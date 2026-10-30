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ഒക്ടോബർ 30ലെ രാശിഫലം അറിയാം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം അറിയാം

DAILY HOROSCOPE MALAYALAM ASTROLOGY PREDICTIONS 2026 ZODIAC SIGNS TODAY സമ്പൂർണ പഞ്ചാംഗം ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം
Representational image (ETV Bharat) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2026 at 7:23 AM IST

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തീയതി: 30-10-2026 വെള്ളി

മാസം: തുലാം

തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം

നക്ഷത്രം: മകയിരം

അമൃതകാലം: 08:23 AM മുതൽ 09:48 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 10:07 AM മുതൽ 10:54 AM വരെയും, വീണ്ടും 02:51 PM മുതൽ 03:38 PM വരെയും

രാഹുകാലം: 10:37 AM മുതൽ 12:05 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:10 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:00 PM

ചിങ്ങം: സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവർ, ചിന്താശേഷിയുള്ളവരും ഉദാരമനസ്‌കരുമായിരിക്കും. മനോഹരമായ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാദ്ധ്യതകളുണ്ട്.

കന്നി: ഇന്ന് ദൈവാധീനം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരവും സൗഹൃദപരവുമാണെ്.ദിവസം ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതികളും സംരംഭങ്ങളും വിജയകരമായി സമാപിക്കും. തൊഴിലാളികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും തൊഴിൽപരവും ധനപരവുമായ ഉയര്‍ച്ചകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കച്ചവടക്കാർക്ക് വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കാം.

തുലാം: തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത വ്യവഹാരവിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു അത്‌ കോടതി മുഖാന്തിരമോ കോടതിക്കു വെളിയിൽ വച്ചുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിലോ പരിഹരിക്കും. ഇന്നു നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം വളരെ ലളിതമായിത്തീരും. അതുപോലെ പ്രശ്‌നബാധിത സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു വെളിയിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വഴി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം: സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയും വിവേകവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. കാര്യങ്ങൾ വഴിക്ക് പോകണമെന്നില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ പുതിയ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മാറ്റിവയ്ക്കണം. കോപം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം.

ധനു: വിഷയങ്ങൾ ക്ഷമയോട്‌ കൂടി കേൾക്കാനും അവയുടെ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ശ്രമിച്ചാൽ നല്ലതാണ്.

മകരം: ദിവസാവസാനത്തോടെ നിങ്ങൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തകർന്നുപോകും. ഇന്ന് ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ലോകമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അതിനാൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. എതിരാളികൾ നശിപ്പിക്കാൻ അവസരം തേടുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമർത്ഥനായിരിക്കുക.

കുംഭം: ഇന്ന് പുറമേ നിന്നു ചില നല്ല വാർത്തകൾ കിട്ടിയേക്കാം. ഈ പകൽ അനുകൂലമായിരിക്കുകയും അത്‌ 24 മണിക്കൂറും അതേപോലെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്തയിൽ ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും അത്‌ ആസ്വദിക്കാനായി നിങ്ങളോട്‌ കൂടെച്ചേരുകയും ചെയ്യും.

മീനം: ഓഫീസിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ഇന്ന് നേടും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്‌ അവരുടെ സ്വപ്‌നം ഇന്ന് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്‌.

മേടം: ഈ ദിനത്തില്‍ സങ്കീര്‍ണത, സൗന്ദര്യം എന്നീ കാര്യങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും. ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനോഹരമായ വസ്‌തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാന്‍ നിങ്ങള്‍ താത്പര്യപ്പെടും. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നത് തീര്‍ച്ചയായും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സാധ്യതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും തുറന്ന മനസോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക

ഇടവം: ഇന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്ത് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കും. നവോന്മേഷവും വിശ്രമവും മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഗുണകരമാകും . സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്തുള്ള സുഭിക്ഷവും ആനന്ദദായകവുമായ ഒത്തുചേരലിൻ്റെ ദിനമായിരിക്കും ഇന്ന്. രുചികരവും മാധുര്യമുള്ളതുമായ വിഭവങ്ങള്‍ ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കും. അത് വേണ്ടുവോളം നിങ്ങള്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കുവാനും ഇടവരും.

മിഥുനം: നിങ്ങളിന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും, പ്രിയപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും, സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കൂട്ടായ്‌മ ആസ്വദിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ തികഞ്ഞ ആരോഗ്യം കൈവരിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നു പിന്തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഇന്ന് ബലഹീനമാകും. കുട്ടികളും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കലഹവും അഭിപ്രായങ്ങളിലെ ഭിന്നതയും ഇത്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങളെ പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി നേരിടുക.

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DAILY HOROSCOPE MALAYALAM
ASTROLOGY PREDICTIONS 2026
ZODIAC SIGNS TODAY
സമ്പൂർണ പഞ്ചാംഗം
ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം

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