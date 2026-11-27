പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്കിന്ന് ഫലങ്ങൾ അനുകൂലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : November 27, 2026 at 7:30 AM IST
തീയതി: 27-11-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: കൃഷ്ണ പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര
അമൃതകാലം: 06:23 AM മുതൽ 07:47 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:39 AM മുതൽ 09:25 AM വരെയും, 12:32 PM മുതൽ 01:18 PM വരെയും
രാഹുകാലം: 10:41 AM മുതൽ 12:08 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:19 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:00 PM
ചിങ്ങം: സാമ്പത്തിക ലാഭം കൊയ്യാനാകുന്ന ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങള്ക്കിന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്നും മികച്ച പിന്തുണയും ധൈര്യവും ലഭിക്കും. മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ അലസത കാണിച്ചാൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി: നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികളും സംരംഭങ്ങളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയോ സാമ്പത്തിക നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാപാരികൾക്ക് ഇന്ന് വൻ ലാഭം ലഭിക്കും.
തുലാം: വ്യാപാരികൾക്ക് ഇന്ന് വളരെ ലാഭകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും കീഴുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും മികച്ച പിന്തുണയും സഹകരണവും ലഭിക്കും. ഒരു നീണ്ട അവധിക്കാല യാത്രയ്ക്കും ഒരുപക്ഷേ തീർഥാടനത്തിനുമുള്ള അവസരം വന്നുചേർന്നേക്കാം.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് അതീവ ജാഗ്രതയോടെയും വിവേകത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നടക്കണമെന്നില്ല. അതിനാൽ പുതിയ കരാറുകളും പദ്ധതികളും തത്കാലം മാറ്റിവയ്ക്കുക. കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ധനു: ഇന്ന് വളരെ പ്രസന്നവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ദിവസമായിരിക്കും. ദിവസം മുഴുവൻ സന്തോഷത്തോടെയും സജീവമായും ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. വിദേശികളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം വിനോദയാത്രകൾ നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ്. ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ലാഭകരമാകും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ തിരക്കുപിടിച്ച ദിവസമായിരിക്കും. ക്ഷീണിതരാകാതെ എല്ലാ ജോലികളും ശ്രദ്ധയോടെയും വിവേകത്തോടെയും പൂർത്തിയാക്കുക. കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും സൂക്ഷ്മതയും ജോലിയിലെ തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാനും ജോലിഭാരം ലഘൂകരിക്കാനും സഹായിക്കും.
കുംഭം: വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് മികച്ച ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും സഹപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രചോദനമാകാൻ സാധിക്കും. സ്വന്തം കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ പുലർത്തുകയും അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവരോടും ദയയോടെ പെരുമാറുക.
മീനം: കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വളരെ നല്ല ദിവസമാണ്. ജോലിയിൽ പുതുമയും സർഗാത്മകതയും കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ദൈവാനുഗ്രഹം നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതിനാൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക. ചെറിയ പരാജയങ്ങളിൽ നിരാശരാകാതിരിക്കുക.
മേടം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരവും സംഭവബഹുലവുമായിരിക്കും. എങ്കിലും മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനോ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനോ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. എന്നിരുന്നാലും മുൻകൂട്ടി എടുത്ത സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക. ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സമാധാനമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. മനസിലെ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകള് നീങ്ങുന്നതോടെ മികച്ച അവസരങ്ങള് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. എല്ലാവരോടും സൗമ്യമായി പെരുമാറുക. ഇന്ന് പോകാന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതായി വരും.
മിഥുനം: സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാനും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടുമൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനും സാധിക്കും. ആരോഗ്യം നില മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും. എങ്കിലും പാഴ്ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കർക്കടകം: ഇന്ന് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അമിതമായ ചെലവുകൾക്കും കുടുംബത്തിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.