പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മഹത്തായ എന്തോ ഒന്ന് വരാനിരിക്കുന്നു; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശി ഇങ്ങനെ
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : June 23, 2026 at 7:21 AM IST
തീയതി: 23-06-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: നവമി (4:40 pm വരെ) ദശമി
നക്ഷത്രം: അത്തം (11:53 am വരെ) ചിത്തിര
അമൃതകാലം: 05:30 AM – 07:12 AM
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:39 AM – 09:29 AM, 11:15 PM – 12:01 AM
രാഹുകാലം: 03:31 PM – 05:05 PM
സൂര്യോദയം: 06:09 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:39 PM
ചിങ്ങം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രതീക്ഷകൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ലഭ്യമായ ശ്രോതസ്സുകളെ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം, വളരെയൊന്നും ഉൽപ്പദനക്ഷമതയില്ലാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
കന്നി നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ ഇന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള ആരാധനയിലും, നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചോദനമുൾക്കൊള്ളുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനുള്ള കഴിവും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രണയജീവിതത്തിൽ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു അതിശയമുണ്ടായേക്കാം. പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് മഹത്തായ എന്തോ ഒന്ന് വരാനിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ഇന്ന് വളരെ ഗുണകരമായി സമയം ചിലവഴിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, കർമ്മങ്ങളും വരുമ്പോൾ താങ്കൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഊർജ്ജസ്വലമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
തുലാം നിങ്ങളുടെ മോശം മനോഭാവവും, മോശം വാക്കുകളും പല ബന്ധങ്ങളെയും ഇന്ന് നശിപ്പിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ കഴിയുമെങ്കില്, ഇന്ന് ആശയവിനിമയം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടത്തിലെ ഒരു മോശമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഇന്ന് കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നേക്കാം. അതിനാൽ ജോലിസ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളുമായി പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതല് നല്ലത്. കോടതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലും, പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും ഒരുപക്ഷേ ഈ കാലയളവിൽ തകര്ക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
വൃശ്ചികം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനോഹരമായ ദിവസം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയും. ഈ ദിവസം അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മുതിര്ന്നവര് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതല് മതിപ്പുളവാക്കും. കുരുക്കുകളഴിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അനുകൂലമായി ഭവിയ്ക്കും. പിന്നേ, നിങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ചവരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും!
ധനു നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തവർക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അൽപസമയം ഇന്ന് ചിലവഴിക്കും. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച ചെയ്യും. കുടുംബം കഴിഞ്ഞാൽ, കൂട്ടുകാരും അവരുടെ പങ്ക് ചേരും. വളരെ ഉൽസാഹഭരിതവും, കൗതുകകരവുമായ ഒരു രാത്രി നിങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മകരം ഗുണദോഷഫലങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ദിവസം ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയും. ഈ ദിവസം രണ്ട് വൃത്തിയുള്ള ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ആയിരിക്കും: ഒരു ഭാഗം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും, മറ്റേത് ഗുണകരമല്ലാത്ത വശങ്ങളിൽ അൽപം കുറവായിരിക്കും. ബൗദ്ധിക വ്യാപാരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇടപാടുകൾക്കും ഇതുനല്ല സമയമായിരിക്കും. ഏതൊരു ചർച്ചയിലും നിങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തും, മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ അളവും തീവ്രതയും കൊണ്ട് മതിപ്പുളവാക്കും.
കുംഭം ഒരുപാട് വിഷമങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് പിരിമുറുക്കം നല്കും. അത് ഒടുവില് കോപത്തിലേക്കും അസ്വസ്ഥതയിലേക്കും നയിക്കും. ദൈവത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും, ശാന്തതയും ധ്യാനവും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും ഈ അവസ്ഥയെ മറികടക്കാന് ശ്രമിക്കുക. അതോടെ മനസ്സിന് സമാധാനം കൈവരും. മോഷണം പോലെയുള്ള അധാര്മിക വൃത്തികളില് ഇടപെടാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അശുഭ ചിന്താഗതി മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം. പരുഷവാക്കുകള് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. വീട്ടിലെ ഒരു ശുഭകരമായ ചടങ്ങ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകള് ഇന്ന് വര്ദ്ധിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
മീനം നിങ്ങൾക്കിന്ന് ടാസ്കുകളോട് (ചില കൃത്യങ്ങളോട്) സഹകരിക്കാനും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരേ സമയം പങ്കു ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നു വരാം. എന്തായാലും ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യുക. നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കുകയും, എല്ലാവരും നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടതായി അവർക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും.
മേടം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാതുറകളിലും കളിയും ചിരിയും, സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കാരണം നിങ്ങള്ക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില് വലിയ മുന്നേറ്റവും നേട്ടവും ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് വേണ്ട ചില പരസ്യപദ്ധതികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അത് ഫലപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരുമയുള്ള ആശയവിനിമയം ഗുണകരമാകും. ബിസിനസ്സും ഉല്ലാസവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും. ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. സമൂഹ്യപ്രസക്തിയുള്ള ചില പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഇത് നല്ല സമയം.
ഇടവം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉയര്ന്ന മാനസികനില, ചിന്തകള്, മധുരഭാഷണം എന്നിവ മറ്റുള്ളവരില് മതിപ്പുളവാക്കും. വിവേകത്തോടെ പെരുമാറാനുള്ള ബോധം നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന് നിങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. വശത്താക്കാന് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളവരെ പോലും മധുരഭാഷണങ്ങള്കൊണ്ട് ആകര്ഷിക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും. അതിനാല് സിമ്പോസിയങ്ങള്, ചര്ച്ചകള്, സംവാദങ്ങള് എന്നിവയില് ഇന്ന് നിങ്ങള് തിളങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം പെട്ടെന്നുണ്ടായില്ലെങ്കിലും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. തീര്ച്ചയായും കാര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടും. ദഹനസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്ക്ക് സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാല് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സാഹിത്യത്തില് താല്പര്യം തോന്നാം.
മിഥുനം ചഞ്ചലവും സന്ദിഗ്ദ്ധവുമായ മാനസിക അവസ്ഥയിലായിലായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങള്. ഒരുപക്ഷേ ധ്രുവാന്തരമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങള്ക്കിടയില് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാകും നിങ്ങള്. ഇക്കാര്യത്തില് ഒരു സാദ്ധ്യതയോടും പ്രത്യേക വൈകാരികബന്ധം കാണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ സാമീപ്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരും. ആത്മീയമോ ബൗദ്ധികമോ ആയ ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കില്, തര്ക്കങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് ശ്രമിക്കണം. കുടുംബത്തിലെ മുതിര്ന്നവരുമായി സ്ഥാവര-ജംഗമസ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചോ പൈതൃകസ്വത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഇന്ന് ചര്ച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകും. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രയ്ക്ക് സാദ്ധ്യത. എന്നാല് അത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
കര്ക്കടകം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്തും. സുന്ദര പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഉദാരമനസ്കത നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ വിലമതിക്കും.