ഇന്ന് ഈ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റവും കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും; അറിയാം ജ്യോതിഷ ഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : September 11, 2026 at 7:11 AM IST
തീയതി: 11-09-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: അമാവാസി
നക്ഷത്രം: പൂരം
അമൃതകാലം: 7:45 AM മുതൽ 9:17 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:38 AM മുതൽ 9:26 AM & 3:02 PM മുതൽ 3:50 PM വരെ
രാഹുകാലം: 10:49 AM മുതൽ 12:20 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:27 PM
ചിങ്ങം: ഉറച്ചതും കൃത്യതയുള്ളതുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും ജോലിസ്ഥലത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ നിസാര വാക്കുതർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കന്നി: കുടുംബകാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. തർക്കങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. എതിർപ്പുകൾ സാവധാനത്തിൽ ഇല്ലാതാകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കും.
തുലാം: കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉല്ലാസയാത്രയോ ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനമോ മനസിന് കൂടുതൽ ഉണർവ് നൽകും.
വൃശ്ചികം: കാലങ്ങളായി ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ പുറത്തുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വർധിച്ചുവരുന്ന സമ്മർദം ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക.
ധനു: നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും നടപ്പിലാക്കാനും സാധിക്കും. അന്തർജ്ഞാനങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. വഴിയിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും അവയെ മറികടക്കാൻ കഴിയും.
മകരം: നല്ല ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ചെറിയ താമസം വരുന്നത് മേലധികാരിക്ക് അമർഷമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇന്ന് അലട്ടില്ല.
കുംഭം: കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാനും സാധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും തിരികെ മികച്ച പിന്തുണയും കരുതലും ലഭിക്കും.
മീനം: സ്ഥിരത പുലർത്താൻ അൽപ്പം വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. ജോലിയിൽ തിളങ്ങാൻ കഠിനമായ അഭിനിവേശം ആവശ്യമാണ്. സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുറച്ചു നാളുകളായി മാറ്റിവെച്ച ജോലികൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പൊതുമേഖലയിലും വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗശക്തിയും സമർത്ഥതയും വേറിട്ടുനിൽക്കും. പ്രവർത്തനശൈലിയും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും സഹപ്രവർത്തകരെയും മേലധികാരികളെയും അമ്പരപ്പിക്കും. കീഴുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിങ്ങളിൽ വലിയ മതിപ്പുണ്ടാകും.
മിഥുനം: ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഹൃദയം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണിത്. വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നതിനാൽ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസം നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും.
കർക്കടകം: ശോഭനമായ ഭാവിക്കായുള്ള കൃത്യമായ പദ്ധതിയോടെയായിരിക്കും ദിവസം തുടങ്ങുന്നത്. ചിട്ടയായ തീരുമാനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വിജയത്തിലെത്തും.