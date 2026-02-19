ETV Bharat / lifestyle

പങ്കാളിയ്‌ക്ക് മറ്റ് ബന്ധങ്ങളോ..? ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റിൽ കുടുങ്ങി പുരുഷന്മാർ; ട്രെൻഡായി ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റ്

'ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റ്' എന്ന് ഓമനപ്പേരിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുരുഷന്മാർ വെട്ടിലാകുന്നുവെന്നാണ് കമൻ്റുകള്‍. സിംഗിള്‍സ് ആരും പേടിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഉപദേശം.

DIVORCE DUST TREND RELATIONSHIP SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA TRENDS LATEST
Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 3:21 PM IST

ണ്ടു പേർ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനെ നിർവചനത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുന്ന തരം ബന്ധങ്ങളാണ് പുതു കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത പങ്കാളി മറ്റാരെയെങ്കിലും പ്രണയിക്കുന്നണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായി പുതിയ മാർഗവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികൾ.

Representative Image (Getty Images)

'ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റ്' എന്ന് ഓമനപ്പേരിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഡേറ്റിങ്ങിലായ പുരുഷന്മാരെ വിലയിരുത്താനായി കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും ഒരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റ് ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വലിയ ഓളമാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. തരംഗമായ ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം...

എന്താണ് ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റ്?

സ്വന്തം പുരുഷ പങ്കാളി മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിദ്യയായാണ് ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റ് വ്യാപകമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഡേറ്റിങ്ങിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി വിവാഹിതനാണോ എന്നറിയാനും ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. ഡേറ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ തിളക്കമുള്ള പൊടി ശരീരത്തിൽ വിതറുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടം.

എങ്ങനെയാണ് ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റിൽ പങ്കാളി കുടുങ്ങുക?

Representative Image (Getty Images)

ഡേറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ശരീരത്തിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും പെൺകുട്ടികൾ വിതറുന്ന തിളക്കപ്പൊടി പങ്കാളിയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ വസ്ത്രത്തിലും ശരീരത്തിലും പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു. വിവാഹിതനോ മറ്റൊരു പങ്കാളിയോ ഉള്ള വ്യക്തിയാണങ്കിൽ ഭാര്യ കണ്ടുപിടിക്കാനും പുതിയ ബന്ധം പിടിക്കപ്പെടാനും സാധ്യത കാണുന്നു. ഇത് വലിയ കുടുംബ കലഹങ്ങളിലേയ്ക്ക് വരെ നയിക്കുന്നെന്നും പല പെൺകുട്ടികളും ഇത് കാരണം ചില പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടിയെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു.

നിലവിലുള്ള പങ്കാളിയോടൊപ്പം മറ്റൊരു പങ്കാളിയുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത് ഊരാക്കുടുക്കാണെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള ആക്ഷേപം. ആയതിനാൽ തന്നെ 'മാരീഡ് മാൻ റിപ്പലൻ്റ്' എന്നും ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നു.

ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റിൻ്റെ ചരിത്രം

ഒരു വർഷം മുമ്പമാണ് ടിക് ടോക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഗ്രൂപ്പായ 'ആർ വി ഡേറ്റിങ് ദ് സെയിം ഗൈ' യിലാണ് ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

എളുപ്പത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ശരീരത്തിൽ പറ്റിനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തിളക്കപ്പൊടി പങ്കാളികൾ പറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഉപാധിയാണെന്ന് കണ്ടത്തി. "വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ തിളക്കത്തെ വെറുക്കുന്നു" എന്നൊരു കുസൃതി നിറഞ്ഞ അടിക്കുറിപ്പിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഡിവോഴ്‌സ് ഡസ്റ്റ്.

ഒരു കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് തിളക്കപ്പൊടി വിതറുന്ന വീഡിയോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കാഴ്‌ച്ചക്കാരെ നേടി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

