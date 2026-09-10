ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമോ? സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : September 10, 2026 at 6:59 AM IST
തീയതി: 10-09-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: കൃഷ്ണ ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: മകം
അമൃതകാലം: 9:17 AM മുതൽ 10:49 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: : 10:14 AM മുതൽ 11:02 AM & 3:02 PM മുതൽ 3:50 PM വരെ
രാഹുകാലം: 1:53 PM മുതൽ 3:24 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:28 PM
ചിങ്ങം: സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമാകും. ഇടപാടുകളിൽ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുന്നത് വിജയം നൽകും. നിശ്ചയദാർഢ്യം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികൾ പോലും ശാന്തമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
കന്നി: അഹങ്കാരവും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്മയും ഒഴിവാക്കുക. പ്രതികൂല സംഭവങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വയം വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും ദുരഭിമാനം കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കളെ അകറ്റുകയും ചെയ്യും.
തുലാം : ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. വിവിധ മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങൾ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്യും. സുഹൃത്തുക്കളെ കളിയാക്കുന്നത് നിർത്തി അവരിൽ നിന്ന് പ്രയോജനകരമായ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.
വൃശ്ചികം: ക്രിയാത്മകമായ ആവേശവും ഭാഗ്യവും നിറഞ്ഞ ദിവസമാണിത്. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടരാകും. സാമൂഹിക അംഗീകാരവും പദവിയിൽ ഉയർച്ചയും ലഭിക്കാൻ യോഗമുണ്ട്.
ധനു: ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. ബലഹീനതയും അലസതയും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കച്ചവടത്തിലെ താൽക്കാലിക തടസങ്ങൾ മാനസികസമാധാനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. എതിരാളികളുമായുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക.
മകരം: അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ സാമൂഹിക കാരണങ്ങളോ ഇതിന് വഴിവെച്ചേക്കാം. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകളെ പ്രതിരോധിക്കുക.
കുംഭം: പ്രണയവും ആവേശവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വഴി ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വാഹനം എന്നിവ വാങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.
മീനം: നല്ല ആരോഗ്യവും സമതുലിതമായ മനസ്സും ലഭിക്കും. സമാധാനപരമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷം നൽകും. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് ആക്രമണോത്സുകത കാണിക്കാതെ, മധുരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കുക.
മേടം: നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് അവരുടെ സമയം കൂടുതൽ കവർന്നെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമായി വരുന്ന ദിവസമായതിനാൽ ശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലും പൊതുസേവനത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ന് ഏറെ ഫലപ്രദമായ ദിവസമായിരിക്കും.
ഇടവം: നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മകത മത്സരാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുറത്തുവരും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത ജോലിസ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച പ്രവർത്തനശൈലി സഹപ്രവർത്തകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം: വൈകാരിക തലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ഇടപെടും. ചില നിസാര പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, രസകരമായ മാനസികാവസ്ഥയോടെ അവയെ നേരിടാൻ സാധിക്കും.
കർക്കടകം: തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് അത്ര അനുകൂലമായ ദിവസമല്ല. മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകളോ സമ്മർദങ്ങളോ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. കുട്ടികളുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അഭാവം മൂലമുള്ള വിഷാദലക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.