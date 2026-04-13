ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിത ഉയർച്ച; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : April 13, 2026 at 7:08 AM IST
തീയതി: 13-04-2026 തിങ്കൾ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: കൃഷ്ണ ഏകാദശി
നക്ഷത്രം: അവിട്ടം
അമൃതകാലം: 01:57 PM മുതല് 03:30 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:38 PM മുതല് 01:26 AM വരെ
രാഹുകാലം: 07:47 AM മുതല് 09:19 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് ദാമ്പത്യജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമാവില്ല. ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. ഈ അഭിപ്രായഭിന്നതകള് പരിഹരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. പൊതുകാര്യങ്ങളില് നിന്ന് കഴിവതും അകന്ന് നിൽക്കുക. ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായും സഹപ്രവർത്തകരുമായും ഇടപെടുമ്പോള് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക.
കന്നി: പ്രൊഫഷണലുകള്ക്കും ബിസിനസുകാര്ക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. സഹപ്രവര്ത്തകര് സഹായ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സംതൃപ്തികരവും സന്തോഷപ്രദവും ആയിരിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ഇന്ന് നടത്തുന്ന കച്ചവടങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാകാന് വലിയ സാധ്യത കാണുന്നു. രോഗം ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം സുഹൃത്തുക്കളുടേയും അപരിചിതരുടെയും വരെ സ്നേഹം പുിടിച്ചുപറ്റാൻ ഇടയാകും. ചർച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കും. തൊഴിലില് മേഖലയിൽ കാര്യതടസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഭക്ഷണക്കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.
വൃശ്ചികം: സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പെരുമാറേണ്ട ദിവസം. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകാൻ സാധ്യത. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബാന്തരീക്ഷവും കലുഷിതമാകാം. മാതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളാകും. ഇവയെല്ലാം കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിന് കാരണമായേക്കും.
ധനു: തൊഴിലിടത്ത് വിജയം. കഠിനാധ്വാനത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ഫലം ലഭിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത ശമ്പളക്കയറ്റവും പ്രമോഷനും ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം അത്ര ഊർജസ്വലമായിരിക്കില്ല.
മകരം: ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ശത്രുതയ്ക്ക് രകാരണമായേക്കാം. അത്തരമൊരു കടുത്ത അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ ആകുലതയ്ക്ക്കാരണമാകും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലാകും. സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബത്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും.
കുംഭം: ഭാവിപദ്ധതികളിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സം തോന്നിയേക്കാം. കോപവും അസ്വസ്ഥതയും ഉത്ക്കണ്ഠയും മാറ്റിവയ്ക്കുക. ദിവസത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം. ചര്ച്ചകളിലും തര്ക്കങ്ങളിലും ഇടപെടാതിരിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
മീനം: ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും ശ്രദ്ധയോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുക. പണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ രോഗ വിവരം നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു.
മേടം: ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം യാത്ര പോകാൻ മികച്ച ദിവസം. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ചങ്ങാതികള് ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. മക്കളും നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് കാരണമാകും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസയാത്രക്ക് സാധ്യത.
ഇടവം: പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളോട് അനുകൂലമനോഭാവം പുലര്ത്തുകയും നിങ്ങളെ ജോലിക്കയറ്റം നല്കി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാന് സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തുഷ്ടിനിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ഔദ്യോഗികമായ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
മിഥുനം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേറ്റെടുക്കാന് ഈദിനം ശുഭകരമല്ല. തളര്ച്ച, മടി, ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവക്ക് സാധ്യത. തൊഴില്പരമായി കാര്യങ്ങള് നിങ്ങള്ക്കനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകള്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. എല്ലാ പ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും നീട്ടിവയ്ക്കുക.
കര്ക്കടകം: ജോലിക്ക് കൂടുതൽ പ്രധാന്യം നൽകുക. നിങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന ജോലി ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി എത്രയും പെട്ടന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാനും ശ്രമിക്കുക. വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യത. അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമകളും സാമാധാനവും ലഭിക്കും.