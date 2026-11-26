സന്തോഷവാർത്തയും അവസരങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നു; സമ്പൂർണ രാശിഫലം പറയുന്നതിങ്ങനെ..
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : November 26, 2026 at 7:27 AM IST
തീയതി: 26-11-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: കൃഷ്ണ പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: മകയിരം
അമൃതകാലം: 10:10 AM മുതൽ 11:33 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:12 AM മുതൽ 10:58 AM വരെയും, 02:53 PM മുതൽ 03:39 PM വരെയും
രാഹുകാലം: 01:36 PM മുതൽ 03:04 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:18 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:59 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് ഏറെ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദവും പിരിമുറുക്കവും ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മൗനം പാലിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. സഹപ്രവർത്തകരുമായോ സമപ്രായക്കാരുമായോ ഉള്ള അനാവശ്യ ഇടപെടലുകളും ഒഴിവാക്കുക.
കന്നി: ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി തിളങ്ങുന്ന സന്തോഷകരമായ സമയമാണിത്. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും, അത് ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ, അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ അല്പം മന്ദഗതിയിലായതായി തോന്നിയേക്കാം.
തുലാം: ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കോടതിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ നിയമതർക്കങ്ങൾക്ക് അവസാനമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ ധീരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
വൃശ്ചികം: പ്രതീക്ഷയും ഉന്മേഷവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും . ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ജോലികളുമായി ദിവസം മുഴുവൻ തിരക്കിലായിരിക്കും. എങ്കിലും, ദിവസാവസാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വരുകയും അവ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുകയും ചെയ്യും.
ധനു: ഇന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നവയായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനും ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും.
മകരം: സമ്മിശ്രവികാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരിലും അമിത പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നത് നിരാശയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനും മികച്ച പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുക. പണം ചെലവാക്കുന്നത് കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുക, ഇത് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാന്യത ഉയർത്താൻ സഹായിക്കും.
കുംഭം: നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായ ദിവസമാണിത്. കച്ചവടക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ലാഭകരമായ സമയമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ലാഭത്തോടൊപ്പം കരിയറിൽ ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകും. പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതും മുതിർന്നവരുടെ പ്രീതി നേടുന്നതും ഈ വിജയത്തിന് കാരണമാകും.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എങ്കിലും, ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും നിങ്ങളെ കാണാനെത്തുന്നത് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. സാഹിത്യവും എഴുത്തും നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: ഇന്ന് നിരവധി സുവർണ്ണാവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഭാഗ്യം കരുതിവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവാകുന്ന പുതിയ കരാറുകളിലൂടെ ബിസിനസിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫലം തീർച്ചയായും ലഭിക്കും.
ഇടവം: സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ വിശകലനപാടവം ഇന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വരുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. മനസിനെ അലട്ടുന്ന മോശം ചിന്തകളെ ഒഴിവാക്കുക. ദിവസാവസാനത്തോടെ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സമാധാനപരമായി പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
മിഥുനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായി അല്പം സമയം മാറ്റിവെക്കുക.
കര്ക്കടകം: ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യപകുതി അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാകാം. എങ്കിലും എതിരാളികളെ മറികടന്ന് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ മികച്ച ഫലം നേടാനാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനരംഗത്ത് വിജയകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ വേണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഉദരസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.