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ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സര്‍പ്രൈസ് ദിനം, സമ്പത്തും ഭാഗ്യവും വന്ന് ചേരും, അറിയാം വിശദമായി

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...

HOROSCOPE HOROSCOPE PREDICTIONS ASTROLOGY HORSCOPE TODAY
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 7:30 AM IST

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തീയതി: 16-06-2026 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മിഥുനം

തിഥി: ശുക്ല ദ്വിതീയ

നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര

അമൃതകാലം: 12:24 am മുതൽ 2:00 am വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 8:26 am മുതൽ 9:14 am വരെയും 11:38 am മുതൽ 12:26 pm വരെയും

രാഹുകാലം: 01:35 AM മുതൽ 05:11 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:02 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:47 PM

ചിങ്ങം: ലാഭകരമായ ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവർ, ചിന്താശേഷിയുള്ളവരും ഉദാരമനസ്‌കരുമായിരിക്കും. മനോഹരമായ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാദ്ധ്യതകള്‍ ഉണ്ട്. എന്നാൽ മനസ് ചഞ്ചലമായതിനാൽ ആ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറാം.

കന്നി: ദൈവാധീനം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരവും സൗഹൃദപരവുമാണ്. ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതികളും സംരംഭങ്ങളും വിജയകരമായി സമാപിക്കും. തൊഴിലാളികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും തൊഴിൽപരവും ധനപരവുമായ ഉയര്‍ച്ചകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കച്ചവടക്കാർക്ക് വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കാം.

തുലാം: തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത വ്യവഹാരവിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു അത്‌ കോടതി മുഖാന്തിരമോ കോടതിക്കു വെളിയിൽ വച്ചുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിലോ പരിഹരിക്കും. ജോലിഭാരം വളരെ ലളിതമായിത്തീരും. അതുപോലെ പ്രശനബാധിത സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു പുറത്തുകടക്കാനുള്ള വഴി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം: സുരക്ഷിതമായി കളിക്കാനും സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയും വിവേകവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകണമെന്നില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ പുതിയ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മാറ്റിവയ്ക്കണം. കോപം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം.

ധനു: ഇന്ന് ചില വിവാദങ്ങളിൽ പെടാം . കാര്യങ്ങൾ ക്ഷമയോട്‌ കൂടി കേൾക്കാനും അവയുടെ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ശ്രമിച്ചാൽ ശാന്തമായിക്കൊള്ളും.

മകരം: ദിനചര്യ അതീവ തീവ്രമായിരിക്കും. ദിവസാവസാനത്തോടെ നിങ്ങൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തകർന്നുപോകും. ഇന്ന് ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ലോകമായിരിക്കും . അതിനാൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. എതിരാളികൾ നശിപ്പിക്കാൻ അവസരം തേടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമർത്ഥനായിരിക്കുക.

കുംഭം: നല്ല വാർത്തകൾ കിട്ടിയേക്കാം. ഈ പകൽ നിങ്ങൾക്ക്‌ അനുകൂലമായിരിക്കുകയും 24 മണിക്കൂറും അതുപോലെ ആയിരിക്കും . ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്‌ഥയിൽ ആയിരിക്കും.

മീനം: ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാം. കുടുംബവും ബന്ധുക്കളും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണും. ഇത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. സാഹിത്യവും എഴുത്തും നിങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള പുതിയ ദിനചര്യകളാകും.

മേടം: ഈ ദിനത്തില്‍ സങ്കീര്‍ണത, സൗന്ദര്യം എന്നീ കാര്യങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനോഹരമായ വസ്‌തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാന്‍ നിങ്ങള്‍ താത്പര്യപ്പെടും. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നത് തീര്‍ച്ചയായും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സാധ്യതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും തുറന്ന മനസോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഇടവം: കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്ത് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അനുയോജ്യമായിരിക്കും. ഈ ദിനത്തിലെ നവോന്മേഷവും വിശ്രമവും മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഗുണകരമാകും . സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്തുള്ള സുഭിക്ഷവും ആനന്ദദായകവുമായ ഒത്തുചേരലിൻ്റെ ദിനമായിരിക്കും. രുചികരവും മാധുര്യമുള്ളതുമായ വിഭവങ്ങള്‍ ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കും. അത് ലഭി്കുകയും ചെയ്യും.

മിഥുനം: സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും, സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കൂട്ടായ്മ ആസ്വദിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. തികഞ്ഞ ആരോഗ്യം കൈവരിക്കും. എന്നാൽ പാഴ്‌ചിലവ് ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാൽ അക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

കര്‍ക്കടകം: കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നു പിന്തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഇന്ന് ബലഹീനമാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തും. കുടുംബത്തിലെ കലഹവും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും ഇത്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങളെ പുഞ്ചിരിയോടു കൂടിവ നേരിടുക.

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