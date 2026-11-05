സമ്പൂർണ രാശിഫലം: തൊഴിൽ, ആരോഗ്യം, കുടുംബം; ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും?
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ പ്രവചനം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Published : November 5, 2026 at 7:24 AM IST
തീയതി: 05-11-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: കൃഷ്ണ ഏകാദശി
നക്ഷത്രം: ഉത്രം
അമൃതകാലം: 09:12 AM മുതൽ 10:39 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:16 AM മുതൽ 11:04 AM & 03:04 PM മുതൽ 03:52 PM വരെ
രാഹുകാലം: 01:35 PM മുതൽ 03:03 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:15 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:59 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷം വളരെയേറെ ശാന്തവും സൗഹൃദപൂർണവും ആയിരിക്കും. വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മുതിർന്നവര് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഗുണഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആഡംബരത്തിനും ആര്ഭാടത്തിനുമായി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കും.
കന്നി: ഇന്നത്തെ ദിവസം മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും. ഇതുമൂലം പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇന്ന് ജോലിയില് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദമേറാം. ചെലവുകള് വർധിക്കാം. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കുക. ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക.
തുലാം: നിങ്ങളുടെ ദയാരഹിതമായ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കി മാറ്റിയേക്കാം. സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ശാന്തമായ മനോനില പുലർത്തുക. പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു നല്ല തീരുമാനമായിരിക്കില്ല. കൂടുതൽ മാനസികസമ്മർദം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവബഹുലമായിരിക്കും. വളരെയധികം സംവേദനക്ഷമതയും ആവേശവും നൽകും. സ്വത്തുവകകളെ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ദിവസമാണ്. അധികം താമസിയാതെ നിങ്ങളുടെ വേതനത്തിലോ വരുമാനത്തിലോ വർധനവുണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥര് നിങ്ങളുടെ ജോലിയില് സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ദിവസമായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയെത്തുടര്ന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇന്ന് ഉന്മേഷഭരിതമാകും. പക്ഷേ, ഉച്ചക്കുശേഷം സാഹചര്യം പ്രതികൂലമായേക്കും. ജോലിസമ്മർദം നിങ്ങളെ അലട്ടും.
മകരം: അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾക്കും ദഹനേന്ദ്രിയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്ക്കും സാധ്യത. ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. വാദപ്രതിവാദങ്ങള്ക്കും തര്ക്കങ്ങള്ക്കും വഴിവച്ചേക്കാവുന്ന ദുഷ്കരമായ ചര്ച്ചകള് മാറ്റിവയ്ക്കുക.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായും കക്ഷികളുമായും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിത്തരുന്നതിനിടയാക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചാലും പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ നിരാശനായിരിക്കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം ശാന്തവും സമാധാനപൂർണവും ആയിരിക്കും.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശരാശരി ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകും. എന്നിരുന്നാലും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പുലര്ത്തുക. ശാന്തമായിരിക്കുക. ധ്യാനവും പ്രാർഥനയും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുക.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല എന്നത് ഓർമിക്കുക. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി അവരോടൊപ്പം കുറച്ചുസമയം നിങ്ങള് ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിജയത്തില് സംഭാവന നല്കിയവരെ അംഗീകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്ക്ക് സമ്മാനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നൽകും. ഒരു യാത്ര പോകാൻ സാധ്യത.
ഇടവം: ശുഭചിന്തകളുടെ ഊർജം പ്രവഹിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ജോലിയില് നിങ്ങള്ക്കിന്ന് തികഞ്ഞ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയില് മുന്നോട്ടുപോകാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാണെന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ആലോചിച്ചുമാത്രം പുതിയ പദ്ധതികൾ കൈക്കൊള്ളുക.
മിഥുനം: ഇന്നത്തെ ദിവസത്തില് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നന്നായി ആസ്വദിക്കുക. ഈ ദിവസം സമാധാനപൂർവം കടന്നുപോകുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തിനുശേഷമുള്ള ഗ്രഹനില അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ മാന്ദ്യഫലങ്ങളായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. കോപം നിയന്ത്രിക്കുക.
കര്ക്കടകം: വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. മാനസികമായ സംഘർഷത്തിന് ഇന്ന് താത്കാലികമായ ഒരാശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നിയേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങള് ഇന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കും. ചെറുയാത്രകൾ നടത്താനും സാധ്യത.