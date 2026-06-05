ഇന്ന് ഈ രാശിക്കാർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും; രാശിഫലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : June 5, 2026 at 7:36 AM IST
തീയതി: 05-06-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: കൃഷ്ണ പഞ്ചമി
നക്ഷത്രം: തിരുവോണം
അമൃതകാലം: 07:36 AM മുതൽ 09:11 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:25 AM മുതൽ 9:13 വരെയും 2:49 PM മുതൽ 3:37 PM വരെയും
രാഹുകാലം: 10:47 AM മുതൽ 12:22 PM വരെ
സൂര്യോദയം:6:01 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:44 PM
ചിങ്ങം : നിങ്ങളുടെ തിക്കും തിരക്കുമുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവരുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കാം. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രധാന മീറ്റിംഗുകൾ വിജയകരമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ദിവസാവസാനം ജോലിഭാരം മൂലം തളർന്നുപോയേക്കാം. ഇന്ന് കുറച്ചുസമയം വിശ്രമത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുക.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര തൃപ്തികരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല. കുട്ടികളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കുറിച്ചുള്ള വേവലാതികൾ മനസ്സമാധാനം കെടുത്തിയേക്കാം. ഉദരസംബന്ധവും കരൾസംബന്ധവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ കാരണം വ്യായാമത്തിലും ക്രിയാത്മകതയിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
തുലാം : ഇന്ന് ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. നല്ലൊരു ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഇന്ന് പങ്കുവെക്കും. പ്രിയതമയുടെ പരിഗണനയും സ്നേഹവും മൂലം ലോകത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറിയേക്കാം. ഈ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം വളരെ മെച്ചപ്പെടുത്തും.
വൃശ്ചികം : വ്യവസായ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് വളരെ നല്ല സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഉല്പ്പന്നം വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് എതിരാളികളെ ഞെട്ടിക്കാൻ ഇന്ന് സാധിക്കും. എങ്കിലും നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ ചില ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ആവശ്യത്തിന് പരസ്യവും ആഘോഷങ്ങളുമായി പ്ലാനുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക.
ധനു : മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണയാൽ തെറ്റായ യാത്രകൾക്ക് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടരുത്, അത് ദിവസം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്നതിനാൽ അല്പം ക്ഷീണം തോന്നാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിസ്സഹകരണം കാണിച്ചാലും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക. ചഞ്ചലമായ മാനസികാവസ്ഥ കാരണം ഇന്ന് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വിദേശത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള കത്തിടപാടുകൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
മകരം : നിങ്ങളുടെ അസ്വാഭാവികമായ ബുദ്ധിവൈഭവം ഇന്ന് വിചാരിച്ച അത്ര നല്ല ഫലം തരണമെന്നില്ല. എങ്കിലും മുൻപ് നിങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് പുരോഗതി പ്രാപിച്ച സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നേക്കാമെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അനാവശ്യമായി വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.
കുംഭം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിലാണ്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കരുത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വായ്പകളിൽ ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കാനും നിൽക്കരുത്, അത് നിങ്ങളെ വലിയ കെണിയിൽ ചാടിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യവും മനസ്സമാധാനവും സംരക്ഷിക്കുക.
മീനം : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് തിളക്കമേറെയാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രിയങ്കരനായി മാറും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ്മകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വിദേശത്തുനിന്നോ മക്കളിൽ നിന്നോ നല്ല വാർത്തകൾ തേടിയെത്തും. പരോപകാര പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കും. പെട്ടെന്നുള്ള ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അനുകൂല സമയമാണ്.
മേടം : ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുകളെ പൂർണ്ണമായും പുറത്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരെയെല്ലാം കടത്തിവെട്ടുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. എങ്കിലും വിചാരിച്ച ഉടനടി ഫലം ലഭിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകാൻ അല്പം സമയമെടുക്കുമെന്നതിനാൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക.
ഇടവം : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ വളരെ ചടുലമായിരിക്കും. സ്വന്തം നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാനും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിജയങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാനും ഇന്ന് സമയം കണ്ടെത്തും. ജോലിയിലായാലും വ്യവസായത്തിലായാലും ഇന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്കുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയായി മാറും.
മിഥുനം : മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട പ്രചോദനങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ ഇന്ന് സമയം കണ്ടെത്തും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഇരുന്ന് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് സുപ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കും. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കരുതലുള്ള പെരുമാറ്റം മൂലം വലിയ രീതിയിൽ സ്നേഹവും അംഗീകാരവും തിരിച്ചുനേടാൻ സാധിക്കും.
കര്ക്കടകം : നിങ്ങളുടെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥയും പോസിറ്റീവ് മനോഭാവവും ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനം നൽകും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ ഒരു വൈകുന്നേരം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹവും ഹൃദയബന്ധങ്ങളും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയും ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും