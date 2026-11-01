കേരളപ്പിറവി ദിനത്തില് സമ്പൂർണ വാരഫലം, അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെ, പുതിയ മാസത്തിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ത്?
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം...
Published : November 1, 2026 at 7:13 AM IST
തീയതി: 01-11-2026 ഞായർ
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം
നക്ഷത്രം: പുണർതം
അമൃതകാലം: 08:23 AM മുതൽ 09:48 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:25 PM മുതൽ 05:12 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:30 PM മുതൽ 06:00 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:11 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:00 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് വേവലാതിപ്പെടാം. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാവുന്ന ആരുമായുമുള്ള വാദങ്ങളും മോശമായ പെരുമാറ്റവും ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുക. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കോടതിയും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളും മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കണം. വിദേശത്തു നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ മികച്ചതാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭവും നേട്ടവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ അന്തസും ജനപ്രീതിയും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിക്കും. വനിതാ സുഹൃത്തുക്കൾ മാന്യമായും ഒതുക്കത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും.
തുലാം: വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനും സന്തോഷവാനുമാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ശോഭയുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ജീവന് നല്കുന്നതുമാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസയും ഉത്തേജനവും ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണവും ഉറപ്പാണ്.
വൃശ്ചികം: മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഇന്ന് അലസതയും ബലഹീനതയും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. കച്ചവടത്തിൽ താൽക്കാലികമായ തടസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരുമായോ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പരിശോധന നടത്തുക. വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ചെലവുകൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കരുതലോടെ സൂക്ഷിക്കുക.
ധനു: വിഷമസമയം അധികനാൾ നിലനിൽക്കില്ല. ഈ വസ്തുത എപ്പൊഴും ഓർത്ത് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക. പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ നിങ്ങളുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള സമീപനം കൊണ്ട് ലളിതമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പ്രതികരിക്കുക.
മകരം: നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കുതിച്ചുയരും. ബ്രോക്കർമാർ, വിൽപ്പന, വായ്പകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പലിശ കൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ട്രഷറി നിറയും. വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുട്ടികളുടെ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കും.
കുംഭം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും വിജയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശൈലിയിലും കഴിവിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച സമയം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകും. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ആവേശത്താല് നിറയും.
മീനം: ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസം സാമ്പത്തികമായി പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്ന ഒന്നാകുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. പണം ബിസിനസിൽ നിന്നോ, വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുക. ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, എന്നിവ അനുകൂലമാകും വിധം ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. തന്നെയുമല്ല, വളരെ ദൂരെ നിന്നു പോലും നല്ല ഇടപാടുകളും സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകളും എത്തിയേക്കാം. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിച്ച്, പ്രയോജനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക.
മേടം: നിങ്ങളുടെ തനതായ വ്യക്തിപാടവം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തികുകയും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ആശയങ്ങളും കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമായി മാറും. നിങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക വരവ്-ചെലവ് പട്ടിക കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാലും, അസുഖങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുക.
ഇടവം: വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങളിന്ന് ഉത്സാഹിയോ, അവിശ്രാന്തകർമ്മനിരതനോ അയേക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ, അതിൽ പൂർണമായും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം സംസാരിച്ച് വൈകുന്നേരം ചെലവഴിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം: നിങ്ങൾ എത്ര ക്ഷീണിതനും വേവലാതിക്കാരനുമാണെങ്കിലും, അടുത്തുള്ളവരെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ക്രിയാത്മക മനോഭാവവും സാധ്യതയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഇന്ന് പ്രതിഫലിക്കും. പകരം, നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുമായ സഹപ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിൽ ക്രമേണ കുറവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവയിൽ ഒരു കരുതൽ എടുത്തിരിക്കണം.
കര്ക്കടകം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം വിനോദവും ഭാഗ്യവും ആനന്ദങ്ങളും പദവികളും നൽകും. ദിവസം മുഴുവൻ ഉന്മേഷവും ഊർജ്ജസ്വലതയും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എന്നിവരുമായി സന്തോഷകരമായ ഒത്തുചേരൽ ഉണ്ടാകും.