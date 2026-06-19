ഇന്ന് ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്ന രാശിക്കാർ ഇവരാണ്; നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രം ഇതിലുണ്ടോ?
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : June 19, 2026 at 7:12 AM IST
തീയതി: 19-06-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: ശുക്ല പഞ്ചമി
നക്ഷത്രം: ആയില്യം
അമൃതകാലം: 7:38 am മുതൽ 9:14 am വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:27 am മുതൽ 9:15 am വരെയും 2:51 pm മുതൽ 3:39 am വരെയും
രാഹുകാലം: 10:49 PM മുതൽ 12:25 pm വരെ
സൂര്യോദയം: 6:03 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:47 PM
ചിങ്ങം: പ്രഭാതത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം ഇന്നു നേടാൻ കഴിയാതെ വരും. പക്ഷേ ദിവസം പുരോഗമിക്കവേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ വിജയത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും കഴിവുകേടുകളും വിശകലനം ചെയ്യാനായി ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വിമർശനാത്മക രീതിയിൽ പക്ഷപാതമില്ലാതെയും മുൻ വിധിയില്ലാതെയും ചെയ്യുക.
കന്നി: നല്ലഫലങ്ങള് ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നിങ്ങള്ക്കുണ്ട്. മിതമായ അനുഭവങ്ങള് നല്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ശാന്തരായിരിക്കും. മാനസികമായി, ശാരീരികമായി, വ്യക്തിപരമായി അനുകൂലമായ ദിനമാണിന്ന്. പ്രൊഫഷണലുകള്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ രസകരവും അനുകൂലവുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നിങ്ങൾ ചില വ്യത്യസ്തമായ ഫലങ്ങള് ലഭിച്ചേക്കാം.
തുലാം: ശുചിത്വത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കാർ കഴുകാനോ, ഉപകരണങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാനോ, വൃത്തിയാക്കാനോ, ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് നിറയും. ജോലിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാക്കും. ധീരതയുടെ അത്യന്ത സുഖം ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും.
ധനു: ഇന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളേയും സുഹൃത്തുക്കളേയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ. സന്തോഷവാനും ഉത്സാഹവാനും ആയി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര മനസിൽ കാണും. അതിന്നിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും, നിങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ച ജോലിയിന്മേൽ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യും.
മകരം: വികാരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രണയിനിക്ക് . അവർ ഇന്ന് അത് കൂടുതൽ തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കും. ഇരുവർക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ പരസ്പ രബന്ധം സുദൃഢമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കുറച്ച് സമയം അവരോടൊത്ത് ചിലവഴിക്കുക.
കുംഭം: വളരെ തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ശാന്തമായി തുടരാൻ ശ്രമിക്കും. ആത്മീയതയുടെ പാതയിൽ തുടരും. വിശ്രമത്തിനോ ധ്യാനത്തിനോ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലോ ഏതെങ്കിലും മതപരമായ സ്ഥലത്തോ പോകും.
മീനം: നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഊഹക്കച്ചവടത്തിനും നല്ല ദിവസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിൽ.
മേടം: സുഹൃത്തുക്കളുമായും അയൽക്കാരുമായും ചില ചർച്ചകളിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അവ പെട്ടെന്ന് ചൂടേറിയ വാദമുഖങ്ങളായി മാറും ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തുന്നതാണ്. ആശങ്കകൾ നിറയുന്നതിനാല് ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഉണർന്നിരിക്കാനത് ഇടയാക്കും. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസ്വസ്ഥതകള് ഉണ്ടാവാം. നിങ്ങൾക്ക് യാത്രാപദ്ധതികള് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില് ഈ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കണം.
ഇടവം: ഇന്നു വികാരങ്ങൾ പലകാര്യങ്ങളേയും തെറ്റായവഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തു തീര്ക്കാനാകുമെന്നതിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാവാം. ഉല്ലാസവാനായി കാണപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് ഫലങ്ങളില് കാണുന്നു.
മിഥുനം: ശുചിത്വത്തിലും വൃത്തിയിലും അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിലും അശാന്തത പരത്തും.
കര്ക്കടകം: പഴയ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പടിയിൽ വരാനുള്ള വലിയ സാധ്യത ഇന്ന് കാണുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി പെട്ടെന്ന് യോജിപ്പിലെത്താനുള്ള കഴിവുമൂലം ജോലികൾ ഇന്ന് നന്നായി നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയും. ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയിൽ വലിയ ആദരവുണ്ടാകും.