ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുടേയും സന്തോഷത്തിൻ്റേയും ദിവസം..! അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം

ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുടേയും സന്തോഷത്തിൻ്റേയും ദിവസം..! അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : September 27, 2026 at 7:08 AM IST
തീയതി: 27-09-2026 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: കൃഷ്ണ പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി
അമൃതകാലം: 03:16 PM മുതൽ 04:46 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:37 PM മുതൽ 05:25 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:46 PM മുതൽ 06:17 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:12 PM
ചിങ്ങം: പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായ ദിനമായിരിക്കുമിന്ന്. ധനവും ഭാഗ്യവും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ചേരും. യാത്ര പോകാൻ സാധ്യത. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ദിനമായിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ജോലികൾ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും പൂർത്തിയാക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. പ്രണയികള്ക്ക് അനുകൂല ദിനമാണിത്.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങള് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ദിവസത്തിനായി തയ്യാറാകുക. മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രാധാന്യം നൽകും. ദിവസാവസാനം നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം: സർഗാത്മകതയുടെയും കലാപരമായ നിങ്ങളുടെ ചാതുര്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതല് കരുത്തുണ്ടാകും. ചില പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കണ്ടുപിടുത്തവും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ചിന്തയും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് തിരിയേണ്ട വ്യക്തിയായിരിക്കും.
ധനു: വ്യാപാരികൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും നല്ല ദിവസം. ആരോഗ്യകരവും സന്തുഷ്ടവുമായ കുടുംബജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചേക്കാം. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഉറച്ച കാൽ വെയ്പ്പുകൾ നടത്തും.
മകരം: ജോലിക്ക് മുൻഗണന നല്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നിങ്ങള് തര്ക്കത്തിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ശാന്തത പാലിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അല്ലാത്തപക്ഷം വീട്ടില് കലഹമുണ്ടാക്കും. ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങള് നല്ല ആരോഗ്യം കൈവരിക്കും.സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും നല്ലതും ക്രിയാത്മകവുമായ ഇടപെടലുകള് നടത്തും. നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരുമായും, പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും സമയം ചെലവഴിക്കും. ശത്രുക്കൾ പോലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോകും.
മീനം: ഇന്ന്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുമുള്ള ആകസ്മിക കൂടിക്കാഴ്ചകള് മനസിന് സന്തോഷം പകരും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉന്മേഷവാനും ഉത്സാഹിയുമായി കാണപ്പെടുകയും, പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം തരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
മേടം: അധാര്മ്മികവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തില് ചാടിക്കും. വാക്കും കോപവും നിയന്ത്രിക്കണം. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടരുത്. ചികിത്സാചെലവുകള്ക്ക് സാധ്യത. പ്രതികൂലചിന്തകള് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം: കുടുംബത്തിന്റെയും മക്കളുടേയും കാര്യത്തില് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കണ്ടുമുട്ടും. നിയമ-കോടതി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. ബിസിനസുകാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ ദിവസമായിരിക്കും. അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ വാദമുഖങ്ങൾ നന്നായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാവൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ആദ്യം സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
കര്ക്കടകം: ശുഭകരമായ ഒരു ജോലി നിങ്ങളിന്ന് തുടങ്ങും. കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങള് യാത്ര പോകാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഇന്ന് സൗഹാര്ദപരവും സ്നേഹപൂര്ണവുമായ സംഭാഷണങ്ങള്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും.