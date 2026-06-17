ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ധനലാഭവും സന്തോഷവും ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : June 17, 2026 at 7:03 AM IST
തീയതി: 17-06-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: ശുക്ല തൃദീയ
നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര
അമൃതകാലം: 2:00 PM മുതൽ 3:36 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:38 AM മുതൽ 12:26 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:25 PM മുതൽ 2:00 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:02 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:47 PM
ചിങ്ങം : നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനമോ പ്രാധാന്യമോ കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ന് ആരെയും അനുവദിക്കരുത്. ഏത് നിഗൂഢതയും വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വാധീനം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ഉപയോഗിക്കുക. ബിസിനസ്സ് രംഗത്ത് വലിയ ഇടപാടുകൾ നടത്താനും വൻകിട കരാറുകൾ സ്വന്തമാക്കാനും ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്.
കന്നി : നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകമായ കഴിവുകൾ ഇന്ന് പരസ്യമായി പുകഴ്ത്തപ്പെടും. സ്വന്തമായി വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രയത്നങ്ങൾ ഇന്ന് ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങും. മനോഹരമായ കരകൗശല വസ്തുക്കളോ പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങളോ വാങ്ങി ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട് മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
തുലാം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിളക്കമാർന്നതും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് മാനസികോല്ലാസം നൽകും. വൈകുന്നേരത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഷോപ്പിംഗിന് പോകാനും അതിലൂടെ സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ പണം ചിലവാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനായി സാധാരണയിലും കൂടുതൽ മൂലധനം മുടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയോടെ ദിവസം അവസാനിക്കും.
ധനു : നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും തമ്മിൽ കൃത്യമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ആവശ്യമാണ്. കാഴ്ചപ്പാടിലെ വ്യക്തതയും കഠിനാധ്വാനവും നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തും. വികാരങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
മകരം: കുടുംബബന്ധങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയെന്ന് ഈ ദിവസം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും വീടിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും. കുടുംബത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടെ വലിയ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
കുംഭം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാവരിൽ നിന്നും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്യും. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. എങ്കിലും, സ്വന്തം ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മീനം : പൂർണ്ണമായ ശുഷ്കാന്തിയോടെയും ഊർജ്ജത്തോടെയും കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തേടി സന്തോഷവാർത്തയെത്തും. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് പ്രൊഫഷണൽ മികവോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും.
മേടം : കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുന്ന സമയമാണിത്. ജോലിയിൽ സാധാരണ പോലുള്ള ഉയർച്ച താഴ്ച്ചകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും വൈകുന്നേരം മനോഹരമായി ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ സംഗീതവും മെഴുകുതിരി വെളിച്ചവുമായി പങ്കാളിയോടൊപ്പം നല്ലൊരു സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇടവം: പുതിയ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ഉയർന്നു എന്ന് വരില്ല. മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാനായി പ്രണയിനിയോടൊപ്പം മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു അത്താഴവിരുന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
മിഥുനം : നിങ്ങളുടെ അക്രമണോൽസുകമായ സ്വഭാവം ഇന്ന് പുറത്തുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനാൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് നിന്നും നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.
കര്ക്കടകം : നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതിയും ബുദ്ധിപരമായ സമീപനവും ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നേടിത്തരും. സ്വന്തം കഴിവുകളും വ്യക്തിത്വവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് സമയം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വീടിന്റെ ഉൾഭാഗം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഇന്ന് സാധിക്കും.