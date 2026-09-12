ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ?
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : September 12, 2026 at 7:11 AM IST
തീയതി: 12-09-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: ഉത്രം
അമൃതകാലം: 6:14 AM മുതൽ 7:45 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:50 AM മുതൽ 8:38 AM വരെ
രാഹുകാലം: 9:17 AM മുതൽ 10:48 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:27 PM
ചിങ്ങം: ജോലിഭാരം കാരണം അമ്പരപ്പ് തോന്നാമെങ്കിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും. ദൂരദേശത്തുള്ള വ്യക്തികളുമായോ സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ഉള്ള ബന്ധം ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കന്നി: നിങ്ങളുടെ സൗമ്യമായ സമീപനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രിയങ്കരമാകും. ശാരീരികമായും മാനസികമായും മികച്ച ആരോഗ്യം അനുഭവപ്പെടും. പല വഴികളിലൂടെ പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കാനും കാത്തിരുന്ന നല്ല വാർത്തകൾ തേടിയെത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
തുലാം: ഇന്ന് ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും നിയമനടപടികളിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിനും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് വളരെ ലാഭകരമായ ദിവസമാണ്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൗകികസുഖങ്ങൾ കൈവരും. വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. മേലധികാരികൾ ജോലിയിൽ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
ധനു: പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും പങ്കാളിയുമായും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും. സന്തോഷവും ഊർജ്ജവും നിറഞ്ഞ സായാഹ്നമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
മകരം: ഇന്ന് ശരാശരി ദിവസമായിരിക്കുമെങ്കിലും ബൗദ്ധിക പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്. കല, സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ സർക്കാർ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാനും ആരോഗ്യത്തിൽ അല്പം അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം: കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച സഹകരണം ലഭിക്കാത്തത് ദേഷ്യത്തിന് കാരണമായേക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മീനം: വ്യത്യസ്ത ജോലികൾ ഒരേസമയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വെല്ലുവിളിയാകുമെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം തുണയാകും. സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ശാക്തീകരണവും ഉറപ്പുനൽകുന്ന ദിവസമാണിത്.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില നല്ല വാർത്തകൾ തേടിയെത്തും. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലോ തൊഴിൽരംഗത്തോ ആകാം ഈ മാറ്റം. കരിയറിലെ മുന്നേറ്റം, സാമ്പത്തിക ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹിക ഒത്തുചേരൽ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മികവ് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി മികച്ച നിലയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും.
ഇടവം : വിവേകപൂർവ്വമായ പെരുമാറ്റം വഴി മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി പിടിച്ചുപറ്റാൻ സാധിക്കും. ആളുകളെ വശത്താക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ന് ചർച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം തരും. ആഗ്രഹിച്ച ഫലം ഉടൻ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നിരാശപ്പെടരുത്. ദഹനസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം: വീട്ടിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. കുട്ടികളുമൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാനും വീട് മനോഹരമാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ പങ്കാളികളാകാനും സാധിക്കും. കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തും.
കർക്കിടകം: സന്തോഷവും ആനന്ദവും നിറയുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. പുതിയ പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനും പങ്കാളിയുമൊത്ത് യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സാധിക്കും.