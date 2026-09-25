ഉത്സവകാലത്ത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു
നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയെന്നാൽ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നല്ല അർഥം. പച്ചക്കറികൾ, ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്
Published : September 25, 2026 at 11:45 AM IST
ഉത്സവകാലം വരുമ്പോൾ പ്രമേഹരോഗികളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് മധുരപലഹാരങ്ങളും ഇഷ്ടഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടമാണ്. എന്നാൽ ആഘോഷവേളകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ്, കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ, വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആർക്കും ആഘോഷങ്ങൾ മധുരതരമാക്കാം.
ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള 50കാരനായ ടെക് എൻജിനിയർ ദിനേഷ് ബഗ്രേച്ച കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹബാധിതനാണ്. ഉത്സവകാലത്തെ മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നത് തനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
പ്രമേഹം തൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മധുരം മാത്രമല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഏത് ഭക്ഷണവും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രമേഹരോഗികൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഉയർന്ന ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡക്സ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ആഘോഷസമയങ്ങളിൽ മധുരം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ ചോറ്, റോട്ടി തുടങ്ങിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാറാണ് പതിവെന്ന് ദിനേഷ് പറയുന്നു. ഇതിനനുസരിച്ച് ഇൻസുലിൻ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും മിതമായ അളവിൽ മധുരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.
ഇതിനുശേഷം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ അൽപനേരം നടക്കുകയോ വ്യായാമം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. ഇൻസുലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ പ്രമേഹം തൻ്റെ ആഘോഷരീതികളെ ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വല്ലാതെ കുറയാതിരിക്കാൻ എപ്പോൾ, എത്ര ഇൻസുലിൻ എടുക്കണമെന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊഴിച്ചാൽ താൻ ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണമായും ആസ്വദിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇഷ്ടഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല
പ്രമേഹം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതോടെ പലരും ഇഷ്ടഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് മുംബൈ ഭക്തിവേദാന്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോ. അമേയ ജോഷി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയെന്നാൽ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നല്ല അർഥം. പച്ചക്കറികൾ, ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്.
ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ്, കഴിക്കുന്ന ഇടവേളകൾ, കൂടെ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ, വ്യക്തിയുടെ പൊതുവായ ആരോഗ്യം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇഷ്ടഭക്ഷണങ്ങൾ മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷണത്തെ ഭയപ്പെടാതെ ശരീരത്തിനും ജീവിതശൈലിക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.
പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഭക്ഷണക്രമം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രായം, ശരീരഭാരം, മരുന്നുകൾ, ശാരീരിക അധ്വാനം, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരും. കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പകരം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലം, കൃത്യമായ അളവ്, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ പരിശോധന എന്നിവയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്.
നേച്ചർ മെഡിസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഐസിഎംആർ ഇൻഡിയാബ് സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. 18,090 മുതിർന്നവരിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പ്രതിദിന ഊർജത്തിൻ്റെ 62.3 ശതമാനവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്നാണെന്നും പ്രോട്ടീൻ 12 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും കണ്ടെത്തി. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാതെ ധാന്യങ്ങൾക്ക് പകരം ഗോതമ്പോ ചെറുധാന്യങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്ന് ഡോ. ജോഷി വ്യക്തമാക്കി.
പൂർണ നിയന്ത്രണമല്ല, മിതത്വമാണ് ആവശ്യം
ഉത്സവകാല ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു. എല്ലാം വലിയ അളവിൽ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇഷ്ടമുള്ളവ ചെറിയ അളവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ബെംഗളൂരു ആസ്റ്റർ സിഎംഐ ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോ. മഹേഷ് ഡി എം പറഞ്ഞു. ഇതിനൊപ്പം പച്ചക്കറികൾ, സാലഡ്, പനീർ, തൈര് തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണം. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സാവധാനം കഴിക്കുക, മധുരപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയും ഗുണം ചെയ്യും.
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ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവും കഴിക്കുന്ന സമയവും വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ബെംഗളൂരു ഫോർട്ടിസ് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ശ്രീനിവാസ ഫണിധർ മുനിഗോട്ടി വ്യക്തമാക്കി. പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങളിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, കൊഴുപ്പ്, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ അവ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ പല രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത്.
സമീകൃതാഹാരം ശീലമാക്കാം
പ്രമേഹരോഗികളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ, പ്രോട്ടീൻ, നാരുകൾ അടങ്ങിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, കുറഞ്ഞ അളവിൽ കൊഴുപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡോ. മഹേഷ് നിർദേശിച്ചു. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. ഭക്ഷണത്തിൽ 50 ശതമാനം അന്നജമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികളും 25 ശതമാനം പ്രോട്ടീനും ബാക്കി 25 ശതമാനം മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താം. വ്യക്തികളുടെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താം. ജങ്ക് ഫുഡ് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം. നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം രക്തത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രോട്ടീൻ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഡോ. മുനിഗോട്ടി പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നത് അപകടം
ആഘോഷവേളകളിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അടുത്ത നേരം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പ്രവണത പലർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അപകടകരമാണെന്ന് ഡോ. മഹേഷ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വല്ലാതെ കുറയാൻ കാരണമാകും. ഇത് പിന്നീട് അമിതവിശപ്പിനും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വഴിവയ്ക്കും. അതിനാൽ പതിവ് ഭക്ഷണക്രമം തുടരുകയും വ്യായാമം ചെയ്യുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ മരുന്നുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തരുത്.
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