന്ന വീഡിയോകളും ഏറെ.
