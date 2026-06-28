'കഠിനാധ്വാനത്തിന് തക്ക ഫലം...' ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : June 28, 2026 at 7:12 AM IST
തീയതി: 27-06-2026 ഞായർ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: ശുക്ല ദ്വാദശി
നക്ഷത്രം: വിശാഖം
അമൃതകാലം: 6:4 am മുതൽ 7:40 am വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:40 am മുതൽ 8:28 am വരെ
രാഹുകാലം: 9:16 am മുതൽ 10:51 am വരെ
സൂര്യോദയം: 6:04 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:49 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള് സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചിലവ് നിയന്ത്രിക്കണം. ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നിങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. ദയവായി ഇത് വളരെനേരം മനസിൽ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വൈര്യം കെടുത്തിയേക്കാം.
കന്നി: വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്തണമെന്ന നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും, പ്രവർത്തിയും കൊണ്ട് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ നർമ്മരസം തുളുമ്പുന്ന കഥകൾ പറഞ്ഞ് രസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവരുടെ ആദരവ് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് ഏതുവിധേനയും പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും, അധികാരികളും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലുള്ള സാമർഥ്യം കണ്ട് പ്രചോദനമുൾക്കൊള്ളും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷനോ, ശമ്പള വർധനവോ ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേതാവാകുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചികളും ചാതുര്യങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ശക്തമായ വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കാറ്റത്ത് കപ്പലോടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പോകുകയാണ്.
ധനു: വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികളേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്നത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് മനസിലാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നേടിക്കൊടുക്കൂ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റം തന്നെ നടത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥാനം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിലേക്ക് തിരിയുമെങ്കിൽ, മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭവനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് തിരിയും.
മകരം: മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ ഈശ്വരനും സഹായിക്കും. ഇത് നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രധാന ഡീൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ട സാദ്ധ്യതകൾ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട്.
കുംഭം: നിങ്ങൾ ഒരു ലീഡറാണെന്ന് ജോലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അങ്ങനെ തോന്നുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായേക്കാം. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ അതിനു തക്ക ഫലം ലഭിക്കും.
മീനം: ഒരുപാട് നാളായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാവാം. എന്നാൽ ഇന്നാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്! നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളെ കടത്തിവെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സാമർത്ഥ്യവും കഴിവുകളും കൊണ്ട് എങ്ങനെ അവരെ തടയുമെന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ പലതിനാലും വശീകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സമചിത്തതയില്ലാത്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും. ഒരു പക്ഷെ ഒരു അസ്വസ്ഥമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും അവിചാരിതമായി നിങ്ങളുടെ ചില പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതും അനിശ്ചിതവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടായേക്കാം.
ഇടവം: ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിജയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വൈകുന്നേരത്തോടെ വിജയകരമാകും. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അത്ര ഊർജ്ജസ്വലമായിരിക്കില്ല ദിവസത്തിൻ്റെ അന്ത്യം.
മിഥുനം: നിങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും, ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളെയും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കും. ജീവിതപങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ഉറ്റവരുടെ സാമീപ്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കും.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനും സമീപമുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക.