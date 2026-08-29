തൊഴിലിലും ബിസിനസിലും ഇന്ന് നേട്ടമോ കോട്ടമോ? രാശിഫലം അറിയാം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : August 29, 2026 at 7:21 AM IST
തീയതി: 29-08-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: കൃഷ്ണ പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: പൂരൂരുട്ടാതി
അമൃതകാലം: 06:14 AM മുതൽ 07:47 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:50 AM മുതൽ 8:38 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:20 AM മുതൽ 10:52 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06: 14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 PM
ചിങ്ങം: എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും വിജയകരമായി തരണം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് കഴിയും. ഏതുസാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ചുവരികയെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. വ്യാപാര-വ്യവസായ രംഗത്ത് കടുത്ത മത്സരത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നതായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം.
കന്നി: ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്ന ദിവസം. മുന്നിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടും പലവിധത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭാവി സുന്ദരമാക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തികം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ബന്ധങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താത്പ്പര്യം ഉണ്ടാകും. യോഗയും ധ്യാനവും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും.
തുലാം: ഊർജ്ജസ്വലനും സന്തോഷവാനുമായ വ്യക്തിയായി കാണപ്പെടും. സർഗാത്മക കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരാൽ ആദരിക്കപ്പെടും. വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി തീരുമാനം എടുക്കും.
വൃശ്ചികം: എല്ലാവരോടും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും. ഇതിനായി ശ്രദ്ധയും ഊർജ്ജവും ചെലുത്തേണ്ട സമയമാണ്. ഗവേഷണ സംബന്ധിയായ ജോലിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തുകയും അയാളുമൊത്ത് സമയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും.
ധനു: ഉദാരമനസ്കത ഇന്ന് പ്രകടമാകും. തുറന്ന മനസോടെയുള്ള പെരുമാറ്റവും ചിന്താഗതിയും ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം. അത് അവരെ നന്നായി പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കും.
മകരം: പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം മാനസികനില തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ക്ഷമ കൈവിടാതെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരുമായും വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. അല്ലാത്തപക്ഷം അത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിക്കും. വ്യക്തിപരമായി പങ്കാളിയോട് തുറന്ന് ഇടപെടുകയും അവർ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രത്യേകതയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
കുംഭം: ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലൊരു ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു എതിരാളിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ലാഭത്തിനായി വിരുദ്ധമായ പദ്ധതികൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യും. കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച നിലപാട് എടുക്കുകയും കരുത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
മീനം: സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും ശദ്ധിക്കാത്ത നിങ്ങൾ, ഭാവിയിലേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്ത ആളുമാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം വരുന്നപോലെ തരണം ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇന്നൊരു വെളിപാടുണ്ടാകുകയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ചിന്തിക്കുകയും, സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യും.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി സ്നേഹം തോന്നുന്നതിനാൽ ചെടികൾ നടുകയും പരിസരം വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ സ്വയം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും.
ഇടവം: മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്ക് വയ്ക്കുന്ന വാക്കുകൾ ബിസിനസ് ഡീലുകളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുമെങ്കിലും, ദിവസം പോകും തോറും അതിൻ്റെ പ്രഭാവം കുറയും. വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് സംഘർഷത്തിനുവഴിയൊരുക്കും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം: ദിവസവുമുള്ള പ്രവ്യത്തികൾക്ക് പകരം സന്തോഷകരമായ ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യും. അത് മനസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും പ്രീതി പിടിച്ചുപറ്റും. നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. പങ്കാളിയുമൊത്ത് വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥനകളിൽ മുഴുകുകയും മാനസിക ഐക്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുക.
കര്ക്കടകം: ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതീവ സമചിത്തതയും ശ്രദ്ധയും പുലര്ത്തണം. കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റുമുട്ടലുകള് ഒഴിവാക്കുക. ദിവസം മുഴുവന് വിനയം കൈവിടാതിരിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാന് അത് സഹായിക്കും. അവിചാരിതമായ ചെലവുകള് നേരിടാന് തയ്യാറാവുക. അധാര്മികമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവൃത്തികളില് നിന്ന് മാറിനില്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രാര്ത്ഥനയും ധ്യാനവും ഗുണം ചെയ്യും.