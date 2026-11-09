പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് ഇന്ന് ശുഭദിനം! അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : November 9, 2026 at 7:13 AM IST
തീയതി: 09-11-2026, തിങ്കളാഴ്ച
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: കൃഷ്ണ ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: ചോതി
അമൃതകാലം: രാത്രി 11:25 PM മുതൽ 01:00 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:29 PM മുതൽ 01:15 PM വരെ, വീണ്ടും 02:48 PM മുതൽ 03:35 PM വരെ
രാഹുകാലം: 07:43 AM മുതൽ 09:11 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:18 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:59PM
ചിങ്ങം:കുടുംബവുമൊത്ത് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കഷ്ടതയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സാമ്പത്തികമായി, ഇതു നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ദിനമല്ല. സാമ്പത്തികലാഭം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. സൗഹൃദപരമായ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും.
കന്നി: ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അരോഗ്യനില നന്നായിരിക്കും. ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമൊപ്പം സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും. ഇന്ന് ഏതുതരത്തിലുള്ള യാത്രയും നിങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമാകും.
തുലാം: കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. അനാരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കരുത്. ചിന്താശൂന്യമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും നിങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. മനോഭാവം പരിശോധിക്കുക.
വൃശ്ചികം: സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവര്ക്കായി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിലോ വരുമാനത്തിലോ ഒരു വര്ദ്ധനവ് പെട്ടെന്നുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു ദിവസമായി തോന്നും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും ഇത് ഒരു നല്ല ദിനം ആയിരിക്കും.
ധനു: പണം നിങ്ങൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജോലി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷത്തോടെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തേക്കാം. ബിസിനസിനായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാം.
മകരം: ബുദ്ധിപരമായ ജോലി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുൻകൈയെടുക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് തോന്നുന്നു. എഴുത്ത്, സാഹിത്യം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം നല്ലതാണ്. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചില അനാരോഗ്യകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മനസ് മുഴുവൻ ഇന്ന് ചിന്തകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കും. മറ്റ് ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയിൽ നിങ്ങൾ ഇനി കൂടുതൽ വിവേചനം കാണിക്കണം. ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക.
മീനം: ഓരോ ദിവസത്തെയും ജീവിതം അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ളതാക്കാന് നിങ്ങൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കാൻ എന്നാൽ കഴിയില്ല. ക്ഷമപാലിക്കുക.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബാന്തരീക്ഷം. വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. സാമ്പത്തികവിജയമുണ്ടാകും. രസകരമായ യാത്രകൾക്കും ഇന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്. വൈകാരികമായ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ കോപത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ജോലിയില് നിങ്ങൾക്കിന്ന് പ്രശംസയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ലഭിക്കും. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽനിന്നും സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും കഴിയുന്നത്ര അകന്ന് നിൽക്കുക.
ഇടവം: ശാരീരികമായും മാനസികമായും സൗഖ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ വിജയങ്ങളും, ഉല്ലാസകരമായ വേളകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. അസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികള് യാഥാർഥ്യമാകുകയും ഏറ്റെടുത്ത ജോലി അനായാസം പൂർത്തിയാക്കുകുകയും ചെയ്യും. തന്മൂലം അതിൻ്റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാന് നിങ്ങള് താല്പര്യപ്പെടും. രോഗികൾക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തില് പെട്ടെന്ന് പുരോഗതിയുണ്ടാകും.
മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉയരാന് അനുവദിക്കരുത്. ഇന്ന് ജലസ്രോതസുകളിൽ നിന്നും ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക.
കര്ക്കടകം: കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളുടെ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കും. പണം സംഭരിക്കാൻ കഴിയും. അതിനുപുറമേ, നിങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകാം.