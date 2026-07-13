ഇന്ന് പങ്കാളിത്ത വ്യാപാരത്തില് ലാഭം കൊയ്യും; നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം
വിശദമായ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ.....
Published : July 13, 2026 at 6:57 AM IST
തീയതി: 13-07-2026 തിങ്കള്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: കൃഷ്ണ ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: മകയിരം
അമൃതകാലം: 2:05 PM മുതൽ 3:40 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:33 PM മുതൽ 1:21 PM വരെ & 2:57 PM മുതൽ 3:45 PM വരെ
രാഹുകാലം: 07:44 AM മുതൽ 09:19 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:09 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:41 PM
ചിങ്ങം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറവായിരിക്കും. തൊഴിൽമേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഉറപ്പോടെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. തൊഴില്പരമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. വിജയം നിങ്ങളെ തേടിവരും.
കന്നി : ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഇടവേള എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കായി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ എതിരിടുക. നിങ്ങളുടെ പ്രണയജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാകും.
തുലാം : ഈ രാശിക്കാരായ വ്യാപാരികൾക്ക് ഇന്ന് ലാഭം ലഭിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികളും ജോലിക്കാരും തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരും സഹായികളും ഇന്ന് നിങ്ങളോട് നന്നായി സഹകരിക്കും. ഒരു നീണ്ട അവധിക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ, തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിഭാരം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അമിതമായ ജോലിഭാരവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. സായാഹ്നങ്ങൾ സമാധാനപരവും ലളിതവും ആയിരിക്കും. ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
ധനു : നിങ്ങൾക്കിന്ന് സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും . ഈ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനും സന്തോഷവാനും ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ദീര്ഘനേരം ഫോണില് സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിന്ന് പങ്കാളിത്ത വ്യാപാരം ലാഭകരമാകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
മകരം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത കച്ചവടവിപുലീകരണം അങ്ങേയറ്റം ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയും. നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും. ഒരു തടസവുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം തുടരാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളും സഹപ്രവർത്തകരും ഊഷ്ളമായി പ്രതികരിക്കുന്നവരാകും.
കുംഭം : നക്ഷത്രങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമല്ല. പുതിയ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കുന്നതും യാത്രകളും ഒഴിവാക്കുക. കാരണം, ഇന്ന് മുഴുവന് നിങ്ങള് വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലരായിരിക്കും. സ്ത്രീകള് അവരുടെ കര്ക്കശസ്വഭാവം മാറ്റിവെച്ച് എല്ലായ്പോഴും ശാന്തരായിരിക്കണം. നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നവരെ നിങ്ങള് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകമായ കഴിവുകള് ഇന്ന് കൂടുതല് പ്രചോദിതമാകുമെന്നതിനാല് കലാപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മുഴുകാവുന്നതാണ്.
മീനം : ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് കഠിനയാതനകളുടെ ദിവസമായിരിക്കും. ഓരോ മേഖലയിലും നിങ്ങള് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ലെന്ന് തോന്നും. അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം നിങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സമ്പത്തിനും ഇന്ന് ദോഷം സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ദിവസം മുഴുവന് കഴിയുന്നത്ര ശാന്തത കൈക്കൊള്ളുക. സ്ത്രീകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോള് നിങ്ങളുടെ സംസാരം കര്ശനമായി നിയന്ത്രിക്കണം.
മേടം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ ഫലങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ പ്രാവര്ത്തികമാക്കാനോ അല്ലെങ്കില് പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാനോ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. തിടുക്കത്തില് തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത്. ഓഫിസില് നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടിവരും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയില് ചെയ്യുക.
ഇടവം : നക്ഷത്രങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്കനുകൂലമല്ല. ഇന്ന് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതില് നിങ്ങള്ക്ക് മികവുപുലര്ത്താന് കഴിയില്ല. അതിനാല് പ്രയോജനപ്രദമായ അവസരങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങള് തളരരുത്. നിങ്ങളുടെ സമീപനങ്ങളില് ശ്രദ്ധയും ചിട്ടയും വേണം. പുതിയതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. സഹപ്രവര്ത്തകരുമായും സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നടത്തുന്ന ചര്ച്ചകളില് നിങ്ങള് ആത്മസംയമനം പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
മിഥുനം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആവേശഭരിതനായിരിക്കും. നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കേറിയ ദിനചര്യ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഉണ്ടാകുക.
കര്ക്കടകം : ഈ ദിവസം, നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകാനും വിഷമിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുക. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ദുരിതത്തിലായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അമിതമായ ചെലവുകള് സംഭവിച്ചേക്കാം. സംസാരിക്കുമ്പോള് അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.