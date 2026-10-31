സമ്പത്തും വാഹനയോഗവും തേടിയെത്തുമോ? ഒക്ടോബർ 31ലെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം...
Published : October 31, 2026 at 7:01 AM IST
തീയതി: 31-10-2026 ശനി
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം
നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര
അമൃതകാലം: 08:23 AM മുതൽ 09:48 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:07 AM മുതൽ 10:54 AM വരെയും, വീണ്ടും 02:51 PM മുതൽ 03:38 PM വരെയും
രാഹുകാലം: 10:37 AM മുതൽ 12:05 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:10 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:00 PM
ചിങ്ങം: ആത്മവിശ്വാസം കുറവായിരിക്കും. തൊഴിൽമേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഉറപ്പോടെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. തൊഴിൽപരമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. വിജയം നിങ്ങളെ തേടിവരും.
കന്നി: ഇന്ന് ഒരു ഇടവേള എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കായി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകരെ നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ എതിരിടുക. നിങ്ങളുടെ പ്രണയജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവ് കാണും.
തുലാം: തൊഴിലാളികളും ജോലിക്കാരും തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരും സഹായികളും തങ്ങളെ അത്ഭുതകരവും ഊഷ്മളവുമായ വിധത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നവരുമായി കണ്ടെത്തും. ഒരു നീണ്ട അവധിക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ, തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം: ജോലിഭാരം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അമിതമായ ജോലിഭാരവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. സായാഹ്നങ്ങൾ സമാധാനപരവും ലളിതവും ആയിരിക്കും. ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
ധനു: സന്തോഷകരവുമായ ഒരു ദിവസമായി മാറും. ഊർജ്ജസ്വലനും സന്തോഷവാനും ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ സാധ്യതകളും വളരെ വലുതാണ്. സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങൾക്കിന്ന് പങ്കാളിത്തവ്യാപാരം ലാഭകരമാകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
മകരം: കച്ചവടവിപുലീകരണം അങ്ങേയറ്റം ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയും. ആസൂത്രണം ചെയ്തതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും. ഒരു തടസവുമില്ലാതെ കച്ചവടം തുടരാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളും സഹപ്രവർത്തകരും ഊഷ്മളമായി പ്രതികരിക്കുന്നവരാകും.
കുംഭം: പുതിയ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കുന്നതും യാത്രകളും ഒഴിവാക്കുക. കാരണം, ഇന്ന് മുഴുവന് നിങ്ങള് വളരെ ഉത്കണ്ഠകുലരായിരിക്കും. സ്ത്രീകള് അവരുടെ കര്ക്കശസ്വഭാവം മാറ്റിവെച്ച് എല്ലായ്പോഴും ശാന്തരായിരിക്കണം. പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നവരെ നിങ്ങള് ഒഴിവാക്കണം. ക്രിയാത്മകമായ കഴിവുകള് ഇന്ന് കൂടുതല് പ്രചോദിതമാകുമെന്നതിനാല് കലാപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മുഴുകാവുന്നതാണ്.
മീനം: ഓരോ മേഖലയിലും നിങ്ങള് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ലെന്ന് തോന്നും. അതിന്റെ ഫലമായി മനോവീര്യം നിങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സമ്പത്തിനും ഇന്ന് ദോഷം സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ദിവസം മുഴുവന് കഴിയുന്നത്ര ശാന്തത കൈക്കൊള്ളുക. സ്ത്രീകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോള് നിങ്ങളുടെ സംസാരം കര്ശനമായി നിയന്ത്രിക്കണം. അവരോട് പരിഹാസത്തോടെയോ പരുഷമായോ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തില്കൊണ്ട് ചാടിക്കും. സര്ക്കാര് സര്വ്വീസിലുള്ളവര്ക്ക് ഒട്ടേറെ വിഷമതകളേയും പ്രശ്നങ്ങളേയും ഇന്ന് നേരിടേണ്ടിവരും. വസ്തുവിനേയോ വാഹനങ്ങളേയോ സംബന്ധിച്ച ഇടപാടുകളില് ഇന്ന് വളരെ അധികം ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
മേടം: ആശയങ്ങളെ പ്രാവര്ത്തികമാക്കാനോ അല്ലെങ്കില് പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാനോ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. തിടുക്കത്തില് തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ചിന്താധാരകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത്. മൗലികതയില് ഉറച്ച് നിന്ന് ലാളിത്യം നിലനിര്ത്തുക. ഓഫീസില് നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടിവരും. ഇന്ന് സമചിത്തത കൈവിടാതെ ജോലി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയില് ചെയ്യുക. സ്ത്രീകള് കര്ക്കശസ്വഭാവവും സംസാരവും നിയന്ത്രിക്കണം. യാത്രകള്ക്കും സവാരികള്ക്കും ഏറെ സാധ്യത.
ഇടവം: ഇന്ന് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതില് നിങ്ങള്ക്ക് മികവുപുലര്ത്താന് കഴിയില്ല. അതിനാല് പ്രയോജനപ്രദമായ അവസരങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. തളരരുത്. നിങ്ങളുടെ സമീപനങ്ങളില് ശ്രദ്ധയും ചിട്ടയും വേണം. പുതിയതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. സഹപ്രവര്ത്തകരുമായും സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നടത്തുന്ന ചര്ച്ചകളില് നിങ്ങള് ആത്മസംയമനം പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. സംഭാഷണത്തിലും പ്ര വൃത്തിയിലും വിവേകം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കോപം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് സാധാരണ നിലയിലായിരിക്കും.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആവേശഭരിതനായിരിക്കും. വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും.ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. തിരക്കേറിയ ദിനചര്യ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക, എന്നാലും അത് സാമാധാനത്തിലേക്കും ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്കും നിങ്ങളെ നയിക്കും.
കര്ക്കടകം: ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകാനും വിഷമിക്കാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളും ദുരിതത്തിലായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അമിതമായ ചെലവുകള് സംഭവിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിലെ ആന്തരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ കണക്കുകള് നീട്ടേണ്ടിവരാം.