ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതം ഇന്ന് മാറിമറിയും! കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : June 15, 2026 at 7:03 AM IST
തീയതി: 15-06-2026 തിങ്കൾ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: അമാവാസി
നക്ഷത്രം: മകീര്യം
അമൃതകാലം: 2:00 PM മുതൽ 3:35 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:26 PM മുതൽ 1:14 PM വരെയും 2:50 PM മുതൽ 3:38 PM വരെയും
രാഹുകാലം: 07:37 AM മുതൽ 09:13 AM വരെ
സൂര്യോദയം:6:02 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:46 PM
ചിങ്ങം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കടുത്ത സമ്മർദ്ദവും പിരിമുറുക്കവും ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങളോ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ മൗനം പാലിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഇന്ന് സമപ്രായക്കാരുമായുള്ള കൂട്ടായ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നും തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും പരമാവധി മാറിനിൽക്കുക.
കന്നി : നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും വഴി വലിയ പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് അവരുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കും. എങ്കിലും, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ കാരണം നക്ഷത്രഫലങ്ങൾ അല്പം മന്ദഗതിയിലായേക്കാം.
തുലാം : ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. കോടതി തീരുമാനങ്ങൾ അനുകൂലമാകാനും ദീർഘനാളായുള്ള നിയമ തർക്കങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്ത്യം കുറിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്, മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വഴങ്ങാതെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ ധീരമായ തീരുമാനങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും.
വൃശ്ചികം : ഇന്നു മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയും ഉന്മേഷത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകും. ദിവസം മുഴുവൻ തിരക്കുകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പൂർണ്ണമായും ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളിലും, പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചുപോയ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലുമായിരിക്കും. ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.
ധനു : കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സമയമാണിത്. നിങ്ങളെ അലട്ടിയിരുന്ന പല ദുരൂഹതകളും ഇന്ന് പുറത്തുവരും. ഒടുവിൽ, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗഹൃദങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം നന്ദിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അമിതമായ പ്രതീക്ഷകൾ നിങ്ങളെ സമ്മിശ്രവികാരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിചാരിച്ചത്ര ഫലം ലഭിച്ചേക്കില്ല. അതിനാൽ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനും മികച്ച പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അനാവശ്യമായി പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം, അതിനാൽ മിതത്വം പാലിക്കുക. എങ്കിലും ഇത് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാന്യത ഉയർത്തും.
കുംഭം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും. കച്ചവടക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒരുപോലെ ലാഭകരമായ ദിവസമാണിത്. സാമ്പത്തിക ലാഭത്തോടൊപ്പം തൊഴിൽപരമായ ഉയർച്ചയും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാനും മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായി അല്പം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും, വളരെക്കാലത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നത് മനസ്സിന് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. സാഹിത്യം, എഴുത്ത് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കാനും പുതിയ ദിനചര്യകൾ ആരംഭിക്കാനും ഇന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം : ഇന്ന് നിരവധി സുവർണ്ണാവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തേടിയെത്തും. ഭാവിയിലേക്ക് മികച്ചൊരു അടിത്തറ പാകാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കാനും വൻ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്താനും അവസരമൊരുങ്ങും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള മികച്ച ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിവരും.
ഇടവം: ചില നിർണായക കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കുമായി ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശകലനപാടവം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ഇന്ന് സാധിക്കും. മനസ്സിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. ദിവസാവസാനത്തോടെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
മിഥുനം : ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, കുറച്ചു സമയം സ്വയം വിലയിരുത്താനായി മാറ്റിവെക്കുക. എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മാനസികമായി ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്വാധീനം നൽകും.
കർക്കടകം : ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യപകുതി നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാം. എന്നാൽ എതിരാളികളിൽ നിന്നുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായാലും, നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമവും കഠിനാധ്വാനവും വഴി മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അക്കാദമിക് രംഗത്ത് വിജയകരമായ സമയമാണ്. എന്നാൽ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഉദരസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.