ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ദിവസം..! അറിയാം നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം

ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ദിവസം..! അറിയാം നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : November 14, 2026 at 7:41 AM IST
തീയതി: 13-11-2026, വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷ ചതുർത്ഥി
നക്ഷത്രം: പൂരാടം
അമൃതകാലം: 05:45 AM മുതൽ 07:33 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 06:17 AM മുതൽ 07:47 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:12 AM മുതൽ 10:39 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:17 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:55 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടി പ്രശംസകളും അംഗീകാരങ്ങളും എത്തും. നിങ്ങൾ ഏറെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കഠിനാധ്വാനവും ശ്രമങ്ങളും തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയൊരു ജോലിയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പങ്കാളിയുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടാകും.
കന്നി: സ്വന്തം വിധി സ്വയം നിർണയിക്കണമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയമായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക. ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ ഇന്ന് വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. ലക്ഷ്യം നേടണമെന്ന വാശി നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കർമ്മനിരതനാക്കും. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യവും സൂക്ഷ്മമായ വിശകലന ചാതുരിയും നിങ്ങളുടെ നേതൃപാടവത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടും.
തുലാം: മാറ്റിവച്ചിരുന്നതും പൂർത്തിയാകാതിരുന്നതുമായ എല്ലാ ജോലികളും ഇന്ന് വിജയകരമായി തീർക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാകാനും അതിലൂടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ അനുകൂല സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ഏറെ സംഭവബഹുലമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തുറന്ന മനസോടെ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർ നിങ്ങളോട് വളരെ സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെയായിരിക്കും പെരുമാറുക. ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ നിയമപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക.
ധനു: ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും തീർഥാടനങ്ങൾക്കും യോഗമുണ്ട്. ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലെ മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവരുമായി സന്തോഷം പങ്കിടാനും അവസരം ലഭിക്കും. സന്തുഷ്ടമായ ദാമ്പത്യജീവിതവും സാമൂഹികമായി നല്ല പേരും പ്രശസ്തിയും കൈവരും.
മകരം: ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ ചുമതലയിലും അതീവ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുമെങ്കിലും വരുമാനത്തേക്കാൾ ചെലവ് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മതപരവും സാമൂഹികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ചെലവുകൾ കൂട്ടിയേക്കാം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. മക്കളുമായോ ബന്ധുക്കളുമായോ തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കരുതിയിരിക്കുക. വിജയം വരിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം തന്നെ വേണ്ടിവരും.
കുംഭം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാൻ വളരെ നല്ല ദിവസമാണ്. സർക്കാർ ജോലിയായാലും ബിസിനസായാലും മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ സമൂഹത്തിൽ അന്തസും പ്രശസ്തിയും വർധിക്കും. ഭാര്യയിൽ നിന്നും മക്കളിൽ നിന്നും ശുഭവാർത്തകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിവാഹാലോചനകൾക്കും ഉല്ലാസയാത്രകൾക്കും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണിന്ന്.
മീനം: ഇന്ന് ചില ബാഹ്യസ്വാധീനങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളിൽ അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽപ്പോലും അമിതമായി ആകുലപ്പെടാതെ മനസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയവും ആത്മവിശ്വാസവും ശക്തമായി നിലനിർത്തണം. പ്രശ്നങ്ങള് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള് ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തണം.
മേടം: ഇന്ന് ഒരു മംഗളകർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കാന് അവസരം ലഭിക്കും. എന്നാല് മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകളോ ചെറിയ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാരണം ചടങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരമായി തോന്നാം. വീട്ടിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ ഉണ്ടായ തർക്കങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തും. ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. അമിതമായ ദേഷ്യം നിങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതികള് ദേഷകരമാകും.
ഇടവം: ഇന്ന് ധ്യാനത്തിലൂടെയും പ്രാർഥനയിലൂടെയും ആത്മസംയമനം പാലിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. രാവിലെ മുതൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ഇതിനിടയിൽ മേലധികാരികളും സഹപ്രവർത്തകരും നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരുന്നാലും ജോലിയുടെ ഫലം അറിയാൻ താമസം നേരിടും. ഇന്നത്തെ യാത്രകൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം തരില്ല. ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
മിഥുനം: ബിസിനസിലും ജോലിയിലും എതിരാളികളിൽ നിന്ന് ശക്തമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ ശ്രദ്ധയും വിവേകവും പുലർത്തുക. പ്രണയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് അനുയോജ്യനായ ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചേക്കും.
കർക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് വളരെ ഉദാരമായും തുറന്ന മനസോടെയും പെരുമാറും. എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും മൃദുവായ ഈ സമീപനം തുടരണമെന്നില്ല. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഏറെ നേരം ചെലവഴിക്കാന് സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.