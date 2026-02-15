വ്രതശുദ്ധിയോടെ ഇന്ന് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനപുണ്യം, കേരളത്തില് സന്ദർശിക്കേണ്ട 15 ക്ഷേത്രങ്ങള് ഇവ...
ഭക്തിയോടും വ്രതശുദ്ധിയോടും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന മഹാശിവരാത്രി ദിവസം പോയിരിക്കേണ്ട ചില ശിവക്ഷത്രങ്ങളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
Published : February 15, 2026 at 1:21 PM IST
ഇന്ന് പുണ്യദിവസമായ മഹാശിവരാത്രി. ഹിന്ദുമത വിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉത്സവം. മംഗളരാത്രിയെന്നും ശിവരാത്രിക്ക് പറയാറുണ്ട്. മാഘമാസത്തിലെ കുംഭത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർദശി ദിവസമാണ് ശിവരാത്രിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടെ ഈ പുണ്യദിവസത്തെ ആചരിക്കുന്നു. അന്നേ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിശേഷപ്പെട്ട പൂജകളും പരിപാടികളും നടത്തിവരുന്നു.
പൊതുവേ സ്ത്രീകളാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുപോരുന്നത്. ശിവപുരാണം അനുസരിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ ലഭിക്കാൻ ശിവരാത്രി വ്രതം എടുക്കുന്നത് ഉത്തമമാണെന്നും പറഞ്ഞു വരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ദീർഘായുസിനുവേണ്ടിയും ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുനുമാണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ശിവരാത്രി ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി ശിവലിംഗം ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
ശിവരാത്രിക്കു പിന്നിലെ ഐതിഹ്യം
ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ശിവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഐതിഹ്യങ്ങളാണുള്ളത്. പാലാഴി മഥനം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഫലാല വിഷം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷക്കായി ഭഗവാൻ ശിവൻ സ്വയം പാനം ചെയ്തു. ഈ സമയം വിഷം ശിവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യഗണങ്ങൾ ഏവരും ഉറങ്ങാതെ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാര്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ പരമശിവന് വിഷപാനം ചെയ്ത രാത്രിയാണ് ശിവരാത്രിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത്.
രണ്ടാമത്തെ ഐതിഹ്യം മഹാവിഷ്ണുവിനേയും ശിവനേയും ബ്രഹ്മാവിനെയും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും മുളച്ചുവന്ന താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ജനനം. വിശാലമായ ജലപ്പരപ്പിൽക്കൂടി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബ്രഹ്മാവിന് വിഷ്ണുവിനെ മാത്രമേ കാണാന് കഴിഞ്ഞുള്ളു. നീ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിൻ്റെ പിതാവ് വിഷ്ണുവാണ് ഞാന് എന്ന ഉത്തരം ബ്രഹ്മാവിന് തൃപ്തി നല്കിയില്ല. അവര് തമ്മില് യുദ്ധത്തിന് തിരികൊളുത്തി.
യുദ്ധം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ശിവലിംഗം അവര്ക്ക് മധ്യേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ മേലഗ്രവും കീഴഗ്രവും ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല. അഗ്രങ്ങള് കണ്ട് പിടിക്കാന് ബ്രഹ്മാവ് മുകളിലേക്കും വിഷ്ണു താഴേക്കും സഞ്ചരിച്ചു. വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ഉദേശം ഫലിക്കാതെ രണ്ട് പേരും പൂര്വസ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിന്നു. അപ്പോള് പരമശിവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശിവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മാഘമാസത്തിലെ കറുത്ത പക്ഷത്തില് ചതുര്ദശി രാത്രിയിലായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് എല്ലാ വര്ഷവും ഈ ദിവസം എല്ലാവരും വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ശിവന് അറിയിച്ചു. ഈ ദിവസമാണ് ശിവരാത്രിയായി ആചരിക്കുന്നതെന്നും മറ്റൊരു ഐതിഹ്യത്തില് പറയുന്നു.
വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?
മഹാശിവരാത്രിക്ക് തലേദിവസമാണ് വ്രതം എടുക്കുന്നത്. ശിവരാത്രിക്ക് തലേദിവസം വീടും പരിസരവുമെല്ലാം വൃത്തിയായിരിക്കണം. ആ ദിവസം അരിയാഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. പകരം ലഘുഭക്ഷണമായിരിക്കണം കഴിക്കേണ്ടത്.
ശിവരാത്രി ദിവസം പുലർച്ചെ ഉണർന്ന് ശുദ്ധിയായി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തണം. അന്നേ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ പാലഭിഷേകം, തേനഭിഷേകം, ജലധാര എന്നിവ നടക്കും. ഈ ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം.
ഉപവാസമിരുന്നും ഒരിക്കലിരുന്നും വ്രതമെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഉപവാസം എന്നാൽ വ്രതം എടുക്കുന്ന ദിവസം ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കൽ എന്നാൽ ഒരു നേരം കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വ്രതമെടുക്കുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശിവരാത്രി വ്രതം ആരംഭിച്ചാൽ പകലും രാത്രിയും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തീർത്ഥം കുടിച്ചുകൊണ്ടാവണം വ്രതം മുറിക്കേണ്ടത്.
ശിവാലയ ഓട്ടം
ശിവരാത്രിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശിവാലയ ഓട്ടം. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ വിളവന്കോട്, കല്ക്കുളം താലൂക്കുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 12 ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു രാത്രിയും പകലും കൊണ്ട് നഗ്നപാദരായി നടന്നുകൊണ്ട് ദർശനം നടത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ഐതിഹ്യം. തിരുമല, തിക്കുറിശി, തൃപ്പരപ്പ്, തിരുനന്ദിക്കര, പൊന്മന, പന്നിപ്പാകം, കല്ക്കുളം, മേലാങ്കോട്, തിരുവിടയ്ക്കോട്, തിരുവിതാംകോട്, തുപ്പന്നിക്കോട്, തിരുനട്ടാലം എന്നീ പന്ത്രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഓടി ദര്ശനം നടത്തുന്ന ആചാരമാണിത്. മഹാഭാരത കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരമാണ് പിന്നിലുള്ളത്.
തിരുമല ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ശിവാലയ ഓട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഗോവിന്ദ, ഗോപാല എന്ന നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദർശനം നടത്തുന്നു. ഒടുവിൽ തിരുനട്ടാലെത്തി ഓട്ടം സമാപിക്കുന്നു.
മഹാശിവരാത്രിക്ക് കേരളത്തിൽ എറ്റവുമധികം പ്രധാന്യമുള്ള ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ
1. ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം
ശിവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം. എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ആലുവ ശിവരാത്രി എന്നും പറയാം. ശിവരാത്രി ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ ബലിതർപ്പണത്തിനായി എത്തുന്നത്. ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ബലിതർപ്പണം കുംഭത്തിലെ അമാവാസിയായ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ നീളും. ശിവരാത്രിക്കുശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ തീർഥാടകർ എത്തിച്ചേരുന്നു.
2. വടക്കുംനാഥൻ ക്ഷേത്രം
പുരാതന കേരളത്തിലെ 108 ശിവാലയ സ്തോത്രത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് തൃശൂരുള്ള വടക്കുംനാഥൻ ക്ഷേത്രമാണ്. ശിവൻ, പാർവ്വതി, ശ്രീരാമൻ, ശങ്കരനാരായണൻ, മഹാഗണപതി എന്നിവരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠകൾ. ശിവരാത്രി ദിവസം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ ദർശനം നടത്താൻ എത്തുന്നത്.
3. ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
ഇന്നും കെടാവിളക്ക് കത്തിനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. ഖരമഹര്ഷി ഒരേ സമയത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ച മൂന്ന് ശിവലിംഗങ്ങളില് ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തേതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏഴരപ്പൊന്നാനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളുന്ന ഏകദേവനാണ് ഏറ്റുമാനൂരപ്പന്. അഷ്ടമിരോഹിണി, തിരുവോണം, ആട്ടത്തിരുനാള്, മകര സംക്രമം, ശിവരാത്രി, വിഷുസംക്രമം എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജയും മറ്റും ഇവിടെ നടത്തിപ്പോരുന്നു. ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ പ്രധാനമായും സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട അമ്പലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏറ്റുമാനൂർ മാഹാദേവ ക്ഷേത്രം.
4. വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
അന്നദാനപ്രഭു എന്നാണ് വൈക്കത്തപ്പനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വൈക്കത്ത് ആരും പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമല്ല. അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം നട അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത്താഴ പഷ്ണിക്കാർ ഉണ്ടോ എന്ന് മേൽശാന്തി വിളിച്ചു ചോദിക്കും. തിരുവാതിര, ശിവരാത്രി ദിവസത്തെ പൂജകൾ പ്രസിദ്ധം. നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലും അല്ലാതെയും ഇവിടെ എത്തുന്നത്.
5. കിള്ളിക്കുറിശിമംഗലം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിപുരാതനമായ ശിവക്ഷേത്രം. ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ക്ഷേത്രം. തപസുചെയ്യുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ പരമശിവൻ ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു. ശിവരാത്രി, വൈക്കത്തഷ്ടമി, നിറമാല എന്നിവ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളാണ്.
6. കൂത്താട്ടുകുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
മധ്യകേരളത്തിലെ പ്രധാന ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്ന്. മൂവായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. ശിവരാത്രിക്ക് പ്രത്യേക പൂജയും മറ്റും നടത്തുന്നത് പതിവാണ്.
7. തിരുവൈരാണിക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
ആലുവയ്ക്കടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിപുരാതനമായ ശിവക്ഷേത്രം. കിരാതമൂർത്തിയായ ശിവനും പാർവ്വതിയുമാണ് പ്രതിഷ്ഠകൾ. നടതുറപ്പ് മഹോത്സവവും ശിവരാത്രി പൂജകളും പ്രസിദ്ധം.
8. തിരുനക്കര മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം
ശിവരാത്രി നാൾ അതിവിശേഷമായി ആചരിച്ചുവരുന്നു. അന്നേ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും കലാപരിപാടികളും നടക്കും. രാവിലെ നടക്കുന്ന കളഭാഭിഷേകമാണ് അന്നത്തെ പ്രധാന ചടങ്ങ്. തിരുനക്കര മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം 108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
9. തളി ശിവക്ഷേത്രം കോഴിക്കോട്
ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ശിവക്ഷേത്രം. ഇവിടെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ശിവരാത്രി. അന്നേ ദിവസം മൂന്നുനേരവും പഞ്ചാരിമേളത്തോടുകൂടിയ കാഴ്ചശീവേലിയും രാവിലെയും വൈകീട്ടും 1001 കുടം ധാരയും പ്രധാന പരിപാടികളിൽ പെടുന്നു.
10. തൃത്താല ശിവക്ഷേത്രം
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃത്താലയിലാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ശിവക്ഷേത്രമാണിത്. ശിവരാത്രിക്ക് പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തിപ്പോരുന്നു.
11. തൃക്കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുരാതനമായ ക്ഷേത്രം. തുലാമാസത്തിൽ കറുത്തപക്ഷത്തിലെ സപ്തമി നാളിൽ പാണികൊട്ടോടെ തുടങ്ങി അമാവാസിനാളിൽ ഭണ്ഡാരക്കാവിലെ ഇറക്കിപൂജയോടെ സമാപിക്കുന്ന ക്ഷേത്രോത്സവവും ശിവരാത്രിയുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആണ്ടുവിശേഷങ്ങൾ.
12. ഋഷിനാഗകുളത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം
എറണാകുളത്തപ്പനെന്നും വിശേഷണം. ഉത്സവം, ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധമാണ്.
13. നീർപുത്തൂർ ശിവക്ഷേത്രം
വെള്ളത്താൽ നിറഞ്ഞ നീർപുത്തൂർ ശിവക്ഷേത്രം. ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ നാനാദേശത്തുനിന്നും ഭക്തർ ഓടിയെത്തുന്നിടം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീകോവിൽ, പ്രദക്ഷിണ വഴി, ബലിക്കല്ല് എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ദൈവികതയും പ്രകൃതി ഭംഗിയും സമുന്നയിച്ചിരുക്കുന്നു. ആകാശഗംഗയും ശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്.
14. ചിറക്കടവ് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
ഒരു വലിയ കൂവളത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ സ്വയംഭൂവായി അവതരിച്ചതാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവലിംഗവിഗ്രഹം എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ദിവസേന അഞ്ചുപൂജകളാണ് ഇവിടെ നടത്തിപ്പോരുന്നത്. ശിവരാത്രിക്ക് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നു.
15. ചെങ്ങന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
ആർത്തവം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം കൂടിയാണിത്. ശിവ പാർവ്വതി പ്രതിഷ്ഠയാണിവിടെ. 108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്ന്. ശിവരാത്രിക്ക് വിശേഷാൽ പൂജകൾ എല്ലാ വർഷവും നടത്തിപ്പോരുന്നു.
