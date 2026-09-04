ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിലിലും സാമ്പത്തികത്തിലും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി
Published : September 4, 2026 at 7:05 AM IST
തീയതി: 04-09-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: കൃഷ്ണ അഷ്ടമി
നക്ഷത്രം: രോഹിണി
അമൃതകാലം: 7:46 AM മുതൽ 9:18 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: :8:38 AM മുതൽ 9:26 AM വരെ, 3:02 PM മുതൽ 3:50 PM വരെ
രാഹുകാലം: 10:51 AM മുതൽ 12:23 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:32 PM
ചിങ്ങം:ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. തുറന്ന ചിന്താഗതി ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരും. മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹവും പിന്തുണയും കൂടെയുണ്ടാകും.
കന്നി: അടക്കിവെച്ചിരുന്ന വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ വഴികൾ കണ്ടെത്തും. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് ചേർന്നുനിൽക്കും. ആഗ്രഹിച്ച പോലെയൊരു അന്തരീക്ഷമല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് അല്പം അസ്വസ്ഥത തോന്നാം.
തുലാം: ഓരോ നീക്കവും സൂക്ഷിച്ചു വേണം. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ, അനാവശ്യ മുൻകോപം എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ലാഭം ആശ്വാസമേകും. ആത്മീയതയിലും ബൗദ്ധിക കാര്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നത് സമാധാനം തരും.
വൃശ്ചികം: സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ദിനമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനും ഷോപ്പിംഗിനും യോഗമുണ്ട്. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിശേഷപ്പെട്ട കരുതൽ ലഭിക്കും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ഉയരും.
ധനു : ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, സന്തോഷം എന്നിവ ഒത്തുചേരുന്ന ദിനമാണ്. വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം ഊർജ്ജസ്വലത നൽകും. തൊഴിലിടത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയും അർഹിച്ച ഫലവും ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൈവരിക്കും.
മകരം: ചില പ്രതിസന്ധികളും വിഷമതകളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലധികാരികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക.
കുംഭം: വികാരങ്ങൾ അല്പം കൂടുതലായി പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താൻ സാധിക്കും. അനാവശ്യമായ പണച്ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. വസ്തു സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
മീനം: പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. സർഗ്ഗാത്മകതയും ദൃഢനിശ്ചയവും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടയാളുമായി സന്തോഷകരമായ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സ് വർദ്ധിക്കും.
മേടം: ഇന്ന് പ്രശ്നങ്ങളോട് അയവുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുക. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും മുൻഗണന ലഭിക്കുക. സംസാരത്തിലും കോപത്തിലും നിയന്ത്രണം വേണം. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ സാമ്പത്തിക ഭാരം ഉണ്ടാക്കാം.
ഇടവം: ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി മികച്ച ദിവസമാണ്. പുതിയ ധനസ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കപ്പെടും. മാനസിക സന്തോഷത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. വീട്ടിൽ പ്രസന്നമായ അന്തരീക്ഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം: പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അല്പം കരുതലോടെയിരിക്കുക. ദേഷ്യവും വാക്കുകളും വിപത്ത് ക്ഷണിച്ചുവരുത്താം. കുടുംബത്തിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക.
കർക്കടകം: മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കും. സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകൾക്ക് അംഗീകാരവും ബഹുമതികളും ലഭിക്കാൻ യോഗമുള്ള ദിവസമാണ്.