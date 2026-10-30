ഒക്ടോബർ 30ലെ രാശിഫലം അറിയാം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം അറിയാം
Published : October 30, 2026 at 7:23 AM IST
തീയതി: 30-10-2026 വെള്ളി
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം
നക്ഷത്രം: മകയിരം
അമൃതകാലം: 08:23 AM മുതൽ 09:48 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:07 AM മുതൽ 10:54 AM വരെയും, വീണ്ടും 02:51 PM മുതൽ 03:38 PM വരെയും
രാഹുകാലം: 10:37 AM മുതൽ 12:05 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:10 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:00 PM
ചിങ്ങം: സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവർ, ചിന്താശേഷിയുള്ളവരും ഉദാരമനസ്കരുമായിരിക്കും. മനോഹരമായ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശനങ്ങള്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യതകളുണ്ട്.
കന്നി: ഇന്ന് ദൈവാധീനം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരവും സൗഹൃദപരവുമാണെ്.ദിവസം ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതികളും സംരംഭങ്ങളും വിജയകരമായി സമാപിക്കും. തൊഴിലാളികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങളില് ജോലിചെയ്യുന്നവര്ക്കും തൊഴിൽപരവും ധനപരവുമായ ഉയര്ച്ചകള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കച്ചവടക്കാർക്ക് വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കാം.
തുലാം: തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത വ്യവഹാരവിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു അത് കോടതി മുഖാന്തിരമോ കോടതിക്കു വെളിയിൽ വച്ചുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിലോ പരിഹരിക്കും. ഇന്നു നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം വളരെ ലളിതമായിത്തീരും. അതുപോലെ പ്രശ്നബാധിത സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു വെളിയിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വഴി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം: സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയും വിവേകവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. കാര്യങ്ങൾ വഴിക്ക് പോകണമെന്നില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ പുതിയ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മാറ്റിവയ്ക്കണം. കോപം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം.
ധനു: വിഷയങ്ങൾ ക്ഷമയോട് കൂടി കേൾക്കാനും അവയുടെ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ശ്രമിച്ചാൽ നല്ലതാണ്.
മകരം: ദിവസാവസാനത്തോടെ നിങ്ങൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തകർന്നുപോകും. ഇന്ന് ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ലോകമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അതിനാൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. എതിരാളികൾ നശിപ്പിക്കാൻ അവസരം തേടുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമർത്ഥനായിരിക്കുക.
കുംഭം: ഇന്ന് പുറമേ നിന്നു ചില നല്ല വാർത്തകൾ കിട്ടിയേക്കാം. ഈ പകൽ അനുകൂലമായിരിക്കുകയും അത് 24 മണിക്കൂറും അതേപോലെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്തയിൽ ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും അത് ആസ്വദിക്കാനായി നിങ്ങളോട് കൂടെച്ചേരുകയും ചെയ്യും.
മീനം: ഓഫീസിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ഇന്ന് നേടും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നം ഇന്ന് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്.
മേടം: ഈ ദിനത്തില് സങ്കീര്ണത, സൗന്ദര്യം എന്നീ കാര്യങ്ങളില് നിങ്ങള് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും. ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനോഹരമായ വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാന് നിങ്ങള് താത്പര്യപ്പെടും. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നത് തീര്ച്ചയായും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സാധ്യതകള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും തുറന്ന മനസോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക
ഇടവം: ഇന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്ത് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കും. നവോന്മേഷവും വിശ്രമവും മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഗുണകരമാകും . സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്തുള്ള സുഭിക്ഷവും ആനന്ദദായകവുമായ ഒത്തുചേരലിൻ്റെ ദിനമായിരിക്കും ഇന്ന്. രുചികരവും മാധുര്യമുള്ളതുമായ വിഭവങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കും. അത് വേണ്ടുവോളം നിങ്ങള്ക്ക് ആസ്വദിക്കുവാനും ഇടവരും.
മിഥുനം: നിങ്ങളിന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും, പ്രിയപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും, സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കൂട്ടായ്മ ആസ്വദിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ തികഞ്ഞ ആരോഗ്യം കൈവരിക്കും.
കര്ക്കടകം: കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നു പിന്തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഇന്ന് ബലഹീനമാകും. കുട്ടികളും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കലഹവും അഭിപ്രായങ്ങളിലെ ഭിന്നതയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങളെ പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി നേരിടുക.