ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന് പറ്റിയ ശുഭദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : November 7, 2026 at 7:53 AM IST
തീയതി: 07-11-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: കൃഷ്ണ ത്രയോദശി
നക്ഷത്രം: ചിത്ര
അമൃതകാലം: 06:16 AM മുതൽ 07:44 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 07:52 AM മുതൽ 08:40 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:12 AM മുതൽ 10:40 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:16 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 5:59 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകള് പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ബൗദ്ധിക ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കാന് നിങ്ങളിന്ന് താല്പര്യം കണിക്കുമെങ്കിലും അത്തരം ചര്ച്ചകള് ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയില് ഓരോ ചുവടും സൂക്ഷിച്ച് വേണം. സഹോദരന്മാരില് നിന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സഹായം ലഭിക്കും.
കന്നി: ഇന്ന് പ്രതീക്ഷകളുടെ ദിനമാണ്. ഒരു നല്ല ഭാവി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രിയതമയുടെ പരിഗണനയും സ്നേഹവും മൂലം ലോകത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറ്റുന്നതിന് നിങ്ങള് തയ്യാറായേക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയിലും മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കാം. മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കും.
തുലാം: കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളില് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോള് സൂക്ഷിക്കുക. ചെലവുകള് ഇന്ന് വളരെ വർധിച്ചേക്കും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യനിലയും അത്ര നന്നായിരിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ഉച്ചക്ക് ശേഷം സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടാം. സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം: ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന് പറ്റിയ ശുഭദിനമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഉല്ലാസയാത്രകള്ക്ക് പോകാനിടയുണ്ട്. ദിവസത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയില് നിങ്ങള് പ്രകടമായും കോപാകുലനാകാനിടയുണ്ട്. എന്നാല് കഴിവതും അത്തരം പെരുമാറ്റം ഒഴിവാക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള കലഹം കാരണം നിങ്ങള്ക്ക് മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങള്ക്ക് തിളക്കമേറെയാണ്. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ പൂർത്തികരിക്കും. ഇന്ന് സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഇന്ന് സന്തുഷ്ടമായിരിക്കും. യാത്ര പോകാൻ സാധ്യത. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാര്ത്തകള് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കും.
മകരം: വിദേശയാത്രകള്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലവര്ക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മതപരമായ യാത്രകളില് നിന്ന് ആത്മീയ സംതൃപ്തി ലഭിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങള് ഇന്ന് ആഹ്ളാദകരമായ അവ്സ്ഥയിലായിരിക്കും. തൊഴില്പരമായി നിങ്ങള്ക്ക് നല്ല പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ചവെക്കാന് കഴിയും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളില് സന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മാന്യതയും ഇന്ന് വർധിക്കും. അച്ഛനില് നിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നേട്ടങ്ങള് കൈവരും. കുടുംബത്തില് തര്ക്കങ്ങളും കലഹങ്ങളും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.
കുംഭം: ഇന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസമല്ല. ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. വാക്കുകള് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാല് നിരാശയും അനാവശ്യ തര്ക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയില് നിങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് സന്തോഷം കൈവരും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് മെച്ചപ്പെടും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലും തീര്ഥയാത്രകളിലും പങ്കെടുക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളില് നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകും.
മീനം: ഇന്ന് ബിസിനസുകാർക്ക് മികച്ച ദിനം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയെ തുടര്ന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ് ഇന്ന് ഉന്മേഷഭരിതമാകും. പക്ഷേ, ഉച്ചക്കുശേഷം സാഹചര്യം പ്രതികൂലമായേക്കും. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുക. യാത്ര ഒഴിവാക്കുക. കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംഘർഷത്തിനും സാധ്യത.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യ ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം പങ്ക് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങള് ഇന്ന് തിരിച്ചറിയും. ഇന്ന് നിങ്ങള് എന്തുതന്നെ നൽകിയാലും അത് ഒമ്പത് മടങ്ങായി തിരിച്ചു കിട്ടും. ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും കൈവരിക്കും.
ഇടവം: ഇന്ന് ദിവസം മുഴുവനും നിങ്ങള് കീഴടക്കപ്പെടാതെയും യാതൊന്നും /ബാധിക്കാതെയും കഴിയും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജാഗ്രത/ശ്രദ്ധ അവിടെയുമിവിടെയും നഷ്ടപ്പെടാതെ, സമയവും ഊർജ്ജവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കുക. ജോലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിൽ നിങ്ങള്ക്ക് പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവളുമായി ഒരു നല്ല വൈകുന്നേരം നിങ്ങള്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മിഥുനം: ഇന്ന് ഊർജ്ജം ചോര്ന്നുപോയപോലെ നിങ്ങള്ക്കനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബംഗങ്ങള് ഇന്ന് കലഹത്തില് ഏര്പ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ ഇടപാടിൻ്റെ കാര്യത്തില് ഇന്ന് വളരെ ജാഗ്രത പുലര്ത്തണം. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള് നേരിടും. തീവ്രമായ ബൗദ്ധിക ചര്ച്ചകളില് നിന്ന് വിട്ട് നില്ക്കണം.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് വളരെ അലസമായ ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കും നിങ്ങള്ക്ക്. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇന്ന് ഇടനേരമാകുമ്പോഴേക്കും ശരിയായ വഴിക്കെത്തും. നിങ്ങള് ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടും. ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത.