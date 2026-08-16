ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമോ വെല്ലുവിളിയോ? അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : August 16, 2026 at 7:14 AM IST
തീയതി: 16-08-2026 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: ശുക്ല ചതുര്ഥി
നക്ഷത്രം: അത്തം
അമൃതകാലം: 3:35 PM മുതൽ 5:08 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 4:38 PM മുതൽ 5:26 PM വരെ
രാഹുകാലം: 5:08 PM മുതൽ 6:42 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:42 PM
ചിങ്ങം : രാശിചക്രത്തിലെ രാജകീയമായ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുമെന്ന് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അത്തരം അമിത പ്രതീക്ഷകൾ ഇന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകളുടെയും ഉത്കണ്ഠകളുടെയും യഥാർത്ഥ ഉറവിടം പരിശോധിച്ചാൽ, ഇന്ന് കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും എന്ന യാഥാർഥ്യം മനസിലാക്കാം.
കന്നി : ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഒരു ദിവസമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രയോജനകരവും ആകർഷകവുമായ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അറിവും ചിന്തകളും സമ്പന്നമാകും. ഇത് മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. സാമ്പത്തികമായി മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ഉടൻ തന്നെ ലഭിച്ചുതുടങ്ങും.
തുലാം : ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏറെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ പരിശ്രമങ്ങൾ തുടരുക, നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഫലം കാണും.
വൃശ്ചികം : ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകും. ഇത് ചിലരിൽ അസൂയ വളർത്തിയേക്കാം. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യസഹജമാണെന്ന് ഓർക്കുക ചെറിയ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചാലും കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ശാന്തമാകും.
ധനു : ആത്മവിശ്വാസവും സൗഹാർദ്ദവും നിറഞ്ഞ ഈ ദിവസം വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാനും വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വഴി പുതിയ ബിസിനസ് പണം സ്വരൂപിക്കാനും കഴിയും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആനന്ദകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
മകരം : അവിവാഹിതർക്ക് പുതിയ ചിന്തകൾക്കും ഭാവി പദ്ധതികൾക്കും മികച്ച ദിവസമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾക്കും സ്നേഹത്തിനും തിരിച്ച് അതേവിധത്തിൽ തന്നെ മറുപടി ലഭിക്കും.
കുംഭം : അധാർമ്മികമോ നീചമോ ആയ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് കർശനമായി മാറിനിൽക്കുക. വാക്കുകളും കോപവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കുടുംബ വഴക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം മാറ്റി പോസിറ്റീവായ ചിന്തകൾ വളർത്തിയെടുക്കുക.
മീനം : പതിവ് ദിനചര്യകളിൽ നിന്ന് മാറി വിശ്രമത്തിനോ വിനോദങ്ങൾക്കോ സമയം കണ്ടെത്തുക. സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും യാത്രകൾ ചെയ്യാനും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും നക്ഷത്രങ്ങൾ അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നു.
മേടം : അനാവശ്യമായി ഉൾവലിയുന്ന സ്വഭാവം ഒഴിവാക്കുക. സ്വന്തം വിജ്ഞാനം സഹപ്രവർത്തകരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ചുരുക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നൽകും.
ഇടവം : ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അഭിനിവേശം വർദ്ധിക്കും. ആശയവിനിമയത്തിൽ വ്യക്തത പുലർത്തുക. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് ആളുകൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ദിവസമാണിത്.
മിഥുനം : പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാനസികമായി അപൂർണ്ണതയോ സംശയങ്ങളോ തോന്നാം. അമ്മയുടെ സാമീപ്യം ആശ്വാസം നൽകും. സ്വത്ത് തർക്കങ്ങൾ, തർക്കവിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുക. ജോലിസംബന്ധമായ യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കിടകം : പുതിയ സംരംഭങ്ങളും ബിസിനസ് പദ്ധതികളും ആരംഭിക്കാൻ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ദിവസമാണ്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള വിനോദയാത്രകൾ സന്തോഷം നൽകും.