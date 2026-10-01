ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ തെളിയുന്നത് അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യമോ? രാശി ഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം...
Published : October 1, 2026 at 7:03 AM IST
തീയതി: 01-10-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമി
നക്ഷത്രം: കാർത്തിക
അമൃതകാലം: 01:27 AM മുതൽ 02:57 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:12 AM മുതൽ 11:00 AM വരെ & 02:58 PM മുതൽ 03:46 PM വരെ
രാഹുകാലം: 01:41 PM മുതൽ 03:10 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:09 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:07 PM
ചിങ്ങം : ദിവസത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ജോലിയിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച സാമ്പത്തിക തൊഴിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. ബിസിനസിൽ വലിയ ബഹുമതികളും ലാഭവും കൊയ്യാൻ സാധിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുമായി പക്വതയോടെ പെരുമാറുക.
കന്നി: പ്രാർത്ഥനകളോടെയും ക്ഷേത്രസന്ദർശനത്തോടെയും ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ശുഭഫലങ്ങൾ നൽകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും പിന്തുണ മനസിന് സന്തോഷം തരും. വിദേശയാത്രയ്ക്കായി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ദൂരദേശത്തുനിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ തേടിയെത്തും.
തുലാം : ഇന്ന് പൊതുവേദികളിലും ജനമധ്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. പുതിയ സംരംഭകരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സുവർണാവസരം ലഭിക്കും. സ്വന്തമായി വ്യവസായം തുടങ്ങാനും സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും അനുകൂല സമയമാണ്.
വൃശ്ചികം : അംഗീകാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതെ സ്വന്തം കടമകൾ കൃത്യമായി ചെയ്തുതീർക്കുക. കൂട്ടുസംരംഭങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായവർ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ അധ്വാനത്തിൻ്റെ തക്കതായ സാമ്പത്തിക ഫലം ലഭിക്കും. തൊഴിൽരംഗത്ത് സജീവമായി നിൽക്കുക.
ധനു : തുടക്കത്തിൽ ചില തടസങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാമെങ്കിലും അതിജീവനത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. സന്ധ്യയോടെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നല്ല ഫലങ്ങൾ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.
മകരം: അനാരോഗ്യവും കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടുള്ള അവശതയും ഉന്മേഷക്കുറവിന് കാരണമായേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോ മേലധികാരികളുടെ അതൃപ്തിയോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കുക. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥ ഫലമുള്ള ദിവസമാണ്. കടുംപിടുത്തവും പ്രതികൂല ചിന്തകളും ഒഴിവാക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും ദാമ്പത്യത്തിനും നല്ലതാണ്. വീട്, സ്വത്ത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയോടെ തീരുമാനമെടുക്കുക. വിദ്യാർഥികൾക്കും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തന്ത്രപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും മികച്ച ദിവസമാണ്.
മീനം: നിങ്ങളുടെ നൂതന ആശയങ്ങളും സർഗാത്മകതയും ദൗത്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമുള്ള യാത്രകൾക്കും സാമൂഹിക അംഗീകാരങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം : ഇന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നില്ല. അല്പം സമയം കണ്ടെത്തി വിശ്രമിക്കുക, ധൃതിപിടിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം : അമിത ചിന്തകളും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്വഭാവവും ദേഷ്യവും കുടുംബത്തിലോ സൗഹൃദത്തിലോ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നതിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും.
മിഥുനം : ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുൻകരുതൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ക്ഷിപ്രകോപവും കടുത്ത വാക്കുകളും മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇടയാക്കും. ധ്യാനം, പ്രാർത്ഥന എന്നിവ ശാന്തത നൽകും. അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അതീവ സുരക്ഷിതത്വം പാലിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം.
കർക്കടകം : ദൈവാനുഗ്രഹവും ഭാഗ്യവും കൂടെയുള്ള ദിവസമാണ്. മക്കളുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തകൾക്ക് വേഗത കൂടുകയും തടസപ്പെട്ടു കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം വഴിക്ക് അനുകൂലമായി വരികയും ചെയ്യും.