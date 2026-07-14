ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് പുതിയ ജോലികൾ ആരംഭിക്കാന് ശുഭ ദിനം; നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം
വിശദമായ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ.....
Published : July 14, 2026 at 7:11 AM IST
തീയതി: 14-07-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: അമാവാസി അമാവാസി
നക്ഷത്രം: പുണര്തം
അമൃതകാലം: 12:29 PM മുതൽ 2:05 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:33 AM മുതൽ to 9:21 AM വരെ & 11:45 AM മുതൽ to 12:33 PM വരെ
രാഹുകാലം: 3:40 PM മുതൽ 5:15 PM വരെ
സൂര്യാസ്തമയം: 06:50 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള് ശരിയാകണമെന്നില്ല. ഇന്ന് വിശേരമത്തിന് മുന്ഗണന നല്കുക. വ്യാപ കാര്യങ്ങള് അതീവ ശ്രദ്ധപുലര്ത്തി മാത്രം ചെയ്യുക. ഇന്ന് വലിയ ബിസിനസ് ഡീലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കന്നി: നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മകത ഇന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ ഫർണിച്ചറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട് അലങ്കരിക്കും..
തുലാം: ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും തിളക്കമുള്ളതുമായ ഒരു ദിവസമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ഒരു ഷോപ്പിങിന് പോകാനും സാധ്യത. അതിനാൽ നല്ലൊരു തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
വൃശ്ചികം: സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ബിസിനസുകാർ ഇന്ന് നല്ല ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെലവുകൾക്കായി സാധാരണ പണം ലാഭിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും നല്ല നിമിഷങ്ങള് ലഭിക്കും.
ധനു : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ മനസിൽ നടക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു നല്ല സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും യും ഇച്ഛയുടെയും ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം ഉയർത്താനും മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഇതിന് കഴിവുണ്ട്.
മകരം: നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സഹായവും പ്രോത്സാഹനവും ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ വീട് പുനർനിർമ്മാണം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ ലോകത്തെ കീഴടക്കാനും അവിടെ എന്തും നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രദ്ധയും പ്രശംസയും നിങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും നന്നായി ജോലി ചെയ്യാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ പ്രകടനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ സംതൃപ്തനായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ അന്തസ് നിലനിർത്തുക. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തേടാതിരിക്കുക.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹവും ഊർജ്ജവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി അത് പങ്കിടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രൊഫെഷണൽ ഫ്രണ്ടിൽ/തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നീണ്ട ഒരു കരാർ ലംഘിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസിനായി ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മേടം: ഇത് തിളക്കമുള്ളതും സൂര്യസ്പര്ശവുമുള്ളതുമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങള്ക്ക്. പുതിയ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാതം. ബിസിനസുകാരും പ്രൊഫഷണലുകളും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരും അവരുടെ പരിശ്രമത്തിൽ സംതൃപ്തിയുമുളളവരാകും. ജോലിയിലെ ഒരു നല്ല കാലയളവ് നിങ്ങള് നന്നായി ആസ്വദിക്കും. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഫലങ്ങള് കാണിക്കുന്നു.
ഇടവം: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു ശരാശരി ദിവസം ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് ബൗളിങ് ആസ്വദിക്കുമ്പോഴോ ഡാൻസ് ഫ്ലോറില് ഡാന്സ് ചെയ്യുമ്പൊഴോ ലഭിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിടിലന് സമയം ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ അനുകൂലമായി സംഘടിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
മിഥുനം : നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു നല്ല പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിലും പ്രയത്നത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഏറ്റവുമധികം ഇടപഴകുക. അലസതയോടൊപ്പം ഒരു നല്ല ഷോപ്പിങ് അനുഭവവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് സെല്ഫ് കെയറിനായി സമയം ചെലവഴിക്കും. ഇന്ന് നൈപുണ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാന് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഇൻ്റീരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാണ്.