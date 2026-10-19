സാമ്പത്തിക നേട്ടമോ അതോ നഷ്ടമോ? തുലാം മാസത്തിലെ ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
തൊഴിലിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സാമ്പത്തിക ലാഭവും, അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകളും പ്രതിസന്ധികളും
Published : October 19, 2026 at 7:09 AM IST
മാസം: തുലാം
തിഥി: നവമി
നക്ഷത്രം: തിരുവോണം
അമൃതകാലം: 08:28 AM മുതൽ 10:16 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:30 PM മുതൽ 01:17 PM വരെ
രാഹുകാലം: 07:41 AM മുതൽ 09:10 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:00 PM
ചിങ്ങം: അമിതമായ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ദിവസമായതിനാൽ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. സംയമനം പാലിക്കുന്നത് തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ നേരിടുക.
കന്നി: അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾക്കും ദഹനസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. വിദ്യാർഥികൾക്കും ബൗദ്ധിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും മന്ദഗതിയിലുള്ള പുരോഗതിയാണുണ്ടാകുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സമയമല്ല.
തുലാം: മാനസിക സംഘർഷവും വൈകാരികതയും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. പ്രതികൂല ചിന്തകൾ നിരാശയ്ക്ക് കാരണമാകാം. അമ്മയുമായും ഭാര്യയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കും. യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക. ജലാശയങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കണം. കുടുംബത്തിലെ വസ്തു തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക.
വൃശ്ചികം: വളരെ സന്തോഷവും ഉന്മേഷവും നിറഞ്ഞ ഭാഗ്യദിനമാണിന്ന്. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകരും. അകന്നുപോയ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയ വിനോദയാത്രകൾക്ക് അവസരമൊരുങ്ങും.
ധനു: പങ്കാളിയോടൊപ്പമോ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പമോ ഉള്ള അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക. കഠിനാധ്വാനമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നിസ്സഹകരണം ദേഷ്യത്തിന് കാരണമാകുമെങ്കിലും ശാന്തത പാലിക്കുക. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. വിദേശത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
മകരം: ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. തൊഴിലിലും ബിസിനസിലും അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലം ലഭിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. ചെറിയ അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനമുപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം: ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിലും ഫിറ്റ്നസിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണം. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും സംസാരത്തിലും നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കാര്യങ്ങളെ വൈകാരികമായി സമീപിക്കാതെ യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മീനം: പ്രണയബന്ധങ്ങൾക്കും വിവാഹാലോചനകൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണിന്ന്. വിനോദയാത്രകൾ മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകും. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകും. എല്ലാ മേഖലകളിലുമുണ്ടാകുന്ന വിജയം പ്രശസ്തി വർധിപ്പിക്കും. സായാഹ്നം സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം സന്തോഷകരമായി ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
മേടം: ജീവിതത്തിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. വീട് മോടിപിടിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തും. അമ്മയിൽനിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്തെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസ ലഭിക്കും. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാത്രകൾ ഫലപ്രദമാകും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
ഇടവം: യാത്രകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. വിദേശത്തേക്കോ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുങ്ങും. പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽനിന്ന് മികച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭകരമാകും. വിദേശത്തുള്ളവരിൽനിന്ന് സന്തോഷവാർത്തകൾ തേടിയെത്തും. ചെറിയ തലവേദനയോ ജലദോഷമോ അലട്ടിയേക്കാം.
മിഥുനം: പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കൈവിടരുത്. നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയുള്ളവരിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുക. പ്രാർഥനയും ധ്യാനവും മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. വൈദ്യപരിശോധനകളും വ്യായാമങ്ങളും തത്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
കർക്കടകം: സന്തോഷവും വിനോദവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. വിദേശികളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരമുണ്ടാകും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും വിനോദങ്ങൾക്കുമായി പണം ചെലവഴിക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. മികച്ച ഭക്ഷണവും സൗഹൃദവും യാത്രകളും ദിവസത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കും. സാമ്പത്തിക ലാഭവും മികച്ച ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും.