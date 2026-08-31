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അവിവാഹിതർ കാത്തിരുന്ന ദിനം, അനുയോജ്യമായ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...

ASTROLOGY TALK TODAY ഇന്നത്തെ രാശിഫലം HOROSCOPE PREDICTION DAILY HOROSCOPE PREDICTIONS
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2026 at 7:16 AM IST

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തീയതി: 31-08-2026 തിങ്കൾ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ തൃദീയ

നക്ഷത്രം: രേവതി

അമൃതകാലം: 12:38 PM മുതൽ 01:26 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 03:02 PM മുതൽ 03:50 വരെ

രാഹുകാലം: 07:47 AM മുതൽ 09:19 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:34 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് വളരെ മികച്ചതും സന്തോഷകരവുമായ ദിവസമാണ്. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം പൂർണ്ണ തൃപ്‌തി നൽകും. സുഹൃത്തുക്കളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നയാളുകളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വിട്ട് നിൽക്കുക.

കന്നി: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തര്‍ക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച ഇന്ന് നിങ്ങളെ ദുഃഖിതരാക്കും. ഇന്ന് സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ വർധിക്കും. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക

തുലാം: മനസ്സും ശരീരവും നല്ല നിലയിലായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. തൊഴിൽപരമായും ഇന്ന് വളരെ മികച്ച ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ വളരെ സഹായകരമാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോലികളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പേരും പ്രശസ്‌തിയും നൽകും.

വൃശ്ചികം: ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളതായും ഊർജ്ജസ്വലത ഏറിയതുമാകും ഇന്ന്. അസുഖങ്ങൾ, അനാരോഗ്യങ്ങൾ എന്നിവ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ദുഖഃത്തിൽ പങ്കുചേരും. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യപുരോഗതിയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സഹകരണവും, പിന്തുണയും ലഭിക്കും. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവയില്‍ വളരെ ഗംഭീരമായി വിജയിക്കാൻ കഴിയും.

ധനു: ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും കാരണം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഓഫീസിൽ മേലധികാരികൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയെയും കഴിവുകളെയും പ്രശംസിക്കും. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുമായി അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾക്കോ തുറന്ന വഴക്കുകൾക്കോ പോകാതിരിക്കുക.

മകരം: ആവേശവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല. മാത്രമല്ല ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുമായിരിക്കില്ല. ഇതിനു പിന്നിലുള്ള കാരണം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായ ആശയസംഘട്ടനങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷവും ആവേശവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാം.

കുംഭം: ആശങ്കകളെല്ലാം തന്നെ അകന്നു പോയതിനാൽ വളരെയധികം ഉല്ലാസവാനും സന്തുഷ്ടനുമായി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതും, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഈ ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ ദിവസമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. സന്തോഷദായകമായ യാത്രകൾക്ക് ഇന്ന് പദ്ധതിയിടും.

മീനം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാനസികമായി വളരെ ശാന്തനും, ശാരീരികമായി വളരെ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നവനുമായിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം സുഖകരമാകും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും ഒരു യാത്ര നടത്താൻ സാധ്യത. സാമ്പത്തികനേട്ടം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തീർത്ഥാടനങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പണം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

മേടം: ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ സന്തോഷവും ആവേശവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. മീറ്റിങ്ങുകളും, പദ്ധതികളും, ജോലികളുമായി നിങ്ങൾ ഇന്നു കുറച്ച് തിരക്കിലായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുമായി സമാധാനപരമായ സംവാദത്തിനിടയുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്നത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുക.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഏൽക്കുന്ന ജോലികളിലും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. നിങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അസാമാന്യകഴിവ്‌ നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. നിങ്ങളൊരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം നിങ്ങൾ പിന്നിലാക്കി വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.

മിഥുനം: ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അനുകൂല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിവാഹം കഴിയാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരും. സാമ്പത്തികപരമായി അനുകൂല ദിവസം. സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുന്നതും സന്തുഷ്‌ടമായ അനുഭവങ്ങൾ കൈമാറാനും അവസരം ലഭിക്കും. മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും സന്തോഷവാർത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ യാത്രയോ തീർഥാടനമോ പോകാനിടയാകും. അത് നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാകും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവനും മാനസികമായി ശാന്തനും ശാരീരികമായി മികച്ച നിലയിലുമായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും സ്നേഹിതരോടും വളരെ സന്തോഷകരമായി നിങ്ങളുടെ ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.

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