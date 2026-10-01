ETV Bharat / lifestyle

ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ തെളിയുന്നത് അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യമോ? രാശി ഫലം വിശദമായി

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം...

HOROSCOPE ASTROLOGY TALKS ZODIAC RESULTS HOROSCOPE TODAY
Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 7:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തീയതി: 01-10-2026 വ്യാഴം

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കന്നി

തിഥി: കൃഷ്‌ണപക്ഷ പഞ്ചമി

നക്ഷത്രം: കാർത്തിക

അമൃതകാലം: 01:27 AM മുതൽ 02:57 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 10:12 AM മുതൽ 11:00 AM വരെ & 02:58 PM മുതൽ 03:46 PM വരെ

രാഹുകാലം: 01:41 PM മുതൽ 03:10 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:09 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:07 PM

ചിങ്ങം : ദിവസത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ജോലിയിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച സാമ്പത്തിക തൊഴിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. ബിസിനസിൽ വലിയ ബഹുമതികളും ലാഭവും കൊയ്യാൻ സാധിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുമായി പക്വതയോടെ പെരുമാറുക.

കന്നി: പ്രാർത്ഥനകളോടെയും ക്ഷേത്രസന്ദർശനത്തോടെയും ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ശുഭഫലങ്ങൾ നൽകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും പിന്തുണ മനസിന് സന്തോഷം തരും. വിദേശയാത്രയ്ക്കായി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ദൂരദേശത്തുനിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ തേടിയെത്തും.

തുലാം : ഇന്ന് പൊതുവേദികളിലും ജനമധ്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. പുതിയ സംരംഭകരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സുവർണാവസരം ലഭിക്കും. സ്വന്തമായി വ്യവസായം തുടങ്ങാനും സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും അനുകൂല സമയമാണ്.

വൃശ്ചികം : അംഗീകാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതെ സ്വന്തം കടമകൾ കൃത്യമായി ചെയ്‌തുതീർക്കുക. കൂട്ടുസംരംഭങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായവർ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ അധ്വാനത്തിൻ്റെ തക്കതായ സാമ്പത്തിക ഫലം ലഭിക്കും. തൊഴിൽരംഗത്ത് സജീവമായി നിൽക്കുക.

ധനു : തുടക്കത്തിൽ ചില തടസങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാമെങ്കിലും അതിജീവനത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. സന്ധ്യയോടെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നല്ല ഫലങ്ങൾ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.

മകരം: അനാരോഗ്യവും കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടുള്ള അവശതയും ഉന്മേഷക്കുറവിന് കാരണമായേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോ മേലധികാരികളുടെ അതൃപ്‌തിയോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കുക. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം.

കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥ ഫലമുള്ള ദിവസമാണ്. കടുംപിടുത്തവും പ്രതികൂല ചിന്തകളും ഒഴിവാക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും ദാമ്പത്യത്തിനും നല്ലതാണ്. വീട്, സ്വത്ത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയോടെ തീരുമാനമെടുക്കുക. വിദ്യാർഥികൾക്കും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തന്ത്രപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും മികച്ച ദിവസമാണ്.

മീനം: നിങ്ങളുടെ നൂതന ആശയങ്ങളും സർഗാത്മകതയും ദൗത്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമുള്ള യാത്രകൾക്കും സാമൂഹിക അംഗീകാരങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

മേടം : ഇന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നില്ല. അല്‌പം സമയം കണ്ടെത്തി വിശ്രമിക്കുക, ധൃതിപിടിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.

ഇടവം : അമിത ചിന്തകളും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്വഭാവവും ദേഷ്യവും കുടുംബത്തിലോ സൗഹൃദത്തിലോ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നതിലൂടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും.

മിഥുനം : ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുൻകരുതൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ക്ഷിപ്രകോപവും കടുത്ത വാക്കുകളും മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇടയാക്കും. ധ്യാനം, പ്രാർത്ഥന എന്നിവ ശാന്തത നൽകും. അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അതീവ സുരക്ഷിതത്വം പാലിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം.

കർക്കടകം : ദൈവാനുഗ്രഹവും ഭാഗ്യവും കൂടെയുള്ള ദിവസമാണ്. മക്കളുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തകൾക്ക് വേഗത കൂടുകയും തടസപ്പെട്ടു കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം വഴിക്ക് അനുകൂലമായി വരികയും ചെയ്യും.

TAGGED:

HOROSCOPE
ASTROLOGY TALKS
ZODIAC RESULTS
HOROSCOPE TODAY
HOROSCOPE PREDICTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.