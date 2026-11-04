ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും പുതിയ അവസരങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നതാരെ?
ജ്യോതിഷം: തൊഴിൽ രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? വിശദമായി അറിയാം
Published : November 4, 2026 at 7:11 AM IST
തീയതി: 04-11-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദശമി
നക്ഷത്രം: മകം
അമൃതകാലം: 1:35 PM മുതൽ 3:03 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:51 AM മുതൽ12:39 PM AM വരെ
രാഹുകാലം: 12:07 PM മുതൽ 1:35 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:15 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:59 PM
ചിങ്ങം
ഇന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വേഗത്തിലും നല്ല ചിന്തയിലും അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും. മികച്ച ആരോഗ്യവും ഊർജസ്വലതയും തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി ഒന്നോ രണ്ടോ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. സംസാരത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
കന്നി
കുടുംബത്തിൻ്റെ യഥാർഥ മൂല്യം തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ആരും ഇടപെടാത്ത ചില തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മികച്ച ചർച്ചാകഴിവുകൾ സഹായിക്കും. കാര്യങ്ങളോടുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് സമീപനം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സഹായിക്കും. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും.
തുലാം
ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തുവേണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ. എങ്കിലും എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതെ കൃത്യമായി തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകുക.
വൃശ്ചികം
നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും. ജീവിതത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളോ മാറ്റങ്ങളോ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും അതിനായി ശ്രമിക്കാം. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും.
ധനു
സാമ്പത്തികമായി വളരെ മികച്ച ദിവസമാണിന്ന്. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നോ വിട്ടുപോയെന്ന് കരുതിയ ഇടപാടുകളിൽ നിന്നോ അപ്രതീക്ഷിതമായി പണം കൈവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ സാധിക്കും.
മകരം
വിട്ടുമാറാത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ന് വലിയ ആശ്വാസം തോന്നും. എങ്കിലും തണുത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും കൃത്യമായ വ്യായാമം ശീലമാക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുക. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
കുംഭം
അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പണമിടപാടുകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണ്. പുതിയ ബിസിനസ് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ കൃത്യമായി വായിച്ചുനോക്കുക. തിടുക്കപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്.
മീനം
കുടുംബ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. എങ്കിലും വരവും ചെലവും തുല്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. വിദേശത്തുനിന്നോ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തികമായ നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാം. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വളരെ നല്ല ദിവസമാണ്.
മേടം
ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ചെലുത്തുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തിയാകാത്ത എല്ലാ ജോലികളും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിജയിക്കും. പൊതുമേഖലയിലോ മെഡിക്കൽ മേഖലയിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനമായിരിക്കും. പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
ഇടവം
വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതിനാൽ ഇന്നു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലവത്തായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക.
മിഥുനം
പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. ഭൂമിയോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങാൻ ഇന്ന് വളരെ നല്ല ദിവസമാണ്. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് പരസ്പരം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും സന്തോഷം പങ്കിടാനും സാധിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കും.
കർക്കടകം
വിപുലമായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഗുണം ചെയ്യും. ദിവസാവസാനം ആവേശകരമായ പ്രതിഫലം നേടാനും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.