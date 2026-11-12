ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ തെളിയുന്നത് അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യമോ? രാശി ഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം...
Published : November 12, 2026 at 7:04 AM IST
തീയതി: 12-11-2026, വ്യാഴാഴ്ച
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷ തൃതീയ
നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട
അമൃതകാലം: 04:31 AM മുതൽ 06:17 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:44 AM മുതൽ 12:29 PM വരെ
രാഹുകാലം: 01:33 PM മുതൽ 03:00 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:17 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:55 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങൾ കലാപരമായി അനുഗ്രഹീതനാണ്. നിങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ആവേശവും ഊർജ്ജവും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളിൽ അതിശയോക്തി കലർന്നേക്കാം. വിമർശകരെ ശാന്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമീപനം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും നന്നായി ചെയ്യുക.
കന്നി: വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില തടസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. ചില സമ്മർദ്ദങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. എന്തായാലും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ ദിവസാവസാനത്തോടെ ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും.
തുലാം: ക്ഷീണം, ഉല്ക്കണ്ഠ, പ്രതികൂലചിന്തകള് എന്നിവ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാം. യോഗയോ ധ്യാനമോ ശീലിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തില് ആശ്വാസമാകും. കര്ക്കശസ്വഭാവം വീട്ടിലും ഓഫീസിലും പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷപ്രദമാകും. പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ആരംഭിക്കാന് താല്പര്യം കാണിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഗുണാനുഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകണമെങ്കില് കര്ക്കശസ്വഭാവം വെടിഞ്ഞ് പരസ്പര ധാരണയോടും ലക്ഷ്യബോധത്തോടും കൂടിയ സമീപനം പുലര്ത്തണം. കുടുംബത്തിലെ അര്ത്ഥശൂന്യമായ തര്ക്കങ്ങള് മാറ്റിവെക്കുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നല്കും. ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധ വേണം. ചെലവുകള് കര്ശനമായി നിയന്ത്രിക്കണം.
ധനു:ഡ്രൈവിംഗ് വേഗത നിയന്ത്രിക്കണം കാരണം ഇന്ന് അപകടസാദ്ധ്യതയുള്ള ദിവസമാണ്. അതുപോലെ, ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാകുകയും ചെയ്യരുത്. വിനോദകാര്യങ്ങള്ക്കായുള്ള ചെലവ് ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിക്കും. ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക . ഗൃഹാന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാകാതിരിക്കാന് തികഞ്ഞ ക്ഷമ പാലിക്കുക. വൈകുന്നേരത്തോടെ കാര്യങ്ങള് ഗുണകരമാകും. ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടാന് തുടങ്ങും. വ്യക്തിജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും വന്നുചേരും.
മകരം: തൊഴിലെടുക്കുന്നവര്ക്കും ബിസിനസുകാര്ക്കും നല്ല ദിവസമാണ്. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം രാവിലെ പ്രസന്നമായിരിക്കാമെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാന് തുടങ്ങിയേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസിനേയും ശരീരത്തേയും ബാധിച്ചേക്കാം. സംസാരം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില് അനാവശ്യതര്ക്കങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും ചെന്ന്പെടും. അധികച്ചെലവിന് സാദ്ധ്യത കാണുന്നതിനാല് എല്ലാ ചെലവുകള്ക്കും നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുക. അപകീര്ത്തി ഉണ്ടാകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം: വേതനവര്ദ്ധനവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അനുമോദനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒത്ത് വിനോദയാത്രകള് നടത്താന് പറ്റിയ സമയമാണ്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സുഖകരവും സമാധാന പൂർണവുമായിരിക്കും. കുട്ടികള് അവരുടെ കര്മ്മരംഗങ്ങളില് പുരോഗതി കൈവരിക്കും. അത് നിങ്ങള്ക്ക് സംതൃപ്തി പകരും.
മീനം: സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകള് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. സാഹിത്യരചനയില് ഏര്പ്പെടുകയും, ബുദ്ധിപരമായ ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കുകയും, പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യാന് ശുഭകരമായ ദിവസമാണിന്ന്. ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള് പ്രാവര്ത്തികമാക്കിയാല് വിജയമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികനേട്ടത്തിനും ഇന്ന് സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും വീട്ടിലെ പ്രസന്നവും സ്നേഹപൂർണ്ണവുമായ അന്തരീക്ഷം അവ ഉടന് പരിഹരിക്കും. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളില് നിന്നോ പ്രിയപ്പെട്ടവരില് നിന്നോ നല്ല വാര്ത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മേടം: ആത്മീയമായ ചിന്തകളിലായിരിക്കും.നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുമായുള്ള ബന്ധമുൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച തെറ്റുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ വിജയത്തിനുള്ള അടിത്തറയാകും.
ഇടവം: ഉച്ചതിരിഞ്ഞ സമയം പിരിമുറുക്കവും, സമ്മർദ്ധവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം എന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സ്നേഹത്താലും, കരുതലാലും തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും.
മിഥുനം: ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പരിഗണന നൽകും. നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗിനായി പോവുകയും, മറ്റൊരുജോലി പിന്നീടുള്ള ദിവസത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. ജോലിയിൽ, സീനിയർമാരുടെ പിന്തുണയും പ്രചോദനവും ലഭിക്കും.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ധ്യാനം പരിശീലിക്കുക. ഇന്ന് ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ് നഷ്ടപ്പെടില്ല. അനന്തരഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായേക്കാം.