ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിത ഉയർച്ച; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി.

HOROSCOPE ZODIAC RESULT TODAY HOROSCOPE PREDICTIONS ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 13, 2026 at 7:08 AM IST

തീയതി: 13-04-2026 തിങ്കൾ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ഏകാദശി

നക്ഷത്രം: അവിട്ടം

അമൃതകാലം: 01:57 PM മുതല്‍ 03:30 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:38 PM മുതല്‍ 01:26 AM വരെ

രാഹുകാലം: 07:47 AM മുതല്‍ 09:19 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് ദാമ്പത്യജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമാവില്ല. ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. ഈ അഭിപ്രായഭിന്നതകള്‍ പരിഹരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. പൊതുകാര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് കഴിവതും അകന്ന് നിൽക്കുക. ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായും സഹപ്രവർത്തകരുമായും ഇടപെടുമ്പോള്‍ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുക.

കന്നി: പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്കും ബിസിനസുകാര്‍ക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സഹായ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സംതൃപ്‌തികരവും സന്തോഷപ്രദവും ആയിരിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാം. ഇന്ന് നടത്തുന്ന കച്ചവടങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാകാന്‍ വലിയ സാധ്യത കാണുന്നു. രോഗം ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം സുഹൃത്തുക്കളുടേയും അപരിചിതരുടെയും വരെ സ്നേഹം പുിടിച്ചുപറ്റാൻ ഇടയാകും. ചർച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കും. തൊഴിലില്‍ മേഖലയിൽ കാര്യതടസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഭക്ഷണക്കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.

വൃശ്ചികം: സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പെരുമാറേണ്ട ദിവസം. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ വഷളാകാൻ സാധ്യത. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബാന്തരീക്ഷവും കലുഷിതമാകാം. മാതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളാകും. ഇവയെല്ലാം കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിന് കാരണമായേക്കും.

ധനു: തൊഴിലിടത്ത് വിജയം. കഠിനാധ്വാനത്തിന്‌ വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ഫലം ലഭിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്‌ടനായിരിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത ശമ്പളക്കയറ്റവും പ്രമോഷനും ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം അത്ര ഊർജസ്വലമായിരിക്കില്ല.

മകരം: ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ശത്രുതയ്‌ക്ക് രകാരണമായേക്കാം. അത്തരമൊരു കടുത്ത അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ ആകുലതയ്ക്ക്കാരണമാകും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്. ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലാകും. സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബത്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും.

കുംഭം: ഭാവിപദ്ധതികളിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക്‌ തടസ്സം തോന്നിയേക്കാം. കോപവും അസ്വസ്ഥതയും ഉത്‌ക്കണ്‌ഠയും മാറ്റിവയ്‌ക്കുക. ദിവസത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം. ചര്‍ച്ചകളിലും തര്‍ക്കങ്ങളിലും ഇടപെടാതിരിക്കുക. പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

മീനം: ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും ശ്രദ്ധയോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുക. പണം നഷ്‌ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ രോഗ വിവരം നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു.

മേടം: ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം യാത്ര പോകാൻ മികച്ച ദിവസം. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ചങ്ങാതികള്‍ ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. മക്കളും നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് കാരണമാകും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസയാത്രക്ക് സാധ്യത.

ഇടവം: പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കും. മേലധികാരികള്‍ നിങ്ങളോട് അനുകൂലമനോഭാവം പുലര്‍ത്തുകയും നിങ്ങളെ ജോലിക്കയറ്റം നല്‍കി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തുഷ്ടിനിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ഔദ്യോഗികമായ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

മിഥുനം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേറ്റെടുക്കാന്‍ ഈദിനം ശുഭകരമല്ല. തളര്‍ച്ച, മടി, ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവക്ക് സാധ്യത. തൊഴില്‍പരമായി കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. എല്ലാ പ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും നീട്ടിവയ്ക്കു‌ക.

കര്‍ക്കടകം: ജോലിക്ക്‌ കൂടുതൽ പ്രധാന്യം നൽകുക. നിങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന ജോലി ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി എത്രയും പെട്ടന്ന് ചെയ്‌ത് തീർക്കാനും ശ്രമിക്കുക. വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യത. അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമകളും സാമാധാനവും ലഭിക്കും.

HOROSCOPE
ZODIAC RESULT TODAY
HOROSCOPE PREDICTIONS
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
HOROSCOPE PREDICTIONS TODAY

