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നിങ്ങൾ പ്രണയാതുരനായി ആർക്കൊപ്പമിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ, അയാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ധനവും ഭാഗ്യവും രണ്ടും ഒരുമിച്ച്

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 7:28 AM IST

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തീയതി: 12-07-2026 ഞായർ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: മിഥുനം

തിഥി: ത്രയോദശി (10:30 pm വരെ) ചതുര്‍ദശി

നക്ഷത്രം: രോഹിണി (8:29 am വരെ) മകയിരം തിരുവാതിര

അമൃതകാലം: 05:36 am മുതൽ 7:43 am വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 05:01 am മുതൽ 05:51 am വരെ

രാഹുകാലം: 05:08 pm മുതൽ 06:41 pm വരെ

സൂര്യോദയം: 6:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:41 PM

ചിങ്ങം ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ദിവസവും പോലെയായിരിക്കില്ല. ധനവും ഭാഗ്യവും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരും. പണവും, ശക്തിയും, രണ്ടും ഒഴിവാക്കാനാവത്തവയാണ്. ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വ്യക്തിക്കുവേണ്ടി, ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ധാരാളം പണം ചിലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. അതേസമയം, നിങ്ങളുടെ പണം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

കന്നി ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സമയം അവർക്കൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അവരെ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കും. ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ, നിങ്ങൾ പ്രണയാതുരനായി ആർക്കൊപ്പമിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ, അയാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും

തുലാം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ, കോടതിക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് തീർപ്പുകൽ‌പ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സാധ്യത ഇന്ന് കാണുന്നു. മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ, നിങ്ങൾ ആരുമായും യോജിക്കില്ല. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, വളരെ ഉറച്ച കാൽവയ്പ്പുകൾ നിങ്ങൾ നടത്തും.

വൃശ്ചികം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ദിവസം വേഗം തീരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മാലാഖമാർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായും. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പൂർത്തിയാകാത്ത ബിസിനസ് മീറ്റിംഗുകളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. എന്നാൽ ദിവസാവസാനം, നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

ധനു ഒടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപാടിൻ്റെ സമയം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു! നിങ്ങളിന്ന് പല രഹസ്യങ്ങളും മറക്കുകയും അവസാനം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊരു ബന്ധവും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നന്നായി ബന്ധപ്പെടാനും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്നേഹം കേവലം ശാരീരിക സ്നേഹത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്/വലുതാണ്.

മകരം വ്യാപാരികൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ഒരു വാഗ്‌ദാനവുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും മകനും ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് തെളിയപ്പെടും. അതിനു പുറമേ, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യകരവും സന്തുഷ്‌ടവുമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ന് കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ക്ഷോഭവും പിരിമുറുക്കവും ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കുംഭം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ദിവസത്തിനായി തയ്യാറാകുക! ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കലാണ് പ്രധാനം. അതിനാൽ, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ സമർത്ഥമായി എടുക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. തിരക്കിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കും. അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മീനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുടെയും ഉത്സാഹത്തിൻ്റെയും ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുക, നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദബന്ധങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കുക., ഇന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഊർജ്ജസ്വലനും ശക്തനും ആവേശഭരിതനുമായിരിക്കും. തൊഴിൽപരമായും വ്യക്തിപരമായും പുതിയ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജാഗരൂകനായിരിക്കും.

മേടം ഒരു സുവർണ്ണാവസരം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ വന്ന് മുട്ടിയേക്കാം. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും . താമസിയാതെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഇടപാടുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നാഴികക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും!

ഇടവം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും വിശകലനകഴിവുകളും ആവശ്യമായി വന്നേക്കും. കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളെ തളർത്തിക്കളയുന്ന ഏതെങ്കിലും കയ്‌പുള്ള ചിന്തകളിൽനിന്ന് വിമുക്‌തനാകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കും. ഇന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിഹാരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കും.

മിഥുനം ഓർക്കുക! നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും. മറ്റുള്ളവർ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ അൽപ സമയം ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ധാരാളം സമയം ചിലവഴിച്ച് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു മതിപ്പുണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചേക്കും.

കര്‍ക്കിടകം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയ കരുതൽ/ പരിരക്ഷ അവർ മനസ്സിലാക്കും. പിന്നേ, നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമാകുമെന്ന് കരുതി അവർ അവർക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാതെപോലുമിരിക്കും. വൈകുന്നേരം വളരെ സാഹസികമായിരിക്കും. അതിലേറെ, നിങ്ങൾക്കിന്ന് ഒരുപക്ഷേ നഗരം വിട്ട് ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോകാൻപോലും തോന്നിയേക്കാം. സന്തോഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് സൗന്ദര്യകാര്യങ്ങളിൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്.

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