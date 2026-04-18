നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് അവധി; ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിന്ന് ബോധപൂർവം ഇടവേളയെടുത്ത് ജനങ്ങൾ
മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയും സ്ക്രീൻ ടൈമും. മാറ്റത്തിലേയ്ക്ക് കുതിക്കുന്ന ജെൻ അൽഫ. പഠനങ്ങളും വിദഗ്ധരും പറയുന്നതിപ്രകാരം.
Published : April 18, 2026 at 1:52 PM IST
രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴുള്ള ആദ്യ അലാറം മുതൽ രാത്രി വൈകിയുള്ള സ്ക്രോളിങ് വരെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സ്ക്രീനുകൾ കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യയെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാതെ അവയുടെ ഉപയോഗം ബോധപൂർവം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുതിയൊരു ശീലം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ്.
എല്ലായ്പ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ തുടരുന്നതിന് പകരം സ്ക്രീൻ സമയം കുറയ്ക്കുന്നത് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കാനും ഏകാഗ്രത വർധിപ്പിക്കാനും ജോലിയിലെ ഉത്പാദനക്ഷമത കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നിരന്തരം വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ കാലത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്ന് ഇടവേളയെടുക്കുന്നത് വെറുമൊരു ട്രെൻഡ് എന്നതിലുപരി മികച്ച ജീവിതശൈലിയിലേക്കുള്ള മാറ്റമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
തുടക്കത്തിൽ ഒരു ആശയവിനിമയ ഉപാധി മാത്രമായിരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ന് ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും ജോലിയെയും സ്വഭാവത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയെന്ന് ഫോർ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഏരിയ ചെയർ പ്രൊഫസർ രാഖി ത്രിപാഠി വ്യക്തമാക്കി.
നിരന്തരമായ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗവും വിവരങ്ങളുടെ അമിതഭാരവും ആളുകളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ അകലം പാലിക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യയെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുക പ്രായോഗികമല്ലെങ്കിലും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡിജിറ്റൽ ക്ഷീണവും പഴയ ശീലങ്ങളിലേക്കുള്ള മടക്കവും
സ്ക്രീനുകളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ച് വായന, പ്രകൃതിയിലൂടെയുള്ള നടത്തം, കൈയെഴുത്ത് തുടങ്ങിയ പഴയ ശീലങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ തിരികെ പോകുന്ന വർഷമായി 2026 മാറുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. എപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഈ മാറ്റം ആളുകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.
ഡിജിറ്റൽ ക്ഷീണം വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറുകയാണെന്ന് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ചേതന ലൂത്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമിതമായ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം കാരണം പലർക്കും മാനസികമായ തളർച്ച, ഏകാഗ്രതക്കുറവ്, ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർവെ 2025 പ്രകാരം അമിതമായ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം 70 ശതമാനം ആളുകൾക്കും മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ 62 ശതമാനം ആളുകളും ഇടയ്ക്കിടെ ഡിജിറ്റൽ ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പബ്മെഡ് സെൻട്രലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനമനുസരിച്ച് അമിതമായ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം ആളുകളിൽ വലിയ സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ ഈ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിറ്റോക്സ്, സ്ക്രീൻ ഫ്രീ സമയങ്ങൾ, നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നിയന്ത്രിക്കൽ തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം വർധിക്കുന്നത്. സ്കൂളുകൾ, തൊഴിലിടങ്ങൾ, സർക്കാരുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ മാറ്റത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചേതന ലൂത്ര പറഞ്ഞു.
മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ട് പുതിയ തലമുറ
ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകത്ത് ജനിച്ചുവളർന്ന പുതിയ തലമുറയാണ് (ജെൻ ആൽഫ) ഈ മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്ന് ഗ്ലോബൽ വെബ് ഇൻഡക്സിൻ്റെ (ജിഡബ്ലിയുഐ) റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി തയ്യൽ, മൺപാത്ര നിർമാണം, കൃഷി തുടങ്ങിയ വിനോദങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ തിരിയുകയാണ്.
ഈ മാറ്റം യുവാക്കൾ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് എതിരാണെന്നല്ല, മറിച്ച് അവയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്ക്രീൻ സമയ പരിധി, കർശനമായ ഡാറ്റാ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകൾ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബോധപൂർവമുള്ള അകലം
സ്വന്തം താത്പര്യപ്രകാരവും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയുമാണ് ആളുകൾ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നത്. മാനസികാരോഗ്യത്തിനായി മൊബൈൽ ഫോണിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗൺലോഡുകളും താൻ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടെന്ന് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി മാധ്യമ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പബ്ലിഷിങ് കൺസൾട്ടൻ്റായ പീർ മുഹമ്മദ് അസീസ് പ്രതികരിച്ചു. ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് തൻ്റെ എഴുത്തിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മീറ്റിങ്ങുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആക്കുന്നതാണ് തൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ അച്ചടക്കമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കോർപറേറ്റ് മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
കോർപറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ മാറ്റത്തെ ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് ഇമെയിലുകൾ ഇല്ലാത്ത വാരാന്ത്യങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ഡിറ്റോക്സ് പോളിസികളും നൽകുന്നത് അവരുടെ ഉത്പാദനക്ഷമതയും സർഗാത്മകതയും വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്ക്രീനിൽ നിന്നുള്ള ഇടവേള എന്നത് ഇപ്പോൾ ബോധപൂർവമുള്ള ജീവിതശൈലിയായി മാറിയെന്ന് ഏസർ ഇന്ത്യ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറും മാർക്കറ്റിങ് മേധാവിയുമായ സൂരജ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജോലിക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിലും ആളുകൾ അവയുടെ ഉപയോഗം കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. ജോലി എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കാനും ആവശ്യാനുസരണം ഇടവേളകൾ എടുക്കാനും സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ് ഏസർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
