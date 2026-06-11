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ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സര്‍പ്രൈസ് ദിനം, സമ്പത്തും ഭാഗ്യവും വന്ന് ചേരും, അറിയാം വിശദമായി

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...

HOROSCOPE TODAY HOROSCOPE HOROSCOPE MALAYALAM ASTROLOGY
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 7:27 AM IST

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തീയതി: 11-06-2026 വ്യാഴം

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: ഇടവം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ഏകാദശി

നക്ഷത്രം: രേവതി

അമൃതകാലം: 09:12 മുതൽ 10:48 വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 10:1 മുതൽ 10:49 വരെയും 2:49 to 15:37 മുതൽ 3:37വരെയും

രാഹുകാലം:1:59 to മുതൽ 3:34 വരെ

സൂര്യോദയം: 6:01

സൂര്യാസ്‌തമയം: 6:45

ചിങ്ങം: മൃദുലവും സുരക്ഷിതവുമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യബോധവും വസ്‌തുനിഷ്‌ഠതയും പ്രകടിപ്പിക്കും. വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ കുടുംബത്തോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഒപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുകയും സന്തോഷകരമായ യാത്ര നടത്തുകയോ ചെയ്യും. രാത്രി യാത്ര സാധ്യമാക്കും.

കന്നി:നല്ല ദിനമായിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും.ജോലികൾ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും പൂർത്തിയാക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല ദിനമാണിത്

തുലാം: നേട്ടങ്ങള്‍ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവക്കുക. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. നിങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി നടക്കും. ഇതിന്‍റെ ഫലമായി സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും വളരും. ഇതിനായി സമയം വേണ്ടവിധത്തിൽ വിനയോഗിക്കുക.

വൃശ്ചികം: മാധ്യമശ്രദ്ധനേടാൻ നിങ്ങള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു കഴിവുണ്ട്. സമൂഹം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പുകഴ്ത്തും. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ലഭിക്കാൻ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടിവരും.ജീവിതപങ്കാളി മുമ്പത്തേക്കാൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും.

ധനു: ബിസിനസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക. ഉച്ചക്ക് ശേഷം പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സമ്മര്‍ദ്ദം നേരിട്ടേക്കാം. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ അവരുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാകാര്യങ്ങളും നിങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ചെയ്യുക. വളരെ നല്ലരീതിയില്‍ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും.

മകരം: ജോലിക്ക് മുൻഗണന നല്‍കുന്നതിന്‍റെ പേരിൽ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി തര്‍ക്കത്തിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതപങ്കാളിയുമായി വിരുന്നുസല്‍ക്കാരത്തിൽ ഏര്‍പ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കും. അത് അവരിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കും.

കുംഭം: പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ വൈദഗ്ദ്ധ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നു മെച്ചപ്പെടുത്തും. ശത്രുക്കൾ പോലും നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും.

മീനം: സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്‌. നിങ്ങൾ ഉന്മേഷവാനും ഉത്സാഹിയുമായി കാണപ്പെടുകയും, പ്രശ്‌നങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം തരണം ചെയ്യും.നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ചിന്തിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും വേണം പുതിയകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ.

മേടം: ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ അത്യാഗ്രഹിയാകരുത്. എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏകാഗ്രത ഇന്ന് കുറവാകാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. തത്ഫലമായി, ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഇടവം: കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചോ കുട്ടികളേയോ പറ്റിയുള്ള ചില നല്ല വാർത്തകൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ സന്തുഷ്‌ടനാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം എന്നത് ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും, നഷ്‌ടപ്പെട്ടുപോയ സ്‌കൂൾ ദിനങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ്. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു സുഖക്കുറവുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. നിയമ കോടതി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക.

മിഥുനം: അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ വാദമുഖങ്ങൾ നന്നായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാവൂ. അത്‌ മറ്റ്‌ എല്ലാകാര്യങ്ങൾപോലെയും കരുതലോടെ വേണം. കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യും.നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത്‌ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ആദ്യം സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

കര്‍ക്കടകം: ശുഭകരമായ ഒരു ജോലി നിങ്ങളിന്ന് തുടങ്ങും. ഉല്ലാസാഘോഷത്തിന് പുറപ്പെടും മുൻപ്‌ കഠിനജോലി തീർക്കേണ്ടതാണ്. പ്രേമപൂർവ്വമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവക്കും. ഇത്‌ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട്‌ സന്തോഷം നിറയ്ക്കും.

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