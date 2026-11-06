നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ഭാഗ്യമുദ്രയോ അതോ ജാഗ്രതയോ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : November 6, 2026 at 7:01 AM IST
തീയതി: 06-11-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദ്വാദശി
നക്ഷത്രം: അത്തം
അമൃതകാലം: 7:44 AM മുതൽ 9:12 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:40 AM മുതൽ 9:28 AM & 03:04 PM മുതൽ 03:52 PM വരെ
രാഹുകാലം: 10:39 AM മുതൽ 12:07 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:16 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 5:59 PM
ചിങ്ങം: സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലായിരിക്കുമെങ്കിലും ചെലവുകൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും മികച്ച പിന്തുണയും സഹകരണവും ലഭിക്കും.
കന്നി: കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പവും സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശാന്തമായ ദിവസമാണിന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാനും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും. മനസ് അസാധാരണമാംവിധം ശാന്തമായിരിക്കും.
തുലാം: മോശം മനോഭാവവും വാക്കുകളും പല ബന്ധങ്ങളെയും ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ആശയവിനിമയം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. കച്ചവട രംഗത്ത് ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാം എന്നതിനാൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ ആളുകളുമായി പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുക.
വൃശ്ചികം: അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതുമായ മനോഹരമായ ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ജോലിയിൽ മതിപ്പുളവാക്കുകയും ചെയ്യും.
ധനു: ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസവും സൗഹാർദമനോഭാവവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ദിവസമായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ജോലിസ്ഥലത്തെ മേലധികാരികളിൽ നിന്നും പ്രശംസയും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വ്യവസായപ്രമുഖരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ അങ്ങേയറ്റം ഫലപ്രദമായിത്തീരും.
മകരം: സമ്മിശ്ര സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം. ബൗദ്ധിക വ്യാപാരങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും.
കുംഭം: അധാർമ്മികമായ ചിന്തകളിൽ നിന്നും പദ്ധതികളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിട്ടുനിൽക്കുക. സംസാരവും കോപവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും നിഷേധാത്മക ചിന്തകളും ഒഴിവാക്കി മനസിനെ നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കുക.
മീനം: കലാകാരന്മാർക്ക് അവരുടെ മേഖലകളിൽ തിളങ്ങാൻ മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിന് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും ഔട്ടിംഗുകൾ നടത്താനും കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇന്നത്തെ ദിവസം സാധിക്കും.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും ലാഭമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
ഇടവം: സൗമ്യഭാഷണം കൊണ്ടും തുറന്ന പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും എല്ലാവരിലും മതിപ്പുളവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പ്രവൃത്തിമേഖലയിൽ ആഗ്രഹിച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിർണായക പുരോഗതി കൈവരിക്കാം. ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം. അമിതമായ വികാരപ്രകടനം ഒഴിവാക്കുക. ബൗദ്ധിക ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് കടക്കരുത്. കുടുംബകാര്യങ്ങളും സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കളും സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ഇന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
കര്ക്കടകം: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർക്ക് ഇതൊരു വിശിഷ്ടമായ ദിവസമാണ്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു പദ്ധതിക്കും വിജയം സുനിഷ്ടിതമാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ചെറിയ വിനോദയാത്രകൾ പോകാനും സന്തോഷം പങ്കിടാനും അവസരമുണ്ടാകും.