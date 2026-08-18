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ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിളങ്ങും; കരിയറിലെ മികച്ച തീരുമാനം തേടിയെത്തും! അറിയാം രാശിഫലം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...

HOROSCOPE ASTROLOGY HOROSCOPE PREDICTION TODAY HOROSCOPE
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 7:42 AM IST

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തീയതി: 18-08-2026 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: ശുക്ല ഷഷ്‌ടി

നക്ഷത്രം: ചോതി

അമൃതകാലം: 12:28 PM മുതൽ 02:01 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:38 AM മുതൽ 09:26 AM വരെ

11:50 AM മുതൽ 12:38 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:34 PM മുതൽ 05:08 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:41 PM

ചിങ്ങം നിങ്ങളുടെ പഴയ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധം പുതുക്കുന്ന ഒരു ഗംഭീരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസരം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അതിഥികൾക്കായി നല്ല ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയേക്കും.

കന്നി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയും സന്തോഷവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ പാർട്ടികൾ നിങ്ങൾ നന്നായി ആസ്വദിക്കും. പണം വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും പണം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിലവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, പിന്നീട് അതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത്.

തുലാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകും. ജോലിയിലോ കുടുംബത്തിലോ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധയും പ്രകടനവും ആവശ്യമായി വരും. നിങ്ങളുടെ മികച്ച ആശയങ്ങൾ വഴി മറ്റുള്ളവരുടെ പണം ലാഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് എടുക്കുക.

വൃശ്ചികം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ബന്ധങ്ങളാണ്. കൂടെയുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. അവർക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ അവരെ ഒരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ നോക്കരുത്

ധനു കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ പഴയ സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. അതിനായി നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ മധുരം പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് യാദൃശ്ചികമായി നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരനെ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം

മകരം ഇന്ന് നിങ്ങള് ജോലിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. എന്നാല്‍ മറ്റുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലെ പോലെ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയില്‍ അസൂയപ്പെടുകയില്ല. അവർ ഹൃദയംഗമമായി നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും/ പിന്തുണയ്ക്കും. ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ആ ചിന്ത കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇത് അതിനു പറ്റിയ സമയമായിരിക്കില്ല.

കുംഭം ഇന്ന് വീട്ടിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. കുട്ടികളുടെ വാശിയും ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയേക്കാം. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, നിങ്ങളോട് അസൂയയുള്ള ചില അയൽക്കാർ കൂടി ഇടപെടുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഗുരുതരമാക്കാൻ ഇടയാക്കും

മീനം നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനോ അസൂയാലുവോ ആകണമെന്നില്ല. ഏത് കാര്യത്തിലായലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് ആരെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അപവാദം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകോപനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി നിങ്ങൾ സംയമനം പാലിക്കുകയും, ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാകുകയും ചെയ്യുക.

മേടം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയതമയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ വഴികൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാം. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെയായി നിങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷവാനായിരിക്കും. എന്തായാലും വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ പുറത്തുപോകുകയും പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

ഇടവം നിങ്ങളുടെ വികാരവിചാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ പാരമ്യതയിലായിരിക്കും ഇന്ന്. നിങ്ങളുമായി അടുപ്പമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി വളരെ വൈകാരികവും, സ്നേഹമസൃണവുമായ ഒരു അനുഭവത്തിനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന്. ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലുടനീളം നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനവലയത്തിലായിരിക്കും.

മിഥുനം നിങ്ങളിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം ചെലവഴിക്കാനായിരിക്കും താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത്. ആവശ്യങ്ങളുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും വളരെ ഔദാര്യത്തോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവകാരുണ്യ മനസ് നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകയും നിങ്ങളുടെ സ്വാഭിമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

കര്‍ക്കിടകം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോശം ദിവസമായേക്കാം. നിങ്ങൾ വലിയ മാനസികാവസ്ഥയിലാകാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ എന്ത് തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്‌തു എന്നോ നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വഴക്കിടാനും നിങ്ങൾ‌ക്ക് പണം നഷ്‌ടപ്പെടാനും‌ കൂടി സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നാളെ മികച്ച ദിവസമായതിനാല്‍ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ എല്ലാം താല്‍കാലികമാണെന്നോണം സ്വീകരിക്കുക.

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