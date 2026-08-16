ETV Bharat / lifestyle

ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമോ വെല്ലുവിളിയോ? അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...

HOROSCOPE Horoscope Prediction ASTROLOGY TODAY HOROSCOPE
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 7:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തീയതി: 16-08-2026 ഞായര്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കർക്കടകം

തിഥി: ശുക്ല ചതുര്‍ഥി

നക്ഷത്രം: അത്തം

അമൃതകാലം: 3:35 PM മുതൽ 5:08 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 4:38 PM മുതൽ 5:26 PM വരെ

രാഹുകാലം: 5:08 PM മുതൽ 6:42 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:42 PM

ചിങ്ങം : രാശിചക്രത്തിലെ രാജകീയമായ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുമെന്ന് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അത്തരം അമിത പ്രതീക്ഷകൾ ഇന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകളുടെയും ഉത്കണ്‌ഠകളുടെയും യഥാർത്ഥ ഉറവിടം പരിശോധിച്ചാൽ, ഇന്ന് കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും എന്ന യാഥാർഥ്യം മനസിലാക്കാം.

കന്നി : ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഒരു ദിവസമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രയോജനകരവും ആകർഷകവുമായ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അറിവും ചിന്തകളും സമ്പന്നമാകും. ഇത് മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. സാമ്പത്തികമായി മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ഉടൻ തന്നെ ലഭിച്ചുതുടങ്ങും.

തുലാം : ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏറെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ പരിശ്രമങ്ങൾ തുടരുക, നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഫലം കാണും.

വൃശ്ചികം : ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാപ്‌തരാകും. ഇത് ചിലരിൽ അസൂയ വളർത്തിയേക്കാം. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യസഹജമാണെന്ന് ഓർക്കുക ചെറിയ വീഴ്‌ചകൾ സംഭവിച്ചാലും കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ശാന്തമാകും.

ധനു : ആത്മവിശ്വാസവും സൗഹാർദ്ദവും നിറഞ്ഞ ഈ ദിവസം വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാനും വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച വഴി പുതിയ ബിസിനസ് പണം സ്വരൂപിക്കാനും കഴിയും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആനന്ദകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.

മകരം : അവിവാഹിതർക്ക് പുതിയ ചിന്തകൾക്കും ഭാവി പദ്ധതികൾക്കും മികച്ച ദിവസമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾക്കും സ്നേഹത്തിനും തിരിച്ച് അതേവിധത്തിൽ തന്നെ മറുപടി ലഭിക്കും.

കുംഭം : അധാർമ്മികമോ നീചമോ ആയ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് കർശനമായി മാറിനിൽക്കുക. വാക്കുകളും കോപവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കുടുംബ വഴക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക അശുഭാപ്‌തിവിശ്വാസം മാറ്റി പോസിറ്റീവായ ചിന്തകൾ വളർത്തിയെടുക്കുക.

മീനം : പതിവ് ദിനചര്യകളിൽ നിന്ന് മാറി വിശ്രമത്തിനോ വിനോദങ്ങൾക്കോ സമയം കണ്ടെത്തുക. സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും യാത്രകൾ ചെയ്യാനും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും നക്ഷത്രങ്ങൾ അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നു.

മേടം : അനാവശ്യമായി ഉൾവലിയുന്ന സ്വഭാവം ഒഴിവാക്കുക. സ്വന്തം വിജ്ഞാനം സഹപ്രവർത്തകരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ചുരുക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നൽകും.

ഇടവം : ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അഭിനിവേശം വർദ്ധിക്കും. ആശയവിനിമയത്തിൽ വ്യക്തത പുലർത്തുക. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് ആളുകൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ദിവസമാണിത്.

മിഥുനം : പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാനസികമായി അപൂർണ്ണതയോ സംശയങ്ങളോ തോന്നാം. അമ്മയുടെ സാമീപ്യം ആശ്വാസം നൽകും. സ്വത്ത് തർക്കങ്ങൾ, തർക്കവിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുക. ജോലിസംബന്ധമായ യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.

കർക്കിടകം : പുതിയ സംരംഭങ്ങളും ബിസിനസ് പദ്ധതികളും ആരംഭിക്കാൻ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ദിവസമാണ്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള വിനോദയാത്രകൾ സന്തോഷം നൽകും.

TAGGED:

HOROSCOPE
HOROSCOPE PREDICTION
ASTROLOGY
TODAY HOROSCOPE
HOROSCOPE PREDICTION TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.