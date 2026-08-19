ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : August 19, 2026 at 6:59 AM IST
തീയതി: 19-08-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: ശുക്ല സപ്തമി
നക്ഷത്രം: ചോതി
അമൃതകാലം: 2:01 PM മുതൽ 3.34 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:50 AM മുതൽ 12:38 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:27 PM മുതൽ 2:01 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:41 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിതമായ ദിവസമായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബവുമൊത്ത് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കഷ്ടതയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ദിനമല്ല. സാമ്പത്തികലാഭം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ദിവസം സൗഹൃദപരമായ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അരോഗ്യനില നന്നായിരിക്കും. ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമൊപ്പം സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും. ഇന്ന് ഏതുതരത്തിലുള്ള യാത്രയും നിങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമാകും.
തുലാം: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസം അല്ല. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. നിങ്ങളുടെ അനാരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കരുത്. ചിന്താശൂന്യമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും നിങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ഈ ദിവസം.
വൃശ്ചികം: ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവര്ക്കായി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിലോ വരുമാനത്തിലോ ഒരു വര്ദ്ധനവ് പെട്ടെന്നുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു ദിവസമായി തോന്നും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയില് സംതൃപ്തരായിരിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും ഇത് ഒരു നല്ല ദിനം ആയിരിക്കും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജോലി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷത്തോടെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തേക്കാം. ബിസിനസിനായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബോസിനെ ആകർഷിച്ചതു കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രമോഷൻ്റെ സാധ്യത ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല.
മകരം: ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു താൽക്കാലിക ദിവസമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ബുദ്ധിപരമായ ജോലി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുൻകൈയെടുക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് തോന്നുന്നു. എഴുത്ത്, സാഹിത്യം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം നല്ലതാണ്. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചില അനാരോഗ്യകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മനസ് മുഴുവൻ ഇന്ന് ചിന്തകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. അവ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കും. മറ്റ് ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയിൽ നിങ്ങൾ ഇനി കൂടുതൽ വിവേചനം കാണിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.
മീനം: ഓരോ ദിവസത്തെയും ജീവിതം അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ളതാക്കാന് നിങ്ങൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. എന്നാൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ നില കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാര്യങ്ങള് ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കാന് കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ക്ഷമപാലിക്കുകയും, കാര്യങ്ങളെ അവ വരുന്നതുപോലെ കാണാനും, മാറാനും പുരോഗതിയുണ്ടാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ താല്ക്കാലികമായി ഒന്ന് നിർത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം. വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾക്കിന്ന് സാമ്പത്തികവിജയമുണ്ടാകും. രസകരമായ യാത്രകൾക്കും ഇന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വൈകാരികമായ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ കോപത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ജോലിയില് നിങ്ങൾക്കിന്ന് പ്രശംസയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ലഭിക്കും.
ഇടവം: ശാരീരികമായും മാനസികമായും സൗഖ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ വിജയങ്ങളും, ഉല്ലാസകരമായ വേളകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള് അസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികള് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയും ഏറ്റെടുത്ത ജോലി അനായാസം പൂർത്തിയാക്കുകുകയും ചെയ്യും. തന്മൂലം അതിൻ്റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാന് നിങ്ങള് താല്പര്യപ്പെടും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകള് ഫലവത്തായി തീരും. രോഗികൾക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തില് പെട്ടെന്ന് പുരോഗതിയുണ്ടാകും.
മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉയരാന് അനുവദിക്കരുത് - പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സ്ത്രീയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളെ വികാരപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വികാരവിവശനാകും. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്ത്രീയേക്കാൾ ഇന്ന് ജലസ്രോതസുകൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപകടകരമായി മാറുന്നത്. ആയതിനാൽ ഇന്ന് ജലസ്രോതസുകളിൽ നിന്നും ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക.
കർക്കടകം: കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളുടെ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കും. ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് പണം സംഭരിക്കാൻ കഴിയും. അതിനുപുറമേ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാദ്ധ്യതകളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്.