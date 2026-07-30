ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉറപ്പ്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : July 30, 2026 at 7:23 AM IST
തീയതി: 30-07-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: കൃഷ്ണ പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: തിരുവോണം
അമൃതകാലം: 9:21 AM മുതല് 10:56 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:12 AM മുതല് 11:00 AM & 3:00 PM to 3:48 PM വരെ
രാഹുകാലം: 2:05 PM മുതല് 3:39 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:12 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:48 PM
ചിങ്ങം: സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നോ പങ്കാളിയിൽ നിന്നോ ചെറിയ നിരാശ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ വലിയ ലാഭങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് സമതുലിതാവസ്ഥ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
കന്നി: ചിന്തകളുടെ കുത്തൊഴുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ശാന്തമായ പ്രകൃതം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അപാരമായ കഴിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ സഹായമാകും. അടുത്തുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വായിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
തുലാം: ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രകോപിതരാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണ്. വ്യക്തതയില്ലാത്ത ചിന്തകൾ തീരുമാനങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക.
വൃശ്ചികം: പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളും ആവേശവും വർദ്ധിക്കും. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള കഠിനാധ്വാനം അർഹിച്ച ഫലം നൽകും. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ന് വലിയ പുരോഗതിയും ഉത്പാദനക്ഷമതയും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.
ധനു: അനിശ്ചിതത്വവും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ആരോഗ്യത്തെയും ജോലിയെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചേക്കാം. വൈകാരികമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുക.
മകരം: ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി വിവേകപൂർവ്വമായ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന ദിവസമാണിത്. നിങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷിയും ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചയും മികച്ച തലത്തിലെത്തും. ഈ ഘട്ടത്തെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
കുംഭം: നേട്ടം, പണം, പ്രണയം എന്നിവയിൽ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയ കാര്യങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നും. ദിവസാവസാനം വായന, ഗവേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കും.
മീനം: ഓഫീസിലെയും വീട്ടിലെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. വീടിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കോ നവീകരണത്തിനോ പണം ചെലവഴിക്കും. ദിവസാവസാനം നിങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന് വലിയ തുകയോ അംഗീകാരമോ തേടിയെത്തും.
മേടം: ജോലിയും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതകളും കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ തിരക്കുള്ളവരായിരിക്കും. എന്നാൽ സ്വന്തം ആരോഗ്യവും മാനസിക സമാധാനവും സംരക്ഷിക്കാൻ മാറ്റിവെച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. അമിത പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം കണ്ടെത്തുക.
ഇടവം: സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഇന്ന് സാധിക്കും. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് പഴി കേൾക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാനസികമായി അല്പം നിരാശ തോന്നിയേക്കാം. സ്വന്തം കഴിവുകളിലും ശക്തിയിലും മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
മിഥുനം: മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക. കുടുംബവുമായി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പെരുമാറ്റത്തിന് തിരികെ വലിയ സ്നേഹവും പരിചരണവും ലഭിക്കും.
കർക്കടകം: തൊഴിൽപരമായും സാമ്പത്തികമായും ഇന്ന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ബിസിനസ്സിൽ വളർച്ചയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. സമൂഹത്തിൽ വലിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പുതിയ യാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ ദിനം.