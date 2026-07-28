തൊഴിൽ നേട്ടവും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : July 28, 2026 at 7:05 AM IST
തീയതി: 28-07-2026 ചൊവ്വ
വർഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: ശുക്ല ചതുർദശി
നക്ഷത്രം: പൂരാടം
അമൃതകാലം: 12.30 PM മുതൽ 2.05 PM വരെ
ദുർമുഹൂർത്തം: 8.36 AM മുതൽ 9.24 AM വരെ & 11.48 AM മുതൽ 12.36 PM വരെ
രാഹുകാലം: 3.39 PM മുതൽ 5.14 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6.12 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 6.49 PM
ചിങ്ങം: ചെറിയ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഒഴിച്ചാൽ പൊതുവേ ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമാണ്. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വഴി പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിയും. സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും.
കന്നി: അലസതയും ആരോഗ്യക്കുറവും കാരണം ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയേക്കാം. കുടുംബത്തിലോ പങ്കാളിയുമായോ ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലും നിയമപ്രശ്നങ്ങളിലും തിടുക്കപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്.
തുലാം: ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് മനസ്സിന് ശാന്തി നൽകും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ ഊഷ്മളത ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടക്കാൻ ശക്തി നൽകും. ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം നേടാനും ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിക്കും. സായാഹ്ന വേളയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് മനസ്സുനിറയ്ക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കാനിടയാകും.
വൃശ്ചികം: കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. പ്രതികൂല ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കാതെ നോക്കണം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.
ധനു: കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടി വരും. വീട്ടിൽ ചെറിയ കൂടിച്ചേരലുകൾക്കും സദ്യകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. പങ്കാളിയുമായി നടത്തുന്ന തുറന്ന സംസാരം ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
മകരം: തൊഴിൽ രംഗത്ത് സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുമെങ്കിലും വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആത്മീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെലവുകൾ വർധിപ്പിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലും യാത്രകളിലും പ്രത്യേക കരുതൽ വേണം. വിജയത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമാണ്.
കുംഭം: സർക്കാർ തലത്തിലും ബിസിനസിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. പുതിയ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അനുകൂല സമയം. സമൂഹത്തിൽ പദവിയും പ്രശസ്തിയും വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിവാഹാലോചനകൾക്കും ഉല്ലാസയാത്രകൾക്കും അനുയോജ്യമായ ദിനം.
മീനം: ചില ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങൾ കാരണം അശുഭാപ്തി ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ അലട്ടിയേക്കാം. തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനും പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ നിലനിർത്താനും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അവബോധവും ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്തുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ആവശ്യമായി വരും. രണ്ടിടത്തുമുള്ള ചുമതലകൾ കാരണം കൂടുതൽ സമയം ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള അനുകൂലമായ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും.
ഇടവം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കുമായി സമയവും ഊർജവും മാറ്റിവയ്ക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ചില പ്രധാന കരാറുകൾ അനുകൂലമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ഗവേഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും.
മിഥുനം: സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ് മിഥുന രാശിക്കാർക്ക്. സമൂഹത്തിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും ആദരവും വർധിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പമോ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമോ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ യോഗമുണ്ട്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും.
കർക്കടകം: ബിസിനസിലും വാണിജ്യ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വളരെ അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. സഹപ്രവർത്തകരുടെയും മേലധികാരികളുടെയും പൂർണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ജോലിയിലെ മികവിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് എതിരാളികളെക്കാൾ മുന്നിലെത്താൻ സഹായിക്കും. കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ബജറ്റിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.