അടുത്ത നിമിഷങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാലോ...രാശിയിലൂടെ
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : June 18, 2026 at 7:11 AM IST
തീയതി:18-06-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: ശുക്ല ചതുര്ഥി
നക്ഷത്രം: പൂയ്യം
അമൃതകാലം: 9:14 am മുതൽ 10:49 am വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:02 am മുതൽ 10:50 am വരെയും 2:50 pm മുതൽ 3:38 am വരെയും
രാഹുകാലം: 2:00 PM മുതൽ 3:36 pm വരെ
സൂര്യോദയം: 6:02 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:47 PM
ചിങ്ങം: ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നു. സമ്മർദ്ദവും പിരിമുറുക്കവും നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്തും കാരണങ്ങൾ തേടരുത്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
കന്നി: നിങ്ങൾക്ക് ലാഭവും നേട്ടവും ഉണ്ടാവും. അന്തസും ജനപ്രീതിയും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉയരാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിക്കും. വനിതാ സുഹൃത്തുക്കൾ മാന്യവും സുലഭവുമായ ഒതുക്കത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കും . സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് നല്ലതാണ്.
തുലാം: ഒരു ശുഭദിനമായിരിക്കും. വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനും സന്തോഷവാനുമാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ശോഭയുള്ളതും ജീവൻ നൽകുന്നതുമായിരിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനവും പ്രോത്സാഹനവും അതുപോലെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണവും ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്.
വൃശ്ചികം: ദിവസം മുഴുവൻ മടിയും അലസതയും അനുഭവപ്പെടാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. കച്ചവടത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിലെ തിരിച്ചടികൾ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും ഇടയാക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മോശം പെരുമാറ്റവും ശത്രുതയും ഉണ്ടാകാം. അവരുടെ അനാരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ സങ്കടം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ശത്രുക്കളെയും എതിരാളികളെയും നേരിടുന്നതിനുള്ള മോശം ദിവസമാണിന്ന്.
ധനു: അദൃശ്യങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദിവസം. സമ്മര്ദ്ദങ്ങളില് നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുമാറുക. ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അമിത സംവേദനക്ഷമത നിങ്ങളുടെ മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ നയപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക. മര്യാദയോടെ പെരുമാറുക.
മകരം: വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. നേട്ടം, വിജയം, സാമൂഹിക അംഗീകാരം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവിധ ശാഖകളുടെ വിശ്വാസവും കച്ചവടവും നിങ്ങൾക്കു ഇന്ന് നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സമയം ക്രിയാത്മകമായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. വിനോദത്തിനായി പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ല ആശയമായിരിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അത് തിരികെ നേടാനും പ്രാപ്തനാക്കിയേക്കാം.
കുംഭം: ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വിജയവും പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും നേടാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നവനായി തുടരും. പക്ഷേ മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ തേടിക്കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്ക് മികച്ച അന്തിമഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. അവരുടെ സന്തോഷം കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അന്തസ് ഉയരുകയും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യും.
മീനം: നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ ലോകത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ വിഹരിക്കാന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. സാഹിത്യ ആവിഷ്കാരങ്ങളും വൈകാരിക സവിശേഷതകളും ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികളും പണ്ഡിതന്മാരും പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. പ്രേമിക്കുന്നവര് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: നിങ്ങൾ അമിത സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവനും വികാരാധീനനുമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാകാം. അവരുടെ മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് ആശങ്കാജനകമാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഈ ദിവസം മികച്ചതായിരിക്കില്ല.
ഇടവം: പ്രശ്നങ്ങളും വേവലാതികളും ഇന്ന് ഊർജ്ജത്തിനും ഉത്സാഹത്തിനും വഴിയൊരുക്കും. ഉന്മേഷത്താലും ഊർജ്ജസ്വലതയാലും നിറയും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മൃദുലനും വികാരാധീനനുമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ ഒരു തരംഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലേഖനം, ഉപന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ എഴുതാൻ സാധിക്കും.
മിഥുനം: നല്ലതും അത്ര നല്ലതുമല്ലാത്ത, സുഖകരവും അസുഖകരവുമായ ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ബലഹീനതയും നിരാശയും, ഉന്മേഷവും സന്തോഷവും ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളും പ്രക്രിയകളും തടസപെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ തുടർന്ന് സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം വിനോദവും ഭാഗ്യവും ആനന്ദങ്ങളും പദവികളും ലഭിക്കും. ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഉന്മേഷവും ഊർജ്ജസ്വലതയും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എന്നിവരുമായി ആസ്വാദ്യകരമായ ഒത്തുചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.