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ഈ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടമുണ്ടാകും; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം...

DAILY HOROSCOPE ASTROLOGY TALK ZODIAC PREDICTION TODAY HOROSCOPE
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 6:59 AM IST

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തീയതി: 21-09-2026 തിങ്കൾ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കന്നി

തിഥി: ശുക്ല ദശമി

നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം

അമൃതകാലം: 1:48 PM മുതൽ 3:19 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:37 PM മുതൽ 1:25 PM വരെയും 3:01 PM മുതൽ 3:49 PM വരെ

രാഹുകാലം: 7:44 AM മുതൽ 9:15 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:21 PM

ചിങ്ങം: പ്രണയാനുഭൂതികൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമാണെങ്കിലും കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദഹനവ്യവസ്ഥയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ ശാരീരിക തളർച്ച അനുഭവപ്പെടാം. എന്നാൽ ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും.

കന്നി: ഇന്ന് അലസതയും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടാനിടയുണ്ട്. അനാവശ്യ സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. തെറ്റായ നിഗമനങ്ങൾ പ്രശസ്‌തിയെ ബാധിക്കാതെ നോക്കണം. ഏൽപ്പിച്ച ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ചെറിയ നിരാശയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം.

തുലാം: ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശുഭകരമായി അവസാനിക്കണമെന്നില്ല. പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കുക. ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷീണം കാരണം പുതിയ ദൗത്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ ശാന്തി നൽകും.

വൃശ്ചികം : പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് അധ്വാനത്തിന് തകർന്ന പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് മനോവീര്യം കുറച്ചേക്കാം. രാവിലെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെടും. വീട്ടിൽ ശാന്തത പാലിച്ചാൽ കലഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. സായാഹ്നത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ യാത്രകൾക്ക് അവസരമൊരുങ്ങും.

ധനു: പൊതുവെ സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. ആദ്യപകുതിയിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുമെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ ചില തടസങ്ങൾ വന്നേക്കാം. സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ക്ഷേത്രസന്ദർശനം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പങ്കാളിയുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഓഫീസിലും കുടുംബത്തിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം അനുഭവപ്പെടാം.

മകരം: രാവിലത്തെ ചില ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. വ്യവഹാരങ്ങൾ, കേസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത വേണം. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും കുടുംബത്തിൽ സൗഹാർദ്ദം പുലരുകയും ചെയ്യും. സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉന്മേഷം നൽകും.

കുംഭം: സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായ ദിവസമാണ്. എന്നാൽ ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടി വരും. അമിതച്ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.

മീനം : ബിസിനസിലും കച്ചവടത്തിലും മികച്ച അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംതൃപ്‌തരായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ലാഭവും വരുമാന വർദ്ധനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. യാത്രകൾക്കും പുതിയ അവസരങ്ങൾക്കും ദിവസം അനുകൂലമാണ്.

മേടം: നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങൾ ഇന്ന് അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓഫീസിലെ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏറെ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൗമ്യത പുലർത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാൽ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇടവം: ഇന്ന് അമിത വികാരഭരിതനും അസ്വസ്ഥനുമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. മനസിൻ്റെ അസ്ഥിരത ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കോപവും വാക്കും നിയന്ത്രിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കാതിരിക്കുക.

മിഥുനം: നിരാശകൾ മാറ്റിവെച്ച് സന്തോഷം കണ്ടെത്തേണ്ട ദിവസമാണിത്. ഷോപ്പിംഗ്, ഭക്ഷണം, വിനോദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളിയാകും. വൈകുന്നേരത്തോടെ വൈകാരികമായി വലിയ ഉന്മേഷവും സംതൃപ്‌തിയും അനുഭവപ്പെടും.

കർക്കടകം : ജോലിസ്ഥലത്തെ സൗഹാർദ്ദാന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും. പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് എതിരാളികളുടെ വീഴ്‌ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. മാതൃബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നല്ല വാർത്തകൾ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കും. ശാരീരികമായും മാനസികമായും മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും.

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