ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സര്പ്രൈസ് ദിനം, സമ്പത്തും ഭാഗ്യവും വന്ന് ചേരും, അറിയാം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : June 9, 2026 at 7:17 AM IST
തീയതി: 09-06-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: കൃഷ്ണ നവമി
നക്ഷത്രം: പൂരുട്ടാതി
അമൃതകാലം: 12:23 മുതൽ 01:58 വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:25 മുതൽ 9:13 വരെയും 11:37 മുതൽ 12:25 വരെയും
രാഹുകാലം: 3:34 മുതൽ 5:09 വരെ
സൂര്യോദയം: 6:01
സൂര്യാസ്തമയം: 6:45
ചിങ്ങം: സമ്മിശ്രാനുഭവങ്ങളുടെ ദിവസം. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം ശാന്തമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്ത്തകരുടേയും കീഴ്ജീവനക്കാരുടേയും സഹകരണം ഉണ്ടാകും. എന്നാല് ഗൃഹസംബന്ധമായ ചില ജോലികള് ചെയ്തുതീര്ക്കുന്നതില് തടസങ്ങള് നേരിടാം. മാതൃപക്ഷത്തുനിന്ന് ചില അസുഖകരമായ വാര്ത്തകള് വന്നെത്താം. ജോലിയില് എതിരാളികള് പെട്ടെന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചില തടസങ്ങള് അമ്പരപ്പിച്ചേക്കും. ഇത് നിങ്ങളെ ഉല്ക്കണ്ഠാകുലനാക്കുകയും, സംശയവും നിരാശയവും വളര്ത്തുകയും ചെയ്യും. മേലധികാരികളുമായി ജോലിസ്ഥലത്തോ, മുതിര്ന്നവരുമായി വീട്ടിലോ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാര്യങ്ങളെ നിരുപാധികം അഗീകരിക്കുകയും പ്രയത്നം തുടരുകയും ചെയ്യുക.
കന്നി: ചർച്ചകളിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പെട്ടെന്ന് രോഷാകുലനാകരുത് അത് ആരോഗ്യകരമായി മുന്നേറുന്ന ചർച്ചകളെ കടുത്ത വാക് തർക്കങ്ങളാക്കിമാറ്റും. യാദൃശ്ചികമായ ചെലവുകള് ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരല് ആശ്വാസം പകരും. അതിനാല് അവരൊന്നിച്ചുള്ള ഒത്തുചേരല് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നതിനാല് ആരോഗ്യകരമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികളില് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നവര് അത് കരുതലോടെ ചെയ്യണം.
തുലാം: സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് മനോഹരമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ സ്തുത്യര്ഹമായ സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചെവികളും, കണ്ണുകളും തുറന്നു വയ്ക്കുകയും, ചുണ്ടുകൾ അടച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മാനേജർമാർ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാനും, പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും.
വൃശ്ചികം: പുതിയ സംരംഭങ്ങള്, കുടുംബത്തിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും കൂട്ടായ്മ, രസകരമായ ഉല്ലാസവേള എന്നിവയൊക്കെ ഇന്ന് ജോലികഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന സുഖാനുഭവങ്ങളാണ്. കളിയും, ചിരിയും, ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് . സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും, നിങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആരോഗ്യനിലയും ഇന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഹ്രസ്വമായ ഉല്ലാസയാത്രക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. ധനസമാഹരണത്തിനും മുതല്മുടക്കിനും തൊഴില്പരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ഭാഗ്യദിവസമാണ്. സന്തോഷം പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും അടുത്ത സഹപ്രവര്ത്തകരുമായും പങ്കുവെക്കുക.
ധനു: മാനസികനില സുഖകരമല്ല. നിങ്ങളുടെ കോപം കൂടുതലായിരിക്കും. ക്ഷമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു മുൻമ്പ് ചിന്തിക്കുക. സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ട് വരാനിടയുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
മകരം: മതപരവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളില് മുഴുകി കഴിയണം. തൊഴിലിലും ബിസിനസിലും അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ദൗത്യങ്ങൾക്കും നല്ല ഫലമുണ്ടാക്കും. അന്തസും പ്രശസ്തിയും വര്ദ്ധിക്കും. തൊഴിലില് ഉയര്ച്ച ഉണ്ടാകാം. സുഹൃത്തുക്കളേയും ബന്ധുക്കളേയും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നല്കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷപ്രദം ആയിരിക്കും. ചെറിയ അപകടത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് സൂക്ഷിക്കുക. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാകില്ല.
കുംഭം: സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കാരണം ഇന്ന് ആവേശകരമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മികച്ച രീതിയിൽ അവതരണങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചർച്ചകൾക്കും വാദങ്ങൾക്കും ശക്തമായി പ്രതിഫലിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. അതിനാൽ വാദങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.
മീനം: അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക. ആത്മീയചിന്തകളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മതപരമായി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനത്തിനു പോയേക്കാം.
മേടം: നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിക്കും. എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരേരെയും നിങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളുമായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നില്ല.
ഇടവം: നിയമനിർമ്മാണകൗശലവും സംയോജന വൈദഗ്ധ്യവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച ദിവസമാണിന്ന്. ജോലിസ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടസ്ഥലത്ത് പോയി കൈവശമുള്ളതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേയും, മേലധികാരികളേയും, പങ്കാളികളേയും, എതിരാളികളേയും ആകർഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആരാധനയും പിന്തുണയും നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ഉറപ്പായും സാധിക്കും. ഒരു കാര്യം മാത്രം അധികമായി ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്കും പാടവങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നും ചെയ്യരുത്.
മിഥുനം: എല്ലാ ദിവസങ്ങളും മനോഹരവും അനായാസവുമായിരിക്കയില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം അധികഭാഗവും നിങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുകയില്ലെന്ന് ഓര്ക്കുക.അൽല്പം പോലും ജാഗ്രത നിങ്ങള് കൈവിടാന് പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും ആഗ്രഹങ്ങളേയും കര്ശനമായി നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില്, നിങ്ങള് കയ്യോടെ പിടികൂടപ്പെടും. പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാവക്കുക. യാത്രയില് നിന്നും അപരിചിതരില് നിന്നും വിട്ട് നില്ക്കുക. ചികിത്സാ നടപടിക്രമങ്ങള് നീട്ടി വെക്കുക. തര്ക്കങ്ങള്ക്കും, കലഹങ്ങള്ക്കും പോകാതിരിക്കുക. സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി നിങ്ങളെ ഇന്ന് വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. പിന്നീട് ഖേദിക്കേണ്ടിവരുന്ന വാക്കുകള് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
കര്ക്കിടകം: അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകും. സ്നേഹവും, ഹൃദ്യവുമായ ബന്ധങ്ങൾ വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതിനായി ഫലപ്രദമായത് ചെയ്യുക.