ETV Bharat / lifestyle

ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് സാധ്യത; ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം അറിയാം

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രഫലം എങ്ങനെ? അറിയാം ജൂൺ 20ലെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം

HOROSCOPE MALYALAM HOROSCOPE PREDICTION ZODIAC PREDICTIONS ASTROLOGY
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 7:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവും നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? ജീവിതത്തിലെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലവും പഞ്ചാംഗവും പരിശോധിക്കാം. 2026 ജൂൺ 20 ശനിയാഴ്ചയിലെ സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം താഴെ നൽകുന്നു.

പഞ്ചാംഗം
ശുഭകൃത് വർഷം ഉത്തരായനം മിഥുന മാസത്തിലെ ഷഷ്‌ഠി തിഥിയാണ് ഇന്ന്. വൈകിട്ട് 3.47 വരെ ഷഷ്‌ഠിയും തുടർന്ന് സപ്‌തമിയുമാണ്. മകം നക്ഷത്രം മാറി പൂരം നക്ഷത്രം കടന്നുവരുന്ന ദിവസമാണിത്. രാവിലെ 7.04 മുതൽ 8.38 വരെയാണ് അമൃതകാലം. ദുർമുഹൂർത്തം രാവിലെ 7.49 മുതൽ 8.38 വരെയും രാഹുകാലം രാവിലെ 9.16 മുതൽ 10.50 വരെയുമാണ്. രാവിലെ 6.09ന് സൂര്യോദയവും വൈകിട്ട് 6.38ന് സൂര്യാസ്‌തമയവും സംഭവിക്കും.

മേടം: കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് ഇന്നത്തെ ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ദിവസമാണെങ്കിലും ശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. മെഡിക്കൽ രംഗത്തും പൊതുസേവന മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വളരെ ഫലപ്രദമായ ദിവസമായിരിക്കും.

ഇടവം: മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ പൂർണമായി പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകില്ല. മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും അവരെ ആകർഷിക്കാനും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

മിഥുനം: വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുമായി വൈകാരികമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ദിവസത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ആഹ്ളാദത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. എങ്കിലും ചില ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പിന്നീട് അലട്ടിയേക്കാം. ഇത്തരം സമ്മർദങ്ങളെ സമചിത്തതയോടെ നേരിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

കർക്കടകം: അത്ര ഗുണകരമായ ദിവസമല്ല ഇന്ന്. വലിയ നഷ്‌ടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്തോ ചിലത് നഷ്‌ടമായതുപോലെയോ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെയോ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുട്ടികളുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ അഭാവം കാരണം വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

ചിങ്ങം: പുതിയ സംരംഭങ്ങളും ജോലികളും ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിദഗ്ധമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ചില ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇതെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം.

കന്നി: കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ദിവസമാണിത്. മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള കഴിവ് കാര്യങ്ങൾ ഹൃദ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ശാന്തമായും കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളോടെയുമുള്ള സമീപനം ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനും പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഉപകരിക്കും.

തുലാം: ഇന്ന് സുഖഭോജനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇതിൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഈശ്വരനോട് പ്രാർഥിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകില്ല.

വൃശ്ചികം: നിങ്ങളുടെ പ്രസന്നമായ സ്വഭാവം ചുറ്റും നന്മ പരത്താൻ കാരണമാകും. എല്ലാത്തരം അപവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സാധിക്കും. നിരവധി പേരുടെ ആകർഷണകേന്ദ്രമായി നിങ്ങൾ മാറും. മാത്രമല്ല അവർ നിങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും.

ധനു: ഓഫിസിൽ കാണിക്കുന്ന സമർപ്പണ മനോഭാവം കാരണം കണക്കില്ലാത്ത ജോലിഭാരം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തിയേക്കാം. ജോലിയിൽ അമിത താത്പര്യമുള്ളവരായി മാറാനുള്ള അവസരവും കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ വിശ്രമം ലഭിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള സമയം ആശ്വാസത്തോടെ ചെലവഴിക്കാനും സാധിക്കും.

മകരം: നിയമപരമായ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്‌നത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയൂന്നണം. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകാതെ അതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്. ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം. ഇടനിലക്കാരായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വലിയ നഷ്‌ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് തടയാനായി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക.

കുംഭം: പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ചേർന്ന് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. ഉല്ലാസയാത്രയും ഷോപ്പിങ്ങും ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്നേഹത്തോടെയും ആഘോഷത്തോടെയും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നക്ഷത്രഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മീനം: ആളുകളെ അറിയാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവം പുലർത്താനും ഇന്ന് സാധിക്കും. അവരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സമർഥനായ മേലധികാരിയും സഹപ്രവർത്തകനും പങ്കാളിയും സഹോദരനുമാണെന്ന് ഇന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിക്കളയരുത്.

TAGGED:

DAILY HOROSCOPE PREDICTIONS
ASTROLOGY JUNE 2026
ZODIAC SIGNS TODAY
MALAYALAM HOROSCOPE TODAY
DAILY HOROSCOPE JUNE 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.