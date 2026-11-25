ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ഭാഗ്യം ഏത് രാശിക്കാർക്ക്? ആരൊക്കെ കരുതിയിരിക്കണം? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : November 25, 2026 at 7:15 AM IST
തീയതി: 25-11-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: കൃഷ്ണ പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: രോഹിണി
അമൃതകാലം: 10:00 PM മുതൽ 11:25 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:40 AM മുതൽ 12:25 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:03 PM മുതൽ 01:27 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:26 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:39 PM
ചിങ്ങം: ദൃഢനിശ്ചയവും ആത്മവിശ്വാസവും ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രൊമോഷനോ അഭിനന്ദനമോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൈതൃക സ്വത്ത് കൈവന്നേക്കാം. കല, കായികം, സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനും അവസരം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സർക്കാർ സംബന്ധമായ ജോലികൾക്കും അനുകൂല ദിനമാണ്.
കന്നി: ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് യോഗമുണ്ടെങ്കിലും, സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി അമിതമായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും.
തുലാം: വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ, ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ, മുൻകോപം, അനാരോഗ്യം എന്നിവ ദിവസത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടം ആശ്വാസം നൽകും. ആത്മീയതയും ബൗദ്ധികമായ ശ്രമങ്ങളും മനസമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം: സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ദിവസമാണിന്ന്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഒത്തുചേരാനും ചെറിയ യാത്രകൾക്കും അവസരമുണ്ടാകും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ധരിക്കാനും ഷോപ്പിംഗിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതപങ്കാളിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും പ്രത്യേക പരിഗണനയും ലഭിക്കും. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും വർദ്ധിക്കും.
ധനു: ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, സന്തോഷം എന്നിവ മികച്ച നിലയിൽ വന്നുചേരുന്ന ദിവസമാണ്. കുടുംബത്തിലെ ഐക്യവും സമാധാനവും ദിവസം മുഴുവൻ ഉന്മേഷം നൽകും. ജോലിയിൽ സഹപ്രവത്തകരുടെ പിന്തുണയും അധ്വാനത്തിന് നല്ല ഫലവും ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക വരവ് സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കും.
മകരം: ചില വിഷമതകളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെയോ കുട്ടികളുടെയോ അനാരോഗ്യവും അഭിപ്രായഭിന്നതകളും ആശങ്കയുണ്ടാക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് ശാന്തത പാലിക്കുക.
കുംഭം: വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാകും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. വസ്തു സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത വേണം. പക്വതയോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക.
മീനം: നക്ഷത്രങ്ങൾ അനുകൂലമായതിനാൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം. സർഗാത്മകതയും ഉറച്ച തീരുമാനവും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും സാമൂഹിക അംഗീകാരം നേടിത്തരുകയും ചെയ്യും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ പിന്തുണ കരുത്താകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമൊത്ത് ശാന്തമായ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത് സായാഹ്നത്തെ മനോഹരമാക്കും.
മേടം: പ്രശ്നങ്ങളോട് അയവുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുക. ഇന്ന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും മുൻഗണന നൽകേണ്ടി വരിക, ഇത് അല്പം ക്ലേശകരമായേക്കാം. വാക്കും കോപവും നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മനസിനെ വ്രണപ്പെടുത്താനിടയുണ്ട്.
ഇടവം: ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി മികച്ച ദിവസമാണ്. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ തുറന്നുകിട്ടാനും ധനലാഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മാനസിക സന്തോഷം ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും. വിനോദത്തിനും ഉല്ലാസത്തിനുമായി കുറച്ച് പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ സംഭാഷണങ്ങളും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷവും നിലനിൽക്കും.
മിഥുനം: ഇന്ന് വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക. ക്ഷിപ്രകോപവും കടുത്ത വാക്കുകളും തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം. ധ്യാനവും പ്രാർഥനയും മനസിന് ശാന്തത നൽകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്കണ്ണുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. വരുമാനത്തേക്കാൾ ചെലവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക. വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.
കർക്കടകം: ഊർജ്വസ്വലതയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അനുകൂലഭാവവും ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ബിസിനസിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും നേട്ടങ്ങൾക്ക് യോഗമുണ്ട് വരുമാനവും വർധിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. അവിവാഹിതർക്ക് ജീവിതത്തിലെ പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തെളിഞ്ഞേക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്രയോ പിക്നിക്കോ നടത്താൻ അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ്.